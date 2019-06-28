Футбол

«Милан» исключен из еврокубков на следующий сезонГазета.Ru 07:01

Итальянский "Милан" исключен из еврокубков на сезон 2019/2020, сообщает РИА "Новости". Миланцы нарушили правило финансового Fair play. Спортивный арбитражный суд отметил, что нарушения происходили с 2015 по 2018 год.
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«Милан» согласился с решением CAS

Советский спорт10:37

«Милан» прокомментировал свое отстранение от Лиги Европы

Матч ТВ11:23

«Милан»: уважаем правила ФФП и хотим вернуться на вершину европейского футбола

Чемпионат11:49

«Милан»: «Мы уважаем ФФП. И хотим вернуть клуб на вершину европейского футбола»

Sports.ru10:43

«Милан» не сыграет в Лиге Европы сезона-2019/20

Sport24.ru06:20

«Милан» согласился с решением CAS отстранить клуб от еврокубков

РИА Новости10:15

«Милан» отреагировал на отстранение от еврокубков

Спорт-Экспресс09:20
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 15:02, Вашингтон
Политика

Песков сообщил о готовности Путина и Трампа говорить на острые темы

Обновлено в 13:36
Происшествия

В Тольятти застрелили директора бойцовского клуба «Ахмат»

Как передает телеканал РЕН ТВ, речь идет о директоре самарского филиала бойцовского клуба из Чечни «Ахмат» Илье Тягуне.
Обновлено в 05:28
Здоровье

Стимуляция бедности. Почему увеличение детского пособия никому не принесет пользы

Правительство РФ обещает увеличить пособие по уходу за ребенком для малообеспеченных семей до 10 000 рублей с 50 рублей.
Обновлено в 06:57
Политика

Макрон приветствовал Путина по-русски

Во время встречи президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона на полях саммита "большой двадцатки" российский лидер обращался к французскому коллеге на "ты", сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 12:38
Армия и оружие

Боевики ВСУ обстреляли дом престарелых в Ясиноватой

Сегодня, 28 июня, каратели ВСУ в очередной раз нарушили режим тишины, обстреляв дом престарелых в Ясиноватой.
Обновлено в 14:32
Политика

Путин считает, что либеральная идея изжила себя

Либеральная идея устарела, поскольку вступила в конфликт с интересами подавляющего большинства населения, заявил президент Владимир Путин в интервью газете Financial Times.
Обновлено вчера в 14:41
Происшествия

Полиция Москвы проверяет сообщения о фальсификации подписей за кандидатов в Мосгордуму

Соколов сказал "Эху", что его волонтеры не занимаются фальсификацией подписей и собирают их честно.
Обновлено в 13:50
Политика

Механизм ЕС INSTEX начал обработку первых транзакций с Ираном

Генеральный секретарь дипломатической службы ЕС Хельга Шмид заявила после встречи в Вене по СВПД, что механизм платежей c Ираном INSTEX начал первые транзакции.
Обновлено в 12:04
Происшествия

В Москве нашли потерянный курьером пакет с сотнями карт Сбербанка

В московском парке найден пакет с утерянными курьерской службой картами Сбербанка, передает «РИА Новости» со ссылкой на источник в банке.
Обновлено в 12:56
Транспорт

Упавшее дерево остановило голубую ветку московского метро

Обновлено в 12:10
Происшествия

В Узбекистане аттракцион развалился во время движения

Аттракцион "Летающая тарелка" в парке Джизака (областной центр Узбекистана) развалился во время работы, погибла девушка, сообщила в пятницу пресс-служба администрации региона.
Обновлено в 14:04
Шоу-бизнес

Юрия