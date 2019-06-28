Футбол
«Милан» исключили из еврокубковТелеканал 360° 07:17
За пропуск сезона итальянцы получили возможность в течение года уладить все несоответствия с ФФП. Прямую путевку в групповой этап Лиги Европы вместо «Милана» теперь должен получить футбольный клуб «Рома». А возможность принять участие в квалификационном раунде турнира предоставят команде «Торино».
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 22:55, Вашингтон
Происшествия
Российским полицейским пригрозили делом из-за серийного отравителя
Прокуратура потребовала возбудить уголовное дело о халатности в отношении полицейских, отпустивших задержанного в Москве предполагаемого серийного отравителя.
Обновлено в 12:15
Наука
Витамин Е ускоряет развитие рака легких
Обновлено в 03:10
Происшествия
В России вступил в силу закон об ужесточении наказания за «пьяные» ДТП
28 июня 2019 года в России вступил в силу закон, который ужесточает наказание за ДТП, совершенные в состоянии алкогольного опьянения и повлекшие за собой травмы и гибель людей.
Обновлено в 05:37
Музыка
Чем завершился XVI Конкурс Чайковского у виолончелистов
Последний день конкурса среди виолончелистов по эмоциям в зале был более спокойным, чем предыдущий.
Обновлено в 21:22
Футбол
Семья Эриксена ищет дом в Мадриде
По информации Fyens, семья полузащитника "сливочных" уже собирается переезжать в столицу Испании и даже подыскивает там дом.
Обновлено в 20:11
Политика
Силуанов оценил влияние торговой войны США и Китая на Россию
Первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов в интервью RT оценил влияние торговых споров США и Китая на мировую и российскую экономику.
Обновлено в 08:22
Политика
Трамп засыпал комплиментами принца Саудовской Аравии
Обновлено в 22:07
Происшествия
Свыше 2 тысяч домов оказались подтопленными в Иркутской области
Число подтопленных в ходе паводка жилых домов в Иркутской области увеличилось до 2392, сообщает пресс-служба правительства региона.
Обновлено вчера в 22:41
Энергетика
«Нафтогаз» ответил на предложение «Газпрома» по транзиту
28 июня Алексей Миллер заявил, «Газпром» не получала от Украины предложений заключить контракт на своп (обмен) газа вместо транзитного соглашения.
Обновлено в 19:23
Происшествия
Стала известна роль третьего «отравителя» в деле Скрипалей
3 марта Сергеев находился в центре Лондона и мог встретиться с двум другими подозреваемыми в отравлении — Александром Петровым и Русланом Бошировым, которые, по данным местной полиции, находились в том же месте.
Обновлено в 17:41
Автоспорт
Себастьян Феттель: Работать на трассе было непросто
В один из моментов второй тренировки на Red Bull Ring Себастьян Феттель не смог удержать машину на трассе в последнем повороте, однако ему повезло больше, чем Максу Ферстаппену и Валттери Боттасу – по крайней мере, его Ferrari осталась целой.
Обновлено в 14:56
Политика
Грузинская диаспора попросила Путина восстановить авиасообщение
Представители грузинской диаспоры в России обратились к президенту Владимиру Путину с просьбой восстановить авиасообщение между странами.
Обновлено в 12:46
Футбол
Чили обыграла Колумбию в Кубке Америки и вышла в 1/2 финала
Ранее сообщалось, что сборная Аргентины переиграла Венесуэлу и вышла в 1/2 финала Кубка Америки Футбол.
Обновлено в 22:24
Общество
Россияне рассказали о своих доходах на пенсии
Треть россиян считает, что для комфортной жизни на пенсии им хватит 30 тысяч рублей в месяц, такие результаты показал опрос НПФ «Сбербанка», имеющийся в распоряжении «Ленты.ру».
Обновлено в 08:40
Наука
Ученые определили число жертв Тунгусского метеорита
Если бы Тунгусский метеорит вошел в атмосферу над крупным городом, то количество жертв могло исчисляться тысячами.
Обновлено вчера в 08:59
Общество
АТП загоняют в долговую яму
Именно 28 июня члены Советов директоров, которым предстояло принять решения о закупке техники для ГДМС и троллейбусов для АТП, а также разрешить ГДМС и ГЭС стать поручителями 200 миллионного кредита под нужды «Водоканала», не должны были еще получить информацию о заявлении, поданном в Арбитражный суд.
Обновлено в 11:28
Политика
Группа «Машина времени»: Макаревич имеет право высказывать свое мнение
Музыканты популярной у многих поколений россиян группы «Машина времени» Валерий Ефремов и Александр Кутиков заявили, что лидер коллектива Андрей Макаревич имеет право высказывать свою точку зрения на социальные и политические события в стране.
Обновлено в 11:45
Наука
В России представили новый отечественный самолет
Аэрогидродинамический институт имени Жуковского представил новый концепт гражданского самолёта увеличенной дальности и скорости.
Обновлено 26 июня в 01:39
Транспорт
Шереметьево подтопило из-за сильных дождей
Московский аэропорт Шереметьево подтопило из-за проливных дождей.
Обновлено в 09:32
Финансы
Орешкин обвинил ЦБ в незнании экономики
Глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что Банку России (ЦБ) не надо загонять россиян в долгую яму ради роста экономики.
Обновлено в 15:54
Шоу-бизнес
Представитель Шатунова опроверг информацию о его госпитализации
Информация в СМИ о госпитализации бывшего вокалиста группы «Ласковый май» Юрия Шатунова не соответствует действительности, сообщил агентству «Говорит Москва» его представитель.
Обновлено в 17:33
Политика
Элтон Джон обвинил Путина в лицемерии в вопросе ЛГБТ
Британский певец Элтон Джон заявил, что «глубоко расстроен» интервью президента России Владимира Путина газете The Financial Times, в котором тот высказался о людях с нетрадиционной сексуальной ориентацией.
Обновлено в 19:21
Здоровье
Кассационный суд Франции разрешил эвтаназию пациента в коме
Минздрав Франции успешно обжаловал в Кассационном суде решение апелляционного суда Парижа о приостановке эвтаназии Венсана Ламбера, который находится в коме уже более 10 лет.
Обновлено в 15:28
Здоровье
Названы самые частые проблемы со здоровьем у домашних кошек
В московском комитете ветеринарии рассказали, с какими проблемами со здоровьем чаще всего сталкиваются домашние кошки и из-за чего они возникают.
Обновлено в 21:05
Политика
Трамп дважды пошутил на встрече с Путиным
Президент США Дональд Трамп два раза пошутил на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным во время саммита Большой двадцатки (G20) в японской Осаке, сообщает 28 июня «РИА Новости».
Обновлено в 12:42