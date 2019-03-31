Футбол

«Милан» исключил возможность увольнения ГаттузоSport.ru 03:59

Спортивный директор "россонери" Леонардо дал небольшой комментарий после сенсационного поражения "Милана" от "Сампы" в рамках двадцать девятого тура Серии А и пролил свет на будущее наставника команды Дженнаро Гаттузо.
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Леонардо: будущее Гаттузо — не приоритет для «Милана»

Чемпионат04:50

«Милан» не планирует увольнять Гаттузо

Евро-футбол.ру04:23

Леонардо: «„Милан“ не рассматривал вопрос увольнения Гаттузо. Верим, что попадем в Лигу чемпионов»

Бомбардир.ру02:53

Леонардо: «„Милан“ не думает об увольнении Гаттузо»

Спорт-Экспресс02:40

«Будущее Гаттузо сейчас не является приоритетом для клуба». Спортивный директор «Милана» – о главном тренере команды

Спорт день за днем05:01

«Милан» исключил возможность увольнения Гаттузо

Sport.ru03:59

В «Милане» исключили увольнение Гаттузо

Sport24.ru03:08
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Политика

ЕС и ЛАГ не признают Голаны израильскими

По словам Могерини, Евросоюз выступает против решения США, признавшего право Израиля на Голаны, а международные резолюции не должны игнорироваться.
Обновлено в 09:25
Политика

Лавров ответил на слова Помпео о мерах НАТО против России

Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что надеется совместно с союзниками по НАТО объявить в начале апреля новые меры против России из-за ситуации на Украине.
Обновлено в 06:24
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Группа The Rolling Stones отложила тур из-за болезни Джаггера

Обновлено вчера в 23:50
Политика

Украина выбирает президента. Промежуточные итоги

Украина выбирает президента Выборы президента проходят на Украине в воскресенье, 31 марта.
Обновлено в 08:55
Происшествия

Пять человек пострадали в ДТП с автобусом и грузовиком в Новой Москве

Обновлено в 05:44
Армия и оружие

В параде Победы в Петербурге задействуют сотню единиц военной техники

В воскресенье, 31 марта, стало известно, что в этом году в параде Победы в Петербурге примут участие около ста единиц военной техники.
Обновлено в 06:40
Спорт

Семаков выиграл масс-старт на ЧР по биатлону, Логинов стал третьим

Владимир Семаков выиграл масс-старт в рамках чемпионата России по биатлону, который проходит в Тюмени.
Обновлено в 07:57
Футбол

Дубль Азмуна принес «Зениту» победу над «Оренбургом»

Петербургский "Зенит" одержал победу над "Оренбургом" в матче 21-го тура чемпионата России, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 09:00
Политика

В Киеве женщина родила на избирательном участке

Обновлено в 09:44
Политика

Полиция Украины получила 950 сообщений о нарушениях на выборах

Обновлено в 09:47
Происшествия

Около поселка Лебяжье и порта Бронка нашлись два тюлененка

Обновлено в 08:12
Общество

Деревянная хижина стала самым популярным жильем на Airbnb

Обновлено в 07:49
Хоккей

Авангард — Салават Юлаев 0:0 (1-й период)

Форвард уфимского "Салавата Юлаева" Александр Кадейкин вошел в состав на второй матч серии плей-офф КХЛ против омского "Авангарда", защитник Павел Коледов не попал в заявку на игру.
Обновлено в 09:14
Происшествия

Полиция изъяла в Киевской области 600 килограммов героина

Полиция изъяла 600 кг героина на сумму около $50 млн в Киевской области. Об этом заявил глава Национальной полиции Украины Сергей Князев.
Обновлено в 09:06
Происшествия

В Лондоне мужчина с ножом напал на прохожих

Полиция Лондона разыскивает мужчину, который предположительно стоит за четырьмя нападениями на случайных прохожих, совершенными в субботу и воскресенье в районе Эдмонтон.
Обновлено в 08:20
Происшествия

Названа причина пожара в столичном СК «Олимпийский»

Обновлено вчера в 19:51
Единоборства

Нурмагомедов в ответ «опустил» Макгрегора в твиттере

Обновлено в 09:07
Шоу-бизнес

Алдонин рассказал о встрече Началовой и Фролова в США

Бывший футболист сборной России Евгений Алдонин откровенно рассказал о разводе с певицей Юлией Началовой, передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 08:28
Футбол

ЦСКА и «Уфа» объявили стартовые составы

Стали известны стартовые составы на матч 21-го тура РПЛ ЦСКА - "Уфа".
Обновлено в 08:20
Культура

В Вашингтоне прошла мировая премьера новой симфонии Леры Ауэрбах

Мировая премьера нового произведения композитора, музыканта, поэтессы и художницы Леры Ауэрбах (Валерии Авербах) состоялась в субботу в Вашингтоне.
Обновлено в 00:25
Политика

Китай продлил решение о заморозке тарифов на ввоз машин из США

Правительство Китая продлило решение о приостановке взыскания повышенных тарифов на импорт американских автомобилей и комплектующих, сообщает Global Times со ссылкой на Минфин КНР.
Обновлено в 08:48
Политика

Бойко проголосовал на выборах президента Украины

Обновлено в 01:52
Здоровье

«Марафон по роддомам» пройдет во Владимире

Следующим медицинским учреждением, в котором пройдет экскурсия, станет Родильный дом №2 города Владимира.
Обновлено в 08:43
Политика

Ляшко грозит три года тюрьмы за демонстрацию бюллетеня

Поступком лидера Радикальной партии Олега Ляшко, который показал заполненный бюллетень на избирательном участке, занялась украинская полиция.
Обновлено в 07:24
Политика

Миллер заявил об отсутствии препятствий для «Северного потока-2»

Глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил об отсутствии каких-либо препятствий строительству «Северного потока-2» и пообещал закончить прокладку двух ниток газопровода до конца 2019 года.
Обновлено в 08:00
Авто

Составлен рейтинг автомобилей с лучшей шумоизоляцией

В сегменте седанов лучшей шумоизоляцией обладает седан Volkswagen Passat, уровень шума в салоне которого составил всего 61,9 дБА.
Обновлено в 08:32
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Охранник сгорел заживо в будке в аэропорту Пулково

Обновлено в 03:58
Единоборства

Александр Емельяненко встретится с экс-бойцом UFC Энрике

Российский боец ММА Александр Емельяненко свой следующий бой проведет против бразильца Луиса Энрике.
Обновлено в 08:16
Политика

Зеленский назвал поддержавших его Охлобыстина и Пореченкова идиотами

Шоумен, кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский раскритиковал российских актеров Ивана Охлобыстина и Михаила Пореченкова, которые ранее записали видео в его поддержку.
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Экономика

Правительство отказалось от установки «умных счетчиков» газа

Правительство решило отказаться от установки "умных счетчиков" газа, поскольку считает эту идею слишком дорогостоящей, заявил вице-премьер Дмитрий Козак в интервью телеканалу "Россия 24".
Обновлено вчера в 09:22
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Дженнаро Гаттузо
Итальянский футболист
Итальянский футболист-полузащитник и тренер. Чемпион мира 2006 года в составе сборной Италии. На клубном уровне известен по выступлениям за «Милан», с которым дважды побеждал в Лиге чемпионов УЕФА.
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