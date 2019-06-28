Футбол
«Милан» исключили из еврокубков на сезонРоссийская газета 07:41
Решением Спортивного арбитражного суда в Лозанне итальянский "Милан" на один сезон исключен из еврокубков. Причиной стали нарушения правил финансового фэйр-плей. По итогам проведенного расследования оказалось, что в 2015-2018 годах итальянский клуб допускал нарушения.
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 13:30, Вашингтон
Экономика
Банк России восстановил деловую репутацию миллиардера Олега Бойко
В черный список ЦБ о несоответствии требованиям к деловой репутации могут попасть участники органов управления, иные должностные лица, а также акционеры финансовых организаций.
Обновлено в 13:01
Политика
Путин пришел со своим термосом на ужин лидеров G20
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему Владимир Путин был с термосом на ужине в честь лидеров стран G20.
Обновлено в 08:52
Происшествия
Российским полицейским пригрозили делом из-за серийного отравителя
Прокуратура потребовала возбудить уголовное дело о халатности в отношении полицейских, отпустивших задержанного в Москве предполагаемого серийного отравителя.
Обновлено в 12:15
Транспорт
Контроль за соблюдением ПДД на Крымском мосту усилен из-за трафика
«В настоящее время с учётом повышенного автомобильного трафика через Крымский мост сотрудниками Госавтоинспекции усилен контроль за соблюдением ПДД всеми участниками дорожного движения», — заявил ТАСС представитель ведомства.
Обновлено в 04:08
Спорт
Российская легкоатлетка Моисеева дисквалифицирована за допинг
Российская легкоатлетка Арина Моисеева получила дисквалификацию за положительный допинг-тест.
Обновлено в 11:49
Шоу-бизнес
Рита Дакота осталась без багажа из-за «апокалипсиса» в Шереметьево
В конечном счете, артистка уехала на гастроли без багажа.
Обновлено в 09:04
Политика
Трамп указал премьеру Испании на его место на саммите G20
Президент США Дональд Трамп указал исполняющему обязанности премьер-министра Испании Педро Санчесу на его место во время одного из заседании саммита стран «Большой двадцатки» (G20) в Осаке.
Обновлено в 13:13
Общество
На Кубани объявлено пять экстренных предупреждений
По данным ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, в период с 27 по 30 июня в крае ожидаются ливни с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 28 м / с. С 28 июня на реках и водотоках реки Кубань уровень воды может достигнуть неблагоприятных отметок.
Обновлено в 07:35
Политика
Словакия обвинила российские спецслужбы в попытке проникнуть в госструктуры
Спецслужбы России и Китая проявили наибольшую активность в попытках проникнуть в госструктуры Словакии, отмечается в докладе Словацкой информационной службы (СИС, контрразведки) о ситуации в сфере безопасности в республике в 2018 году, открытая часть которой опубликована в пятницу.
Обновлено в 13:10
Политика
Освобожденный из плена украинец оказался дезертиром
Один из четырех граждан Украины, освобожденных из плена в Донбассе, Дмитрий Великий оказался дезертиром и сейчас находится в розыске.
Обновлено в 11:59
Автоспорт
Ферстаппен и Боттас попали в аварию на второй практике
Голландский автогонщик Макс Ферстаппен и финский пилот Валттери Боттас попали в аварии во время второй практики девятого этапа Гран-при Формулы-1 в Австрии.
Обновлено в 10:43
Политика
Nord Stream 2 отзывает одну заявку по маршруту в водах Дании
Nord Stream 2, оператор «Северного потока–2», принял решение отозвать заявку 2017 года по маршруту в территориальных водах Дании к югу от острова Борнхоль, сообщается на сайте компании.
Обновлено в 13:23
Происшествия
В Москве покончил с собой замкомандира взвода Росгвардии
Как сообщил «Говорит Москва» источник в правоохранительных органах, 49-летний сотрудник войск национальной гвардии России был найден мёртвым в доме на 3-й Красногвардейской улице.
