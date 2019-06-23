Футбол

«Милан» хочет арендовать Ковачича у «Реала»Матч ТВ 10:37

Полузащитник сборной Хорватии и мадридского «Реала» Матео Ковачич может продолжить карьеру в чемпионате Италии. По информации источника, «Милан» хочет подписать 25-летнего хорватского хавбека на правах аренды на следующий сезон.
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«Милан» проявляет интерес к Ковачичу

Sport24.ru16:04

«Милан» ведет переговоры о трансфере полузащитника «Реала»

Советский спорт13:01

«Милан» хочет арендовать Ковачича у «Реала»

Sportbox.RU10:37

СМИ: Ковачич может перейти в «Милан»

Спорт-Экспресс14:15

«Милан» хочет арендовать Ковачича у «Реала»

Матч ТВ10:37

«Милан» хочет арендовать Ковачича

Чемпионат15:55

«Милан» хочет арендовать Себальоса у «Реала»

Газета.Ru07:35
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