Футбол
«Милан» исключил возможность увольнения ГаттузоSport.ru 03:59
Спортивный директор "россонери" Леонардо дал небольшой комментарий после сенсационного поражения "Милана" от "Сампы" в рамках двадцать девятого тура Серии А и пролил свет на будущее наставника команды Дженнаро Гаттузо.
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