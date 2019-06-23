Футбол

«Милан» хочет арендовать КовачичаЧемпионат вчера в 15:55

«Милан» проявляет интерес к хорватскому полузащитнику мадридского «Реала» Матео Ковачичу, утверждает Sempe Inter со ссылкой на Corriere dello Sport. По данным источника, итальянский клуб хочет арендовать футболиста в летнее трансферное окно.
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«Милан» проявляет интерес к Ковачичу

Sport24.ruвчера в 16:04

«Милан» хочет арендовать Ковачича у «Реала»

Матч ТВвчера в 10:37

«Милан» хочет арендовать Ковачича

Чемпионатвчера в 15:55

Бывший полузащитник «Интера» Ковачич может перейти в «Милан»

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«Милан» ведет переговоры о трансфере полузащитника «Реала»

Советский спортвчера в 13:01

«Милан» хочет арендовать Ковачича у «Реала»

Sportbox.RUвчера в 10:37

«Милан» хочет арендовать Себальоса у «Реала»

Газета.Ruвчера в 07:35
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Происшествия

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В США нашли тела россиянки и ее двоих детей

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Авто

ЦБ предложил включить в ОСАГО коэффициент по утрате товарной стоимости

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Примечательно, что на фрагментах бивней были обнаружены следы обработки, предположительно, древним человеком, - рассказал руководитель экспедиции Иннокентий Павлов.
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Лавров рассказал о русофобии в Грузии

Запад закрывает глаза на русофобию и бесчинства националистов в Грузии.
Обновлено в 04:02
Финансы

В пятницу кривая ОФЗ сдвинулась вверх до 7-9 б.п. в доходности

По итогам дня движение на валютном рынке оказалось минимальным (USD/RUB 63.05, +0.3%), кривая ОФЗ сдвинулась вверх до 7-9 бп в доходности, а ставка кросс-валютного свопа на горизонте 1 года выросла на 11 бп (7.15%).
Обновлено в 03:04
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Baring Vostok оспорил утрату контроля над банком «Восточный»

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Обновлено в 02:54
Технологии

Россиян предупредили о замаскированной под письма вирусной атаке

Чаще всего письма-вирусы приходят от таких крупных компаний как автодилеры KIA, «Рольф», авиакомпании «Полярные авиалинии», среди СМИ – РБК и «Новосибирск-online».
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Теплоход сел на мель в Керченском проливе

В середине мая сухогруз «Омский-143», перевозивший кукурузу, сел на мель на Волге недалеко от Саратова.
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Паршивлюк прошел медосмотр для «Динамо»

По информации "СЭ", защитник Сергей Паршивлюк прошел медосмотр для московского "Динамо".
Обновлено в 03:33
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Сборная Аргентины вышла в четвертьфинал Кубка Америки

Сборная Аргентины по футболу вышла в четвертьфинал Кубка Америки, который проходит в Бразилии.
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Олигарх Владимир Плахотнюк, сбежавший из Молдавии, ушел в отставку с поста председателя Демократической партии.
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Климкин пригрозил РФ «новой волной давления»

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Политика

Москва назвала условия сохранения транзита газа через Украину

«Что касается транзита российского газа через территорию Украины, то мы готовы его сохранить на экономически рентабельных условиях, но в случае справедливого урегулирования всех судебных споров между ПАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз» Украины», — сказал Приходько.
Обновлено в 03:34
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В Казахстане эвакуируют город из-за взрывов на складе боеприпасов

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Футбол

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"Зенит" вновь получит статус флагмана российского футбола. В следующем сезоне у "Спартака" шансов прервать гегемонию "Зенита" точно нет.
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Происшествия

ИГ взяло на себя ответственность за нападение у резиденции Кадырова

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Курс доллара снизился до 62,98 рубля

Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи уменьшился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 5 копеек и составил 62,98 рубля.
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Художественный руководитель «Коляда-театра» Николай Коляда принял предложение комитета Госдумы по культуре присоединиться к общественному совету.
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