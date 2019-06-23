Футбол
«Милан» хочет арендовать КовачичаЧемпионат 15:55
«Милан» проявляет интерес к хорватскому полузащитнику мадридского «Реала» Матео Ковачичу, утверждает Sempe Inter со ссылкой на Corriere dello Sport. По данным источника, итальянский клуб хочет арендовать футболиста в летнее трансферное окно.
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Футбол
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После мощного урагана, обрушившегося сегодня на Брянск, чиновникам придется подсчитывать ущерб и ликвидировать последствия стихии.
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Специалисты сообщили, что большинство жителей КНР равнодушно относится к сайтам и информации, которые когда-то были для них запрещены.
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ЦИК Украины отказала в регистрации кандидатам от партии Саакашвили
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Даниил Квят: пытались взять максимум от гонки во Франции
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В Мексиканском заливе сняли на видео гигантского кальмара
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