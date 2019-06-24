Футбол

«Милан» хочет купить защитника «Реала» ЭрнандесаЧемпионат вчера в 21:55

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По данным источника, итальянский клуб рассматривает вариант с приобретением французского защитника в летнее трансферное окно. Эрнандес уже провёл переговоры с новым техническим директором «Милана» Паоло Мальдини. 21-летний Эрнандес перешёл в «Реал» летом 2017 года из мадридского «Атлетико».
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