Футбол
«Милан» хочет отказаться от участия в Лиге ЕвропыBookmaker-ratings.ru 16:42
По информации Corriere della Sera, миланский клуб намерен отказаться от выступления во втором по престижности клубном турнире Старого Света для того, чтобы получить отсрочку в разрешении проблем с финансовым фэйр-плей.
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