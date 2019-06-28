Футбол

«Милан» исключили из еврокубковТелеканал 360° вчера в 07:17

За пропуск сезона итальянцы получили возможность в течение года уладить все несоответствия с ФФП. Прямую путевку в групповой этап Лиги Европы вместо «Милана» теперь должен получить футбольный клуб «Рома». А возможность принять участие в квалификационном раунде турнира предоставят команде «Торино».
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