Футбол
«Милан» исключил возможность увольнения ГаттузоSport.ru 03:59
Спортивный директор "россонери" Леонардо дал небольшой комментарий после сенсационного поражения "Милана" от "Сампы" в рамках двадцать девятого тура Серии А и пролил свет на будущее наставника команды Дженнаро Гаттузо.
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Политика
Порошенко напомнил о разрыве Договора о дружбе с Россией
Президент Украины Петр Порошенко напомнил о прекращении действия Договора о дружбе с Россией с 1 апреля.
Обновлено в 02:57
Интернет
Цукерберг призвал активнее регулировать интернет
Основатель соцсети Facebook Марк Цукерберг призвал власти играть более активную роль в правом регулировании интернета.
Обновлено в 04:42
Футбол
«Манчестер Юнайтед» и «Интер» хотят заполучить Ракитича
"Манчестер Юнайтед" и "Интер" претендуют на полузащитника "Барселоны" Ивана Ракитича. Об этом сообщает Mundo Deportivo.
Обновлено в 05:21
Общество
Читатели из Британии оценили флешмоб российских учителей в купальниках
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее учителя русского языка и литературы Татьяну Кувшинникову попросили уволиться из-за размещения на её странице в социальных сетях фотографий в закрытом купальнике и новогоднем платье с соревнований по плаванию и зимней Универсиады 2019 года.
Обновлено в 02:07
Авто
В Сети появились рендеры нового кроссовера Genesis GV80
Дизайнеры решили обрисовать, как может выглядеть новый премиальный кроссовер Genesis, и после этого выложили рендеры в сеть.
Обновлено вчера в 22:18
Хоккей
Александр Овечкин признан первой звездой дня в НХЛ
Обновлено в 02:49
Общество
Желтый уровень погодной опасности объявлен на Южном Урале
В Челябинской области объявлен желтый уровень опасности из-за сильного ветра, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на Гидрометцентр России.
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Политика
Зеленский проголосовал на выборах на Украине
Обновлено в 04:31
Спорт
Анастасия Кузьмина: «Если еще одна словацкая биатлонистка закончит карьеру, то и мне не будет смысла бежать эстафеты на Кубке мира»
Словацкая биатлонистка Анастасия Кузьмина сообщила, что пока не приняла решение об участии в эстафетах Кубка мира в следующем сезоне.
Обновлено в 04:20
Экономика
Переход на электронные ПТС состоится в ноябре 2019 года
Обновлено вчера в 06:05
Армия и оружие
Испытания гигантского рельсотрона сняли на видео в Турции
Пока нет информации, насколько успешным было первое испытание, но предполагается, что работы над этим проектом будут продолжены.
Обновлено в 04:47
Политика
Зюганов грубо высказался о Ельцин Центре
Председатель Коммунистической партии России Геннадий Зюганов резко высказался о Ельцин Центре.
Обновлено в 01:30
Происшествия
СМИ сообщили о госпитализации актёра Семёна Штейнберга
Обновлено вчера в 22:59
Армия и оружие
Израильские танки ударили по сектору Газа в ответ на ракетный обстрел
Обновлено вчера в 23:47
Политика
Три избирательных участка не приступили к работе на Украине
На Украине до сих пор не приступили к работе три избирательных участка. Об этом сообщила председатель ЦИК страны Татьяна Слипачук.
Обновлено в 04:26
Шоу-бизнес
Вера Брежнева сделала дочери на 18-летие неожиданный подарок
30 марта старшая дочь Веры Брежневой Соня отпраздновала совершеннолетие.
Обновлено в 00:41
Происшествия
Члена избирательной комиссии избили в Донецкой области
На линию 102 поступил вызов от 41-летнего члена избирательной комиссии, который сообщил, что его избили коллеги с участка при попытке видеофиксации избирательного процесса в зале голосований и повредили видеокамеру, — говорится в сообщении.
Обновлено в 05:15
Кино
«Юнармейцы» снимутся в новом фильме Грамматикова
Дети из российского молодежного движения "Юнармия" примут участие в съемках художественно-документального фильма Владимира Грамматикова "Стальная дивизия".
Обновлено вчера в 16:24
Происшествия
В Приморье нашли мертвым солдата-срочника
Обновлено в 03:12
Политика
Суд отменил указ Трампа о добыче нефти на шельфе Аляски
Указ президента США Дональда Трампа о снятии запрета на нефтедобычу на шельфе в прибрежных водах Аляски в Северном Ледовитом и Атлантическом океанах признан незаконным Федеральным окружным судом этого штата.
Обновлено вчера в 13:48
Шоу-бизнес
Лолита о бывшем муже: Я успела попросить прощения
Лолита Милявская почувствовала угрызения совести, когда узнала о кончине Арнольда Спиваковского, с которым её связывали годы отношений.
Обновлено вчера в 14:46
Армия и оружие
В Крыму призвали пересмотреть конвенцию Монтре по Черному морю
Председатель комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель заявил, что конвенция Монтре, которая регламентирует судоходство в черноморских проливах, должна быть пересмотрена.
Обновлено вчера в 06:02
Здоровье
В Португалии спортсменка родила ребенка после своей клинической смерти
В Португалии спортсменка Катарина Сейкейра родила ребенка спустя два месяца после констатации клинической смерти.
Обновлено вчера в 04:23
Футбол
Зидан рассказал о будущем Бэйла в «Реале»
Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан рассказал о будущем полузащитника Гарета Бэйла в команде. Гарет является важным членом команды.
Обновлено в 03:03
Финансы
Банки могут поднять ставки по кредитам в ответ на новые требования ЦБ
С первого сентября прошлого года ЦБ уже повышал нормы по размерам такого буфера, обязательной "кубышки" для банков, но нужного эффекта это не возымела: скорость выдачи необеспеченных потребительских кредитов продолжала нарастать, как снежный ком.
Обновлено в 01:00
Футбол
ФК «Ростов» одержал победу над «Уралом»
Футбольный клуб «Ростов» одержал победу над «Уралом». Команды встретились в донской столице 30 марта.
Обновлено вчера в 15:26
Футбол
«Порту» победил «Брагу» в матче чемпионата Португалии
"Порту" одержал волевую победу над "Брагой" в матче 27-го тура чемпионата Португалии по футболу.
Обновлено вчера в 13:45
Технологии
Facebook ужесточил правила трансляций после новозеландских терактов
Как заявила Сэндберг, после террористической атаки были ужесточены правила ведения прямых трансляций в Facebook.
Обновлено вчера в 22:43