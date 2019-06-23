Футбол

«Милан» хочет арендовать КовачичаЧемпионат 15:55

«Милан» проявляет интерес к хорватскому полузащитнику мадридского «Реала» Матео Ковачичу, утверждает Sempe Inter со ссылкой на Corriere dello Sport. По данным источника, итальянский клуб хочет арендовать футболиста в летнее трансферное окно.
Читать в источнике

Подробнее о событии

«Милан» проявляет интерес к Ковачичу

Sport24.ru16:04

«Милан» хочет арендовать Ковачича

Чемпионат15:55

СМИ: Ковачич может перейти в «Милан»

Спорт-Экспресс14:15

Ковачич может перейти в «Милан»

Soccer.ru14:23

«Милан» хочет арендовать Ковачича у «Реала»

Матч ТВ10:37

«Милан» хочет арендовать Ковачича у «Реала»

Sportbox.RU10:37

«Милан» хочет арендовать Себальоса у «Реала»

Газета.Ru07:35
Показать все источники
Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 17:24, Вашингтон
Футбол

Сборная Аргентины вышла в четвертьфинал Кубка Америки

Сборная Аргентины по футболу вышла в четвертьфинал Кубка Америки, который проходит в Бразилии.
Обновлено в 17:11
Происшествия

Карлоса Гона заподозрили в присвоении более $3 млн из средств Renault

Прокуратура Токио заподозрила бывшего главу альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлоса Гона в присвоении около $3,25 млн из фонда Renault, который использовался для выплаты вознаграждений.
Обновлено вчера в 23:54
Политика

В рязанском училище ВДВ прошел выпускной у молодых офицеров

В Рязанском гвардейском высшем воздушно-десантном командном училище прошли 138 выпуск молодых офицеров и десятый выпуск прапорщиков.
Обновлено в 04:20
Происшествия

Девятилетнего «журналиста» зарезали на Украине

В Киеве девятилетний ребенок был жестоко убит.
Обновлено в 16:04
Футбол

Федерация футбола Грузии поддержала антироссийскую акцию игроков

Обновлено в 13:19
Политика

Де Ниро и Стивен Кинг снялись в антироссийском ролике

Актёр Роберт Де Ниро и писатель Стивен Кинг снялись в антироссийском ролике, в котором Россию обвиняют в «атаке на демократию» США.
Обновлено в 11:45
Происшествия

Уроженку России обнаружили мертвой в США

Служащая Национальной гвардии США, уроженка России Алла Аушева обнаружена мертвой в своем доме в Нью-Йорке.
Обновлено в 17:01
Происшествия

Умер избитый полицейскими член партии экс‐министра обороны Украины

Александр Комарницкий, член партии экс-министра обороны Украины Анатолия Гриценко «Гражданская позиция» были избит полицейскими в Виннице.
Обновлено в 15:47
Политика

Грузия начала искать замену российским туристам

Посольства Грузии за рубежом начали кампанию по привлечению туристов после того, как Россия приостановила авиасообщение между странами.
Обновлено в 11:20
Политика

Встречи с Зеленским нет в графике Путина на G20, сообщили в Кремле

Ранее глава внешнеполитического ведомства Украины Павел Климкин заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский собирается поехать на этот саммит, где планировал провести встречи с главами иностранных государств, в том числе и с Путиным.
Обновлено в 16:10
Наука

Древнеримский свинец поможет российским ученым найти темную материю

Обновлено 21 июня в 06:45
Общество

В Петербурге стартовал праздник «Алые паруса»

На Дворцовой площади Петербурга начался главный праздник всех выпускников "Алые паруса".
Обновлено в 16:34
Футбол

Канчельскис покинул пост главного тренера узбекского «Навбахора»

Бывший полузащитник сборной России по футболу Андрей Канчельскис покинул пост главного тренера узбекского "Навбахора", сообщается на официальном сайте клуба.
Обновлено в 16:40
Шоу-бизнес

Валуев уточнил свой диагноз после слухов о раке мозга

Депутат Госдумы и бывший чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Николай Валуев ответил на появившуюся в СМИ информацию о том, что у него рак мозга.
Обновлено в 15:56
ЖКХ

В Брянске после ливня размыло дорогу по улице Пионерской

После мощного урагана, обрушившегося сегодня на Брянск, чиновникам придется подсчитывать ущерб и ликвидировать последствия стихии.
Обновлено в 12:52
Политика

В Чечне объяснили слова Кадырова о «200 километрах до Тбилиси»

Министр Чечни по нацполитике и внешним связям Джамбулат Умаров заявил, что в недавнем высказывании главы региона Рамзана Кадырова о ситуации в Грузии не было никакой агрессии.
Обновлено в 11:00
Кино

Не стало актера Андрея Харитонова

Обновлено в 17:09
Политика

На выборах мэра Стамбула победил кандидат от оппозиции Имамоглу

Обновлено в 15:15
Наука

Жители Китая равнодушно относятся к интернету без цензуры

Специалисты сообщили, что большинство жителей КНР равнодушно относится к сайтам и информации, которые когда-то были для них запрещены.
Обновлено вчера в 16:39
Происшествия

У берегов Сирии совершена диверсия на пяти нефтепроводах

Обновлено в 16:10
Политика

Конфликт с любовницей обрушил рейтинг экс-главы МИД Великобритании

Рейтинг бывшего министра иностранных дел Великобритании Бориса Джонсона резко упал, после того как СМИ растиражировали информацию о его домашнем скандале с 31-летней любовницей, пишет воскресное приложение британского таблоида Daily Mail.
Обновлено в 15:54
Политика

Кудрин опубликовал фото с Глазьевым в ответ на слова Путина

Председатель Счетной палаты России Алексей Кудрин опубликовал в Twitter фотографию с советником российского президента Сергеем Глазьевым и комментарием "Придрейфовал" в ответ на характеристику Владимира Путина.
Обновлено в 06:14
Игры

Вышел бесплатный платформер про Черепашек-ниндзя

Проект в классическом жанре beat-em-up встречает графикой в стиле ретро и музыкой из оригинальных игр.
Обновлено в 08:08
Наука

Новая нейросеть открывает тайны квантовой физики

Обновлено в 03:01
Происшествия

В Вологодской области студентка погибла, спасая тонущего ребенка

В Вологодской области студентка погибла, спасая тонущего ребенка.
Обновлено в 14:53
Транспорт

Недостижимое качество? Или коррупция обыкновенная?

Сайт госзакупок показывает, что ТМХ выступает единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком).
Обновлено в 09:10
Шоу-бизнес

Семена Слепакова раскритиковали за шутку про зарплаты врачей

Шоумен Семен Слепаков подвергся критике после неоднозначной шутки про врачей.
Обновлено в 05:06
Политика

ЦИК Украины отказала в регистрации кандидатам от партии Саакашвили

Как сообщает ЦИК, по состоянию на 23 июня в одномандатных избирательных округах зарегистрировано 1593 кандидатов в народные депутаты Украины.
Обновлено в 16:59
Автоспорт

Даниил Квят: пытались взять максимум от гонки во Франции

Обновлено в 16:45
Наука

В Мексиканском заливе сняли на видео гигантского кальмара

По словам ученых, длина кальмара составляет примерно 3,7 метра Исследователи Национального управления океанических и атмосферных исследований США запечатлели на видео гигантского кальмара длиной 3,7 метра, ролик, опубликованный на YouTube, был снят в Мексиканском заливе.
Обновлено в 16:30
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное