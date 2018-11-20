Футбол

«Милан» хочет арендовать защитника «Сан-Паулу» Кайо
Sports.ru
01:07

Защитник «Сан-Паулу» Родриго Кайо может перейти зимой в «Милан». Из-за проблем с финансовым фэйр-плей итальянский клуб готов лишь арендовать 25-летнего бразильца с опцией или обязательством выкупа. Агент Кайо уже прибыл в Италию на переговоры с техническим директором «Милана» Леонардо.
Sports.ru01:07

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«Милан» хочет арендовать защитника, которым интересуется «Зенит»

Евро-футбол.ру02:56

Футболист «Сан-Паулу» Кайо может перейти в «Милан»

RT на русском02:33

Кайо, которым интересуется «Зенит», может перейти в «Милан». Агент игрока уже в Италии

Sport24.ru02:09

Агент Кайо прилетел в Милан

Sportbox.RU01:38

Агент Кайо прилетел в Милан

Матч ТВ01:38

СМИ: Футболист сборной Бразилии может перейти в «Милан»

Спорт-Экспресс00:38

«Милан» хочет арендовать защитника «Сан-Паулу» Кайо

Sports.ru01:07
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Футбол

Терехин: россияне обыграют шведов в Лиге наций

Сборная России по футболу выиграет у команды Швеции со счетом 1:0 в заключительном матче группового этапа Лиги наций УЕФА, заявил РИА Новости бывший нападающий московского "Динамо" Олег Терехин.
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Голландия впервые за 25 лет отыгралась с 0:2 в официальном матче

Вчера состоялся матч шестого тура группового этапа Лиги наций УЕФА, в котором встречались сборные Германии и Голландии.
Обновлено в 03:43
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Глава УЕФА высказался об идее создания Суперлиги

Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин заявил, что Суперлига не будет создана, сообщает ТАСС.
Обновлено в 03:43
Футбол

Защитник сборной Беларуси Володько перейдет в «Оренбург»

Обновлено в 03:24
Футбол

Вирджил ван Дейк: «Мы гордимся собой и испытываем невероятные эмоции»

Выиграть Лигу наций было бы замечательно, но мы всех хотим быть уверенны, что попадем на чемпионат Европы, где заставим страну гордиться нами.
Обновлено в 02:38
Футбол

«Барселона» и «Ливерпуль» интересуются лучшим бомбардиром бундеслиги

В матче группового этапа Лиги наций между сборными Сербии и Черногории (2:1) за футболистом следили скауты «Барселоны».
Обновлено в 03:33
Футбол

Рабьо дал свое согласие на переход в «Барселону»

Согласно данным из СМИ, полузащитник ПСЖ Адриен Рабьо дал свое согласие на переход в "Барселону".
Обновлено в 03:51
Футбол

Секретарь ОНК сообщил, что Кокорин заболел в СИЗО

Ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников рассказал, что нападающий «Зенита» Александр Кокорин, который находится под стражей в СИЗО «Бутырка», заболел.
Обновлено в 04:00
Футбол

Прокуратура Франции открыла дело по поводу расизма в «ПСЖ»

Стало известно, что французская прокуратура начала расследование в отношении парижан.
Обновлено в 02:39
Футбол

Футболисты ЦСКА попытались узнать друг друга по прическе

Обновлено в 04:02
Футбол

«Интер» потерял Врсалько на 10 дней

Защитник миланского "Интера" Шиме Врсалько пропустит около десяти дней из-за повреждения бедра, рапортует Football-Italia.
Обновлено в 02:51
Футбол

Пауло Дибала: «Все в сборной хотят возвращения Месси»

Обновлено в 02:17
Футбол

«Спартак» проявляет интерес к полузащитнику «Асколи» Нинковичу

Полузащитник «Асколи» Никола Нинкович попал в сферу интересов «Спартака».
Обновлено в 01:08
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Суд отложил рассмотрение иска о банкротстве «Тосно» до 17 декабря

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области отложил рассмотрение дела о банкротстве ФК "Тосно", сообщает ТАСС.
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Тите: «Неймар — главный герой в раздевалке и лидер на поле»

Неймар — главный герой в раздевалке и лидер на поле, — сказал Тите.
Обновлено в 03:14
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Бразильский футболист
Бразильский футболист итальянского происхождения, защитник клуба «Сан-Паулу» и сборной Бразилии.
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