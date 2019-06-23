Футбол

«Милан» хочет арендовать Ковачича у «Реала»Матч ТВ вчера в 10:37

Полузащитник сборной Хорватии и мадридского «Реала» Матео Ковачич может продолжить карьеру в чемпионате Италии. По информации источника, «Милан» хочет подписать 25-летнего хорватского хавбека на правах аренды на следующий сезон.
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«Милан» проявляет интерес к Ковачичу

Sport24.ruвчера в 16:04

«Милан» ведет переговоры о трансфере полузащитника «Реала»

Советский спортвчера в 13:01

«Милан» хочет арендовать Себальоса у «Реала»

Газета.Ruвчера в 07:35

Бывший полузащитник «Интера» Ковачич может перейти в «Милан»

ProstoProSportвчера в 12:22

«Милан» хочет арендовать Ковачича у «Реала»

Матч ТВвчера в 10:37

«Милан» хочет арендовать Ковачича у «Реала»

Sportbox.RUвчера в 10:37

«Милан» хочет арендовать Ковачича

Чемпионатвчера в 15:55
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Кино

Умер советский и российский актер Андрей Харитонов

Обновлено вчера в 19:32
Путешествия

Свыше 700 человек обратились в Роспотребнадзор из-за ситуации в Грузии

Свыше 700 человек обратились по горячей линии в Роспотребнадзор, которая была открыта два дня назад в связи с ситуацией в Грузии.
Обновлено вчера в 23:55
Музыка

Пионер рок-н-ролла Дейв Бартоломью умер в 100 лет

Имя Бартоломью было включено в Зал славы рок-н-ролла в 1991 году. За его успехи музыканта прозвали пионером этого музыкального жанра.
Обновлено в 02:22
Экономика

НПФ «Благосостояние» готовит сделку на 35 млрд рублей

НПФ «Благосостояние» нашел покупателя на один из своих крупнейших активов – лизинговую компанию «Трансфин-М», рассказали «Ведомостям» человек, близкий к фонду, и три человека, близких к «Трансфин-М».
Обновлено вчера в 14:42
Общество

Где живут микробы: 10 самых грязных мест в вашем доме

Редакция "РБК-Недвижимости" выбрала десять самых опасных вещей в квартире, которым следует уделить особое внимание.
Обновлено в 00:01
Происшествия

Уроженку России обнаружили мертвой в США

Обновлено вчера в 17:01
Происшествия

Летевший в Уфу самолет Utair сел в Самаре из-за неисправности

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Общество

«Трезвая Россия» назвала самые зависимые от наркотиков регионы

Согласно новому рейтингу специалистов, самыми свободными от наркотиков регионами стали Ненецкий автономный округ, Архангельская область и Чечня.
Обновлено в 00:38
Авто

В Роскачестве рассказали, как спасти машину от угона

Поможет от угонов и средство защиты на основе пин-кодов - на машине программируются штатные кнопки, и лишь хозяин авто знает, какие из них и, главное, в какой последовательности нужно нажимать, чтобы активировать зажигание.
Обновлено в 01:00
Технологии

Эксперты предупредили о замаскированной под письма вирусной атаке

В качестве примеров компаний, от имени которых приходят такие вирусные рассылки, Group-IB называет автодилеров KIA (РБК направил запрос) и «Рольф», а также авиакомпанию «Полярные авиалинии», среди СМИ указаны РБК и «Новосибирск-online».
Обновлено в 02:02
Путешествия

Подсчитаны потери из-за прекращения авиасообщения в Грузию

Официально российские авиакомпании не прокомментировали возможные потери от запрета полетов в Грузию, однако, по данным источника издания, они будут достаточно серьезными.
Обновлено вчера в 20:22
Общество

«Известия» сообщили о сокращении бюджетных мест в российских вузах

Число бюджетных мест в вузах России сократится к 2024 году по сравнению с текущим годом на 17%.
Обновлено вчера в 20:26
Экономика

В России увеличилось число зарегистрированных самозанятых

В Федеральной налоговой службе (ФНС) заявили, что число зарегистрированных самозанятых в России за полгода достигло 110 тыс. Как пояснили "Известиям" в ведомстве, банки уже начали активную борьбу за эту категорию граждан.
Обновлено вчера в 15:00
Наука

