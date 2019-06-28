Футбол
«Милан» исключён из еврокубков на один сезонREGNUM 08:21
«Милан» отстранён от участия в еврокубках на один сезон. Об этом 28 июня сообщается на сайте Спортивного арбитражного суда (CAS). Отмечается, что «Милан» наказан в связи с нарушениями правил финансового фэйр-плей.
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Глушаков лайкнул комментарий с критикой в адрес Карреры
Бывший полузащитник «Спартака» Денис Глушаков в социальной сети лайкнул комментарий одного из болельщиков, который критически высказался в адрес бывшего наставника столичной команды Массимо Карреры.
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ДНР и ЛНР передали в Минске Медведчуку четырех пленных
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Ранее Зеленский обвинил Климкина в том, что тот не согласовывал с ним ответ на ноту РФ по украинским морякам, а также возмутился, что узнает о действиях МИД страны на международной арене из Интернета.
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Авто
Новый пикап JAC T6 начнут продавать в России в сентябре
Новый пикам модели JAC T6 появится на российском рынке 1 сентября. Об этом сообщила пресс-служба компании «Джак автомобиль».
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Гаджеты
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Минкомсвязи занимается развитием идеи о том, что производителям смартфонов придется обязательно устанавливать российские приложения перед выставлением на продажу в России.
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Обамеянг намерен перейти в «Манчестер Юнайтед»
Нападающий лондонского «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг может сменить клубную прописку этим летом.
Обновлено в 03:48
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Путин ответил на вопрос о потенциальном преемнике
Президент РФ Владимир Путин в ходе интервью изданию Financial Times ответил на вопрос о своем потенциальном преемнике во главе государства.
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ФК «Краснодар» обыграл ЦСКА на турнире в Австрии
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Подсчитан ущерб от нахождения Крыма в составе Украины
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Правительство России утвердило список животных, запрещенных к содержанию.
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Задержан топ-менеджер «Рольфа» Анатолий Кайро
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Глава Рослесхоза Иван Валентик подал в отставку, передает ТАСС РИА "Новости".
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Пирамида незаконно работала с 2016 по 2019 год. Жертвами преступников стали более двух тысяч человек.
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Жителя Поморья, осудившего манеру вождения Путина, оштрафовали на 15 тысяч рублей
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Экономика
Путин подписал закон о защите прав дольщиков
Напомним, в июне Госдума и Совфед одобрили пакет законов о долевом строительстве.
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