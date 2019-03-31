Футбол

«Милан» исключил возможность увольнения ГаттузоSport.ru 03:59

Спортивный директор "россонери" Леонардо дал небольшой комментарий после сенсационного поражения "Милана" от "Сампы" в рамках двадцать девятого тура Серии А и пролил свет на будущее наставника команды Дженнаро Гаттузо.
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Леонардо: будущее Гаттузо — не приоритет для «Милана»

Чемпионат04:50

«Милан» не планирует увольнять Гаттузо

Евро-футбол.ру04:23

Леонардо: «„Милан“ не рассматривал вопрос увольнения Гаттузо. Верим, что попадем в Лигу чемпионов»

Бомбардир.ру02:53

Леонардо: «„Милан“ не думает об увольнении Гаттузо»

Спорт-Экспресс02:40

«Будущее Гаттузо сейчас не является приоритетом для клуба». Спортивный директор «Милана» – о главном тренере команды

Спорт день за днем05:01

«Милан» исключил возможность увольнения Гаттузо

Sport.ru03:59

В «Милане» исключили увольнение Гаттузо

Sport24.ru03:08
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Политика

Порошенко напомнил о разрыве Договора о дружбе с Россией

Президент Украины Петр Порошенко напомнил о прекращении действия Договора о дружбе с Россией с 1 апреля.
Обновлено в 02:57
Интернет

Цукерберг призвал активнее регулировать интернет

Основатель соцсети Facebook Марк Цукерберг призвал власти играть более активную роль в правом регулировании интернета.
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Российский самолет с третьей попытки приземлился в Будапеште

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Футбол

«Манчестер Юнайтед» и «Интер» хотят заполучить Ракитича

"Манчестер Юнайтед" и "Интер" претендуют на полузащитника "Барселоны" Ивана Ракитича. Об этом сообщает Mundo Deportivo.
Обновлено в 05:21
Общество

Читатели из Британии оценили флешмоб российских учителей в купальниках

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее учителя русского языка и литературы Татьяну Кувшинникову попросили уволиться из-за размещения на её странице в социальных сетях фотографий в закрытом купальнике и новогоднем платье с соревнований по плаванию и зимней Универсиады 2019 года.
Обновлено в 02:07
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В Сети появились рендеры нового кроссовера Genesis GV80

Дизайнеры решили обрисовать, как может выглядеть новый премиальный кроссовер Genesis, и после этого выложили рендеры в сеть.
Обновлено вчера в 22:18
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Александр Овечкин признан первой звездой дня в НХЛ

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Общество

Желтый уровень погодной опасности объявлен на Южном Урале

В Челябинской области объявлен желтый уровень опасности из-за сильного ветра, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на Гидрометцентр России.
Обновлено вчера в 06:06
Политика

Зеленский проголосовал на выборах на Украине

Обновлено в 04:31
Спорт

Анастасия Кузьмина: «Если еще одна словацкая биатлонистка закончит карьеру, то и мне не будет смысла бежать эстафеты на Кубке мира»

Словацкая биатлонистка Анастасия Кузьмина сообщила, что пока не приняла решение об участии в эстафетах Кубка мира в следующем сезоне.
Обновлено в 04:20
Экономика

Переход на электронные ПТС состоится в ноябре 2019 года

Обновлено вчера в 06:05
Армия и оружие

Испытания гигантского рельсотрона сняли на видео в Турции

Пока нет информации, насколько успешным было первое испытание, но предполагается, что работы над этим проектом будут продолжены.
Обновлено в 04:47
Политика

Зюганов грубо высказался о Ельцин Центре

Председатель Коммунистической партии России Геннадий Зюганов резко высказался о Ельцин Центре.
Обновлено в 01:30
Происшествия

СМИ сообщили о госпитализации актёра Семёна Штейнберга

Обновлено вчера в 22:59
Армия и оружие

Израильские танки ударили по сектору Газа в ответ на ракетный обстрел

Обновлено вчера в 23:47
Политика

Три избирательных участка не приступили к работе на Украине

На Украине до сих пор не приступили к работе три избирательных участка. Об этом сообщила председатель ЦИК страны Татьяна Слипачук.
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Вера Брежнева сделала дочери на 18-летие неожиданный подарок

30 марта старшая дочь Веры Брежневой Соня отпраздновала совершеннолетие.
Обновлено в 00:41
Происшествия

Члена избирательной комиссии избили в Донецкой области

На линию 102 поступил вызов от 41-летнего члена избирательной комиссии, который сообщил, что его избили коллеги с участка при попытке видеофиксации избирательного процесса в зале голосований и повредили видеокамеру, — говорится в сообщении.
Обновлено в 05:15
Кино

«Юнармейцы» снимутся в новом фильме Грамматикова

Дети из российского молодежного движения "Юнармия" примут участие в съемках художественно-документального фильма Владимира Грамматикова "Стальная дивизия".
Обновлено вчера в 16:24
Политика

Стало известно о первых нарушениях на выборах президента Украины

Обновлено в 03:37
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В Приморье нашли мертвым солдата-срочника

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Суд отменил указ Трампа о добыче нефти на шельфе Аляски

Указ президента США Дональда Трампа о снятии запрета на нефтедобычу на шельфе в прибрежных водах Аляски в Северном Ледовитом и Атлантическом океанах признан незаконным Федеральным окружным судом этого штата.
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Лолита о бывшем муже: Я успела попросить прощения

Лолита Милявская почувствовала угрызения совести, когда узнала о кончине Арнольда Спиваковского, с которым её связывали годы отношений.
Обновлено вчера в 14:46
Армия и оружие

В Крыму призвали пересмотреть конвенцию Монтре по Черному морю

Председатель комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель заявил, что конвенция Монтре, которая регламентирует судоходство в черноморских проливах, должна быть пересмотрена.
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В Португалии спортсменка родила ребенка после своей клинической смерти

В Португалии спортсменка Катарина Сейкейра родила ребенка спустя два месяца после констатации клинической смерти.
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Футбол

Зидан рассказал о будущем Бэйла в «Реале»

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан рассказал о будущем полузащитника Гарета Бэйла в команде. Гарет является важным членом команды.
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Банки могут поднять ставки по кредитам в ответ на новые требования ЦБ

С первого сентября прошлого года ЦБ уже повышал нормы по размерам такого буфера, обязательной "кубышки" для банков, но нужного эффекта это не возымела: скорость выдачи необеспеченных потребительских кредитов продолжала нарастать, как снежный ком.
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ФК «Ростов» одержал победу над «Уралом»

Футбольный клуб «Ростов» одержал победу над «Уралом». Команды встретились в донской столице 30 марта.
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Футбол

«Порту» победил «Брагу» в матче чемпионата Португалии

"Порту" одержал волевую победу над "Брагой" в матче 27-го тура чемпионата Португалии по футболу.
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Facebook ужесточил правила трансляций после новозеландских терактов

Как заявила Сэндберг, после террористической атаки были ужесточены правила ведения прямых трансляций в Facebook.
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Дженнаро Гаттузо
Итальянский футболист
Итальянский футболист-полузащитник и тренер. Чемпион мира 2006 года в составе сборной Италии. На клубном уровне известен по выступлениям за «Милан», с которым дважды побеждал в Лиге чемпионов УЕФА.
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