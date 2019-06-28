Футбол
«Милан» исключён из еврокубков на один сезонREGNUM 08:21
«Милан» отстранён от участия в еврокубках на один сезон. Об этом 28 июня сообщается на сайте Спортивного арбитражного суда (CAS). Отмечается, что «Милан» наказан в связи с нарушениями правил финансового фэйр-плей.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 11:59, Вашингтон
Политика
Иран подтвердил, что остается в рамках СВПД
Иран на встрече совместной комиссии по СВПД в Вене подтвердил, что остается в сделке, заявил журналистам директор департамента по контролю над вооружениями МИД КНР Фу Цун.
Обновлено в 10:03
Происшествия
Суд отправил под домашний арест топ-менеджера «Рольфа» Кайро
Басманный суд Москвы избрал домашний арест в качестве меры пресечения члену совета директоров автодилера «Рольф» и директору департамента анализа и развития бизнеса Анатолию Кайро.
Обновлено в 11:31
Технологии
В работе «Яндекса» произошел сбой
В работе сервисов «Яндекса» в пятницу, 28 июня, произошел сбой, убедился корреспондент РБК при попытке загрузить главную страницу «Яндекса».
Обновлено в 09:57
Футбол
«Барселона» и «Атлетико» договорились о трансфере Гризманна
Обновлено в 08:08
Политика
Макрон обратился к Путину по-русски
Обновлено в 11:13
Автоспорт
Боттас и Ферстаппен разбили свои болиды во второй практике Гран-при Австрии
Финн Вальттери Боттас из команды "Мерседес" и голландец Макс Ферстаппен из "Ред Булл" попали в аварию во второй сессии свободных заездов девятого этапа чемпионата "Формулы-1" - Гран-при Австрии.
Обновлено в 10:08
Происшествия
В России вступил в силу закон об ужесточении наказаний за «пьяные» ДТП
В России 28 июня вступил в силу закон об ужесточении наказания за ДТП со смертельным исходом, которое произошло по вине водителей, находящихся в состоянии алкогольного опьянения.
Обновлено в 05:16
Политика
Освобожденные властями ДНР и ЛНР украинцы прибыли в Киев
Обновлено в 10:27
Транспорт
РЖД рассмотрят вариант пересадочного маршрута ВСМ Москва - Петербург - Хельсинки
Тони добавил, что в качестве варианта можно рассмотреть и организацию поездок из Санкт-Петербурга до Нижнего Новгорода.
Обновлено в 11:09
Происшествия
Сбой в движении поездов в Подмосковье произошел из-за кражи кабеля
В конце мая произошел сбой в движении поездов на Ярославском направлении МЖД.
Обновлено в 07:01
Транспорт
Дорогу к одному из терминалов «Шереметьево» затопило из-за ливней
Из-за продолжительных ливней подтоплен участок дороги, ведущей к терминалу В аэропорта «Шереметьево». Об этом сообщается на сайте аэропорта.
Обновлено в 04:42
Футбол
Защитник «Монако» Раджи покинет команду
Обновлено в 11:47
Происшествия
Прокуратура требует завести дело на полицейских, отпустивших московского отравителя
Столичная прокуратура потребовала возбудить уголовное дело на сотрудников полиции, которые первоначально отпустили задержанного в Москве предполагаемого серийного отравителя.
Обновлено в 10:48
Шоу-бизнес
Антон Макарский рассказал о своих «загулах» и уходах из семьи
Антон Макарский стал гостем передачи «Судьба человека», в которой рассказал немало подробностей о том, как строил отношения с Викторией Морозовой.
Обновлено в 11:30
Происшествия
В Иркутской области паводок подтопил более 2 тыс. жилых домов
В Иркутской области из-за обильных осадков и подъема уровня воды в реках затопило 2392 жилых домов.
Обновлено в 02:10
Политика
В России создали невидимый для самолетов и дронов радар
Станция уже успешно прошла испытания, перехватив сигнал самолета, который был отражен от вышек связи в городской черте.
Обновлено в 02:07
Политика
Трамп дважды пошутил на встрече с Путиным
Президент США Дональд Трамп несколько раз пошутил на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным на полях саммита Большой двадцатки в японской Осаке.
Обновлено в 11:17
Политика
Миллер отшутился на вопрос о транзите газа через Украину
Отвечая на вопрос, что будет с 1 января с транзитом газа через Украину, глава российского холдинга заявил, что будет весело.
Обновлено в 08:46
Шоу-бизнес
Дочь Кирилла Сафонова снялась обнаженной в Париже
Дочь актера Кирилла Сафонова, которой уже исполнилось 24 года, в Париже снялась в откровенной фотосессии.
Обновлено в 08:53
Общество
В России утвердили список запрещенных животных
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановления со списком запрещенных к содержанию животных и исключениями.
Обновлено в 03:48
Происшествия
В Тюмени начальник колонии за взятку поселил осужденного в «квартире»
Начальник, сообщает пресс-служба регионального СК, с марта прошлого года по май этого каждый месяц получал от заключенного по сто тысяч рублей за удобства: "подопечный" сотрудника системы исполнения наказаний поселился в отдельном помещении на территории цеха при колонии.
Обновлено в 08:03
Экономика
«Группа ЛСР» выплатит акционерам дивиденды на сумму 8 млрд рублей
Впервые решение о выплате дивидендов своим акционерам "Группа ЛСР" приняла в 2011 году.
Обновлено в 11:03
Шоу-бизнес
Михаил Ефремов с трудом держался на похоронах матери
Актер Михаил Ефремов едва держался на ногах у гроба своей матери, народной артистки России Аллы Покровской, которая скончалась в возрасте 81 года.
Обновлено вчера в 07:05
Здоровье
Ученые назвали основной фактор риска возникновения рака груди
Ученые выявили основной фактор риска возникновения рака груди.
Обновлено в 11:53
Происшествия
Около 4000 жителей Сочи остались без света из-за непогоды
Около 4000 жителей Сочи остались без электроснабжения из-за подтоплений, вызванных дождями, в посёлке Лесном Адлерского района.
Обновлено в 11:20
Армия и оружие
Раскрыты архивные данные о первых испытаниях «Калашникова»
Главное ракетно-артиллерийское управление Минобороны России раскрыло архивные документы о первых испытаниях автоматов "Калашникова" в 1943-1945 годах.
Обновлено в 09:29
Политика
Зеленский впервые обратился к Путину
Президент Украины Владимир Зеленский обратился к российскому лидеру Владимиру Путину и призвал его освободить украинских моряков.
Обновлено вчера в 09:40
Шоу-бизнес
Ольга Серябкина рассказала о многолетнем романе с Еленой Темниковой
Экс-участница «Серебра» Ольга Серябкина рассказала о том, что у нее был роман с бывшей коллегой по группе Еленой Темниковой.
Обновлено в 09:39
Политика
Мэй объявила Путину, что нормализация отношений невозможна
Тереза Мэй заявила Владимиру Путину, что нормализация отношений между Москвой и Лондоном невозможна, пока Россия "не прекратит безответственные действия".
Обновлено в 09:32