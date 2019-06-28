Футбол

«Милан» исключён из еврокубков на один сезонREGNUM 08:21

«Милан» отстранён от участия в еврокубках на один сезон. Об этом 28 июня сообщается на сайте Спортивного арбитражного суда (CAS). Отмечается, что «Милан» наказан в связи с нарушениями правил финансового фэйр-плей.
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«Милан» согласился с решением CAS

Советский спорт10:37

«Милан» прокомментировал свое отстранение от Лиги Европы

Матч ТВ11:23

«Милан» отреагировал на отстранение от еврокубков

Спорт-Экспресс09:20

«Милан» не сыграет в Лиге Европы сезона-2019/20

Sport24.ru06:20

«Милан» согласился с решением CAS отстранить клуб от еврокубков

РИА Новости10:15

«Милан»: «Мы уважаем ФФП. И хотим вернуть клуб на вершину европейского футбола»

Sports.ru10:43

УЕФА исключил «Милан» из еврокубков за нарушения финансового фэйр-плей

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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 11:59, Вашингтон
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