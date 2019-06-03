Футбол
«Милан» хочет назначить Мальдини на пост спортивного директораСоветский спорт 01 июня в 11:32
Напомним, что накануне в отставку подал спортивный директор Милана бразилец Леонардо. Сообщалось, что руководство Милана готово предложить освободившуюся должность спортивному директору Лилля португальцу Луису Кампосу, который ранее заявил о своем уходе из французского клуба ближайшим летом.
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