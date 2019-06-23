Футбол
«Милан» хочет арендовать Ковачича у «Реала»Матч ТВ вчера в 10:37
Полузащитник сборной Хорватии и мадридского «Реала» Матео Ковачич может продолжить карьеру в чемпионате Италии. По информации источника, «Милан» хочет подписать 25-летнего хорватского хавбека на правах аренды на следующий сезон.
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НПФ «Благосостояние» нашел покупателя на один из своих крупнейших активов – лизинговую компанию «Трансфин-М», рассказали «Ведомостям» человек, близкий к фонду, и три человека, близких к «Трансфин-М».
Обновлено вчера в 14:42
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Редакция "РБК-Недвижимости" выбрала десять самых опасных вещей в квартире, которым следует уделить особое внимание.
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Эксперты предупредили о замаскированной под письма вирусной атаке
В качестве примеров компаний, от имени которых приходят такие вирусные рассылки, Group-IB называет автодилеров KIA (РБК направил запрос) и «Рольф», а также авиакомпанию «Полярные авиалинии», среди СМИ указаны РБК и «Новосибирск-online».
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Обновлено вчера в 20:22
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Обновлено вчера в 20:26
Экономика
В России увеличилось число зарегистрированных самозанятых
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Обновлено вчера в 15:00
Наука
Какая доза алкоголя приводит к нарушению воли, рассказали учёные
Учёные из Университета Сассекса в Великобритании рассказали, какая доза алкоголя может привести к нарушению чувства воли у здоровых людей.
Обновлено в 02:17
Политика
ЦИК Украины не разрешил партии Саакашвили участвовать в выборах в Раду
9 июня стало известно, что партия господина Саакашвили будет участвовать в парламентских выборах на Украине.
Обновлено в 02:13
Экономика
Фонд Калви оспорил утрату контроля над банком «Восточный»
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Обновлено в 00:27
Общество
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Обновлено в 02:07
Общество
Калининградской области обещают длительное похолодание
В Калининградской области к середине недели средняя температура упадет до 19-20 градусов.
Обновлено в 00:56
Происшествия
Установлена личность напавшего на пост ДПС в Грозном
Сотрудникам правоохранительных органов удалось установить личность человека, напавшего на пост ДПС в Грозном в воскресенье, сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник.
Обновлено вчера в 14:22
Путешествия
Названы зарубежные курорты, где можно отдохнуть дешевле, чем в Крыму
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Обновлено вчера в 17:03
Общество
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Андрей Чибис отправил в отставку заместителя губернатора Инну Погребняк — По целому набору причин Инна Погребняк больше не является членом нашего правительства и нашей команды.
Обновлено в 01:00
Игры
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Обновлено вчера в 21:59
Энергетика
Brent подорожала до $65,5 за баррель
За предыдущие торги WTI подорожала на $0,36 (0,63%), до $57,43 за баррель. На прошлой неделе Brent выросла в цене на 5,1%, а WTI - на 9,4%.
Обновлено в 02:08
Армия и оружие
МВД заказало партию высокоточных снайперских винтовок ORSIS Т-5000
Министерство внутренних дел России заказало пробную партию высокоточных снайперских винтовок ORSIS Т-5000, заявил в интервью РИА Новости генеральный директор компании "Промтехнология" (оружейный бренд ORSIS) Владимир Злобин.
Обновлено в 01:22