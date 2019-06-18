Футбол

«Милан» хочет отказаться от участия в Лиге ЕвропыBookmaker-ratings.ru 16:42

По информации Corriere della Sera, миланский клуб намерен отказаться от выступления во втором по престижности клубном турнире Старого Света для того, чтобы получить отсрочку в разрешении проблем с финансовым фэйр-плей.
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«Милан» готов пропустить Лигу Европы — 2019/20, чтобы избежать наказания за нарушение ФФП

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«Милан» намерен отказаться от участия в Лиге Европы в следующем сезоне

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Sports.ru15:35

Источник: «Милан» не сыграет в Лиге Европы-2019/20

Советский спорт13:50

СМИ: «Милан» близок к исключению из Лиги Европы

Матч ТВ14:30
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На «Муз-ТВ» раскрыли суть конфликта Лазарева и Лободы

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Зеленский прокомментировал инцидент с Меркель

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Полиция Лондона назвала во вторник имя мужчины, убитого в субботу, 15 июня в районе Тауэр-хэмлетс на востоке Лондона.
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Молодежная сборная Франции вырвала победу в матче с англичанами

Футболисты молодежной сборной Англии в матче группового этапа чемпионата Европы уступили французам.
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Накануне, 17 июня, в эфире программы «Познер» Кудрин сказал, что не исключает возникновения социального взрыва, так как «бедность в стране стала позором» и 12,5 млн россиян живут за чертой бедности.
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Пьяный мужчина был арестован в Польше за то, что катался по улицам города на советском танке Т-55.
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Экономика

Медведев предложил адресно увеличить детские пособия

"Речь идет об историческом пособии этом, очень маленьком, в 50 рублей, которое выплачивают семьям с детьми от полутора до трех лет", — рассказал Медведев на совещании, где обсуждалось реформирование системы выплат по уходу за ребенком.
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В порту Филадельфии изъяли кокаин на $1 млрд

Обновлено в 19:03
Политика

Трамп: США и Китай начнут переговоры до встречи на G20 в Японии

Представители США и Китая начнут переговоры до встречи лидеров двух стран на G20 в Японии - Трамп в Twitter.
Обновлено в 09:50
Общество

Вуз из Новосибирска обогнал СПбГУ в рейтинге QS World University

В прошлогодний рейтинг вошли 27 российских вузов. МГУ занимал 90-ю строчку, второй результат показал СПбГУ (235-е место).
Обновлено в 17:54
Финансы

Курс доллара опустился ниже 64 рублей

По данным на 16:46, курс доллара упал до 63,99 рубля. Это произошло впервые с 24 апреля. Также 18 июня курс евро опустился ниже 72 рублей.
Обновлено в 09:52
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Очередной запуск ракеты Ariane 5 состоится 20 июня с космодрома Куру

Обновлено в 15:07
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Бари Алибасов дал первое интервью после отравления

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Зеленский предложил посмотреть, во что превратился Крым

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Крым стал военным лагерем.
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Происшествия

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Волкер надеется на «взаимность» Украины в плане покупки оружия у США

"Думаю, важно также, чтобы Украина ответила взаимностью - в плане покупки у нас военной техники", - сказал Волкер.
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Футбол

Бывший президент УЕФА Платини освобожден

Бывший президент УЕФА Мишель Платини освобожден.
Обновлено в 19:09
Армия и оружие

Опубликовано видео перехвата бомбардировщика ВВС США российским Су-27

Обновлено вчера в 22:07
Происшествия

Угроза цунами из-за землетрясения в Японии отменена

Власти Японии отменили угрозу цунами, объявленную после землетрясения на севере страны.
Обновлено в 12:52
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Подозреваемый в убийстве матери сын хоккеиста вышел на свободу

Обновлено в 09:00
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Члены британской королевской семьи поразили публику на скачках в Аскоте

18 июня стартовали ежегодные Королевские скачки в Аскоте, которые ежегодно привлекают внимание любителей наблюдать за лошадьми или красоваться в красивых шляпках на фоне королевы Елизаветы II.
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На Западе восхитились красотой русских девушек на балу в Крыму

Издание Daily Mail опубликовало материал о Шестом ежегодном Севастопольском бале офицеров, чем вызвало бурную реакцию читателей.
Обновлено в 17:35
Экономика

Independent (Великобритания): как Запад недооценивает российского экономического медведя (The Independent)

В 2000-е годы около 70% совокупного роста ВВП приходилось на сектор услуг, особенно на отрасли, которые в 1990-е годы если и существовали, то были крайне слабо развиты, не говоря уже о 1980-х годах.
Обновлено в 18:17
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Кандидат в депутаты Мосгордумы заявила о нападении на своих помощниц

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Политика

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По словам Бурмистровой, «Газпром» надеется на заинтересованность Киева и в продолжении транзита, и в наращивании потребления по экономически привлекательным условиям.
Обновлено в 11:11
Происшествия

Кокорин попросил отправить его в одну колонию с братом

Футболист петербургского «Зенита» Александр Кокорин обратился с просьбой отправить его в одну колонию вместе с его младшим братом Кириллом.
Обновлено в 18:24
Гаджеты

Предполагаемые рендеры Xiaomi Mi 10 демонстрируют экран с отверстием

В Сети появились предполагаемые компьютерные изображения следующего флагманского смартфона компании Xiaomi, который выйдет в начале следующего года под названием Xiaomi Mi 10.
Обновлено в 04:20
Авто

BMW отзывает более полумиллиона автомобилей в Европе

Немецкий автопроизводитель BMW объявил об отзыве 560 тысяч автомобилей в Европе из-за возможных проблем с аккумуляторами, сообщило 18 июня агентство DPA.
Обновлено в 17:55
Происшествия

В Стамбуле произошла перестрелка между россиянами и грузинами

Вчера в столице Турции в почтовом офисе случилась перестрелка между россиянами и грузинами, в результате которой один из граждан Грузии был застрелен, сообщают Вести.
Обновлено в 10:18
Происшествия

В Испании обезвредили банду, поставлявшую секс-рабынь с Украины

Обновлено в 14:22
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