Какая доза алкоголя приводит к нарушению воли, рассказали учёные

Учёные из Университета Сассекса в Великобритании рассказали, какая доза алкоголя может привести к нарушению чувства воли у здоровых людей.
Обновлено в 02:17
Политика

ЦИК Украины не разрешил партии Саакашвили участвовать в выборах в Раду

9 июня стало известно, что партия господина Саакашвили будет участвовать в парламентских выборах на Украине.
Обновлено в 02:13
Экономика

Фонд Калви оспорил утрату контроля над банком «Восточный»

Структура фонда Baring Vostok — кипрская компания Evison — подала апелляционную жалобу на решение Арбитражного суда Амурской области, который передал контроль в банке «Восточный» холдингу «Финвижн» Артема Аветисяна и его партнерам.
Обновлено в 00:27
Происшествия

ОМОН направлен в населенный пункт Нижние Серги под Екатеринбургом

Обновлено в 01:02
Общество

Россияне назвали главные черты советской эпохи

Основной чертой советской эпохи была забота государства о простых людях.
Обновлено в 01:58
Армия и оружие

Российские военные проведут наблюдательный полет над США

Обновлено в 01:12
Экономика

Большой театр изменит механизм продажи билетов из-за критики СП

Большой театр с 1 сентября изменит механизм продажи билетов из-за критики Счетной палаты РФ: бронирование для ведомств будет сокращено на 30%, а количество билетов в свободной продаже, соответственно, увеличено, говорится в сообщении контрольного ведомства со ссылкой на официальное письмо руководства театра.
Обновлено в 02:07
Общество

Калининградской области обещают длительное похолодание

В Калининградской области к середине недели средняя температура упадет до 19-20 градусов.
Обновлено в 00:56
Происшествия

Установлена личность напавшего на пост ДПС в Грозном

Сотрудникам правоохранительных органов удалось установить личность человека, напавшего на пост ДПС в Грозном в воскресенье, сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник.
Обновлено вчера в 14:22
Путешествия

Названы зарубежные курорты, где можно отдохнуть дешевле, чем в Крыму

В Турции, Грузии, Болгарии, Греции, Черногории и на Кипре можно отдохнуть на море менее чем за 50 тысяч рублей на двоих, сообщает Aviasales.
Обновлено вчера в 17:03
Общество

Экстренное штормовое предупреждение объявлено в Крыму

В Крыму объявили штормовое предупреждение из-за предстоящих ливней со шквальным ветром, передает РИА "Новости" со ссылкой на МЧС.
Обновлено в 00:20
Политика

Андрей Чибис отправил в отставку замгубернатора Инну Погребняк

Андрей Чибис отправил в отставку заместителя губернатора Инну Погребняк — По целому набору причин Инна Погребняк больше не является членом нашего правительства и нашей команды.
Обновлено в 01:00
Игры

Minecraft в Minecraft: поклонник игры разработал необычную модификацию

Пользователь YouTube под ником SethBling разработал мод для Minecraft, который позволяет при помощи специального сундука играть в двухмерную версию игры.
Обновлено в 01:09
Происшествия

Пять самолетов не смогли сесть в Тюмени и улетели в Екатеринбург

Обновлено в 01:09
Общество

В Госдуме предложили отменить штрафы за тонировку стёкол автомобиля

Депутаты Госдумы от фракции ЛДПР подготовили законопроект, предполагающий отмену штрафов за тонировку стёкол на транспортном средстве.
Обновлено вчера в 21:59
Энергетика

Brent подорожала до $65,5 за баррель

За предыдущие торги WTI подорожала на $0,36 (0,63%), до $57,43 за баррель. На прошлой неделе Brent выросла в цене на 5,1%, а WTI - на 9,4%.
Обновлено в 02:08
Армия и оружие

МВД заказало партию высокоточных снайперских винтовок ORSIS Т-5000

Министерство внутренних дел России заказало пробную партию высокоточных снайперских винтовок ORSIS Т-5000, заявил в интервью РИА Новости генеральный директор компании "Промтехнология" (оружейный бренд ORSIS) Владимир Злобин.
Обновлено в 01:22
Как работают Яндекс.Новости?
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