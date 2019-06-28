«Милан» отстранён от участия в еврокубках на один сезон. Об этом 28 июня сообщается на сайте Спортивного арбитражного суда (CAS). Отмечается, что «Милан» наказан в связи с нарушениями правил финансового фэйр-плей.

«Милан» исключён из еврокубков на один сезон

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