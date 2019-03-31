Футбол
«Милан» исключил возможность увольнения ГаттузоSport.ru 03:59
Спортивный директор "россонери" Леонардо дал небольшой комментарий после сенсационного поражения "Милана" от "Сампы" в рамках двадцать девятого тура Серии А и пролил свет на будущее наставника команды Дженнаро Гаттузо.
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Происшествия
Кража кабеля спецсвязи у Кремля: возбуждено дело
Уголовное дело возбуждено по ст. 158 УК РФ ("Кража"), обвиняемым в краже кабеля спецсвязи у Кремля грозит до пяти лет лишения свободы.
Обновлено в 07:13
Происшествия
Мать избила сына скакалкой и отрезала часть уха
Москвичка избила скакалкой 12-летнего сына и отрезала ему часть уха, сообщает Следственный комитет.
Обновлено вчера в 12:54
Музыка
Украинскую певицу Maruv обокрали в аэропорту Киева
Обновлено вчера в 21:07
Армия и оружие
Испытания гигантского рельсотрона сняли на видео в Турции
Модернизированную электромагнитную пушку SAHI 209 BLOCK II испытали на днях в Турции.
Обновлено в 04:47
Общество
«Гряземесов» Екатеринбурга напугали увеличением штрафов
Заежающим на газоны жителям Екатеринбурга скоро могут поднять штрафы.
Обновлено в 07:03
Шоу-бизнес
Семенович показала отрывок из нового клипа, ради которого «располнела»
39-летняя Анна Семенович готовится презентовать поклонникам свой новый клип, ради которого ей пришлось загримироваться.
Обновлено в 03:42
Происшествия
На Украине избирательный участок подожгли коктейлем Молотова
Серьезный инцидент зарегистрирован на избирательном участке в поселке городского типа Борзна Черниговской области Украины: там неизвестный мужчина бросил емкость с зажигательной смесью.
Обновлено в 05:25
Единоборства
Макгрегор назвал Нурмагомедова крысой
«У тебя забрали деньги, а братьям поцарапали глаза, когда ты дрался со мной, маленькая крыса», — написал Макгрегор в своём Twitter.
Обновлено в 05:41
Политика
Посол Великобритании публично нарушила украинский закон
Согласно статье 71 украинского закона о выборах, бюллетень является документом строгой отчетности, и его нельзя передавать посторонним.
Обновлено в 06:59
Общество
Защита проигравшего Киркорову иск композитора обратилась в ЕСПЧ
Адвокат француского музыканта Кассаба Самира Жильбера Синуэ подал жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) на судебное разбирательство по иску к российскому исполнителю Филиппу Киркорову и его компаниям.
Обновлено в 08:09
Политика
Зеленский рассказал о пользе Саакашвили
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Бюллетень Порошенко затоптал его внук
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Зеленский назвал «идиотами» Охлобыстина и Пореченкова
Обновлено в 07:22
Шоу-бизнес
Айза Анохина: «Криками заставляю сына звонить Гуфу»
В 2014 году Айза Анохина развелась с рэпером Гуфом, от которого родила сына Сэма.
Обновлено вчера в 18:30
Единоборства
Укусившему соперника в живот боксеру грозит дисквалификация и штраф
Бой, который проходил 30 марта, завершился в пятом раунде, когда Али навалился на соперника и укусил его в живот.
Обновлено в 08:01
Футбол
ЦСКА — «Уфа»: Обляков и Дивеев сыграют с первых минут
Стали известны стартовые составы ЦСКА и «Уфы» на матч 21-го тура Российской Премьер-Лиги.
Обновлено в 08:23
Политика
Километровая очередь из украинцев выстроилась в Праге
Посол Украины в Чехии Евгений Перебийнис выложил в твиттере фотографию огромной очереди из украинцев в Праге, желающих проголосовать за нового президента Украины.
Обновлено в 08:03
Политика
В Венесуэле вновь отключили свет из-за атак на систему генерации
Как сообщили в ведомстве, синхронные атаки были зафиксированы 29 и 30 марта, однако в пресс-службе уверили, что власти «победят попытки саботажа».
Обновлено в 08:25
Общество
Британские СМИ оценили флешмоб российских учителей в купальниках
Британские издания The Sun и Daily Mail написали о флешмобе российских учителей, решивших поддержать уволившуюся из школы из-за фотографии в купальнике Татьяну Кувшинникову.
Обновлено в 06:15
Происшествия
Пожар в спорткомплексе «Олимпийский» в Москве ликвидирован
Обновлено вчера в 12:29
Происшествия
В Лупполово задержали подозреваемого в «минировании» отдела полиции
В деревне Лупполово Всеволожского района задержан 31-летний мужчина, который подозревается в заведомо ложном сообщении о заминировании отдела полиции.
Обновлено в 07:50
Авто
Опубликованы фото обновленного Renault Duster с вариатором
Моторная гамма «посвежевшего» Renault Duster лишится 1,5-литрового 85-сильного дизеля dCi, ограничившись более мощными агрегатами в лице 110-сильного дизеля и 1,5-литрового бензинового «атмосферника» с отдачей 106 л. с. В паре с первым будут доступны «робот» и шестиступенчатая «механика», а со вторым – пятиступенчатая «механика» и вариатор.
Обновлено вчера в 23:13
Культура
NYT узнала о пропаже «Спасителя мира» да Винчи из филиала Лувра в ОАЭ
В художественном музее Лувр Абу-Даби (филиал парижского Лувра в столице Объединенных Арабских Эмиратов) пропала картина «Спаситель мира» (Salvator Mundi) авторства Леонардо да Винчи.
Обновлено в 06:58
Происшествия
Таксист сбил сотрудника ДПС в центре Москвы
На Третьем транспортном кольце (ТТК) в Москве автомобиль такси сбил сотрудника ДПС во время оформления ДТП, передает агентство "Москва".
Обновлено в 07:33
Политика
Глава Тувы рассказал о шикарном шашлыке Путина
Глава Тувы Шолбан Кара-оол на Красноярском экономическом форуме рассказал РИА Новости, как Владимир Путин отдыхает в тайге.
Обновлено в 03:41
Наука
Ученые: Взгляд на кофе может заменить его употребление
Обновлено 29 марта в 16:36
Политика
Зюганов потребовал уничтожить «гадюшник Ельцин-Центра»
"Гадюшник Ельцин-Центра должен быть уничтожен!" - написал главный коммунист России.
Обновлено в 05:36
Авто
Renault в феврале реализовала в России 8,5 тыс. автомобилей
В результате Renault заняла четвертое место по продажам среди всех автопроизводителей в России, а рыночная доля марки составила 7%, согласно данным АЕБ.Бестселлером Renault в России остается кроссовер Duster – в прошлом месяце на нем остановили свой выбор 2394 потребителя (-35%).
Обновлено в 06:00
Политика
Спецназ СБУ вышел на улицы украинских городов
«СБУ перешла на усиленный режим несения службы накануне и во время проведения выборов президента Украины», — сказано в сообщении на официальном сайте организации.
Обновлено вчера в 19:06