Футбол
«Милан» хочет арендовать Ковачича у «Реала»Матч ТВ 10:37
Полузащитник сборной Хорватии и мадридского «Реала» Матео Ковачич может продолжить карьеру в чемпионате Италии. По информации источника, «Милан» хочет подписать 25-летнего хорватского хавбека на правах аренды на следующий сезон.
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