Обновлено в 06:28
Шоу-бизнес
Юрия Шатунова экстренно госпитализировали в Новороссийске
Обновлено в 13:08
Экономика
Альфа-банк открыл «Рольфу» кредит почти на ₽5 млрд
Альфа-банк открыл автодилеру "Рольф" кредитную линию на 4,9 млрд руб. Об этом свидетельствуют данные, размещенные на портале раскрытия корпоративной информации.
Обновлено в 12:42
Происшествия
Завершено расследование дела об изнасиловании дознавательницы в Уфе
Сотрудники следственного комитета Башкирии рассказали о завершении расследования уголовного дела о групповом изнасиловании дознавательницы в уфимском отделе полиции.
Обновлено в 05:26
Общество
Дроздов высказался о запрете держать дома экзотических животных
Телеведущий Николай Дроздов оценил утвержденный в России списке животных, запрещенных к содержанию дома.
Обновлено в 09:24
Общество
Правительство России может поднять зарплаты учителям
Как сообщает газета «Коммерсантъ», со ссылкой на главу Минобразования Ольгу Васильеву, сотрудники общеобразовательных учреждений должны иметь ставку, которая составляет 70% от среднего размера оплаты труда по региону.
Обновлено в 04:45
Общество
В Москве 27 июня выпала пятая часть месячной нормы осадков
Около 20% месячной нормы осадков выпало в Москве 27 июня, сообщила ТАСС в пятницу главный специалист Гидрометцентра РФ Марина Макарова.
Обновлено в 05:22
Религия
Делегацию «новой церкви» Украины не пустили в афонские монастыри
Священников "новой церкви" Украины не допустили к службе в некоторых из афонских монастырей, сообщила "Страна.UA".
Обновлено в 11:10
Футбол
Тунис и Мали сыграли вничью на Кубке африканских наций
В матче второго тура группового этапа Кубка африканских наций сборная Туниса сыграла вничью с Мали 1:1.
Обновлено в 12:45
Происшествия
В силу вступил закон об ужесточении наказания за «пьяные» ДТП
В Российской Федерации вступил в силу закон, предполагающий ужесточение наказаний за ДТП, совершенных в состоянии алкогольного опьянения.
Обновлено в 05:22
Шоу-бизнес
Бритни Спирс оделась так, будто ей все еще 17 лет
Обновлено в 02:32
Политика
Минюст признал нежелательной работу фонда «Свободная Россия»
Министерство юстиции России включило в перечень иностранных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на российской территории, фонд Free Russia Foundation (фонд «Свободная Россия»).
Обновлено в 12:46
Политика
Владимир Путин о наказании для предателей, Трампе и российских олигархах – большое интервью The Financial Times
В четверг, 27 июня, всего за несколько часов до начала саммита G20 в Осаке, Владимир Путин дал большое интервью авторитетному международному изданию The Financial Times.
Обновлено в 09:33
Политика
В Грузии пообещали не пускать в страну депутата Госдумы Гаврилова
Глава МВД Грузии Георгий Гахария заявил, что президента Межпарламентской ассоциации православия и депутата Госдумы России Сергея Гаврилова не пустят в страну, если он попытается приехать.
Обновлено в 12:16
Общество
Россияне рассказали о своих доходах на пенсии
Треть россиян считает, что для комфортной жизни на пенсии им хватит 30 тысяч рублей в месяц, такие результаты показал опрос НПФ «Сбербанка», имеющийся в распоряжении «Ленты.ру».
Обновлено в 08:40
Шоу-бизнес
Божена Рынска написала два заявления в полицию
Рынска подала в правоохранительные органы два заявления: одно – на экс-супругу Игоря Елену, второе – на их общую дочь Елизавету.
Обновлено в 12:29
Шоу-бизнес
Наталья Шкулева показала неидеальный пресс Андрея Малахова
Наталья Шкулева показала на видео неидеальный пресс Андрея Малахова, поглощающего домашние котлеты.
Обновлено в 10:41