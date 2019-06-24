Футбол
«Милан» хочет купить защитника «Реала» ЭрнандесаЧемпионат вчера в 21:55
По данным источника, итальянский клуб рассматривает вариант с приобретением французского защитника в летнее трансферное окно. Эрнандес уже провёл переговоры с новым техническим директором «Милана» Паоло Мальдини. 21-летний Эрнандес перешёл в «Реал» летом 2017 года из мадридского «Атлетико».
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 04:08, Вашингтон
Общество
Большой театр поменяет схему продажи билетов по совету Счетной палаты
«В исполнение рекомендаций Счетной палаты РФ на спектакли нового сезона с 1 сентября 2019 года увеличено количество поступающих в первый день предварительной продажи билетов на 100 штук, до 960 билетов»,— заявил гендиректор Большого театра Владимир Урин.
Обновлено в 03:39
Политика
Москва назвала условия сохранения транзита газа через Украину
«Что касается транзита российского газа через территорию Украины, то мы готовы его сохранить на экономически рентабельных условиях, но в случае справедливого урегулирования всех судебных споров между ПАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз» Украины», — сказал Приходько.
Обновлено в 03:34
Единоборства
Самбист Рябов завоевал золото Европейских игр
Обновлено вчера в 13:34
Армия и оружие
США и НАТО опять играют мускулами у российских границ
Учения постоянно проводятся у российских границ, но при в этом в организации настаивают, что против какой-то конкретной страны они не направлены.
Обновлено в 02:19
Наука
В Якутии нашли бивень мамонта, обработанный древним человеком
Примечательно, что на фрагментах бивней были обнаружены следы обработки, предположительно, древним человеком, - рассказал руководитель экспедиции Иннокентий Павлов.
Обновлено в 03:36
Кино
Умер советский и российский актер Андрей Харитонов
25 июля советскому и российскому актеру театра и кино исполнилось бы 60 лет.
Обновлено вчера в 19:32
Экономика
ФАС предложила изменить тарифы на билеты в плацкартные вагоны
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предложила изменить тарифы на билеты в плацкартные и общие вагоны поездов.
Обновлено в 03:03
Футбол
«Челси» объявит о назначении Лэмпарда в ближайшие 48 часов
Фрэнк Лэмпард официально займёт должность главного тренера «Челси» в ближайшие 48 часов.
Обновлено в 03:08
Гаджеты
Билл Гейтс назвал свою фатальную ошибку на посту главы Microsoft
Основатель Microsoft Билл Гейтс в рамках мероприятия венчурного фонда Village Global рассказал о своей главной ошибке на посту руководителя редмондской корпорации, пишет Forbes.
Обновлено вчера в 17:07
Энергетика
Европа начала отказываться от российского угля
Цены на российский уголь в Европе упали до низших значений за последние три года, пишет принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости».
Обновлено в 03:21
Происшествия
Гендиректора Chanel ограбили в центре Москвы
Неизвестный в центре Москвы украл телефон у гендиректора Chanel Жака Мари Даниэля Шенена и через приложение снял деньги с его банковского счета.
Обновлено в 03:10
Общество
В Петербурге прошёл праздник выпускников «Алые паруса»
В Санкт-Петербурге состоялся традиционный праздник «Алые паруса».
Обновлено в 04:01
Происшествия
В Башкирии психически больной мужчина убил сестру и соседей
Обновлено вчера в 19:56
Наука
Опытный водородный поезд выйдет на британскую магистральную сеть
Первый опытный образец нового водородного пассажирского поезда выйдет на британскую магистральную сеть.
Обновлено в 01:23
Происшествия
В Приморье суд оштрафовал отловщиков косаток на 28,1 млн
В понедельник Фрунзенский районный суд Владивостока признал еще одну компанию, ООО "Афалина", занимавшуюся отловом косаток, виновной в нарушении правил рыболовства, и оштрафовал на 28,176 миллиона рублей, сообщает ТАСС.
Обновлено в 02:48
Политика
Саакашвили обвинил Порошенко в недопуске своей партии на выборы в Раду
Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили обвинил экс-президента Украины Петра Порошенко и его людей во властных структурах в недопуске своей партии «Движение новых сил» на выборы в Верховную раду.
Обновлено в 02:57
Политика
Мэр Челябинска подал в отставку
Глава Челябинска Владимир Елистратов официально подал в отставку. Скан его заявления публикуют местные СМИ.
Обновлено в 00:50
Политика
Зама российского губернатора уволили после прямой линии Путина
Замгубернатора Мурманской области Инну Погребняк, курировавшую вопросы медицины, уволили после прямой линии с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено в 03:42
Политика
Омбудсмен Коми ищет женщину, передавшую записку Путину в 2010 году
Омбудсмен Республики Коми Надежда Быковская заявила, что ищет женщину, которая передала записку президенту России Владимиру Путину в 2010 году.
Обновлено в 03:11
Общество
В Госдуме опровергли сокращение бюджетных мест в вузах
Количество бюджетных мест в российских вузах не сократится, заявил глава комитета Госдумы по образованию и науке Вячеслав Никонов.
Обновлено в 02:19
Политика
Японский МИД опроверг поездку Зеленского на саммит G20
Японской стороне неизвестно о возможном визите президента Украины Владимира Зеленского в Осаку, где в ближайшие дни пройдет саммит Группы двадцати (G20).
Обновлено в 03:42
Происшествия
В США нашли тела россиянки и ее двоих детей
Обновлено в 03:08
Здоровье
Радий Хабиров считает катастрофой ситуацию в здравоохранении Башкирии
На оперативном совещании исполняющий обязанности министра республиканского здравоохранения Максим Забелин выступил с докладом.
Обновлено в 03:23
Политика
Плахотнюк покинул пост главы Демпартии Молдавии
Олигарх Владимир Плахотнюк, сбежавший из Молдавии, ушел в отставку с поста председателя Демократической партии.
Обновлено в 03:45
Технологии
Россиян предупредили о замаскированной под письма вирусной атаке
Чаще всего письма-вирусы приходят от таких крупных компаний как автодилеры KIA, «Рольф», авиакомпании «Полярные авиалинии», среди СМИ – РБК и «Новосибирск-online».
Обновлено в 03:14
Экономика
Число банкротств в России выросло почти в полтора раза за семь лет
Число юрлиц, находящихся в процедурах банкротства, возросло за семь лет на 41,5%, с 25 855 до 36 596, с 2012 по 2018 год.
Обновлено в 01:30
Энергетика
Остатков газа на Украине не хватит даже на месяц
Отмечается, что остатков газа не хватит даже на месяц.
Обновлено 22 июня в 21:46
Армия и оружие
Внезапная проверка боеготовности проходит в войсках и силах ЦВО
Глава Минобороны Сергей Шойгу заявил о том, что в настоящий момент в войсках и силах Центрального военного округа (ЦВО) проводится внезапная проверка боеготовности.
Обновлено в 04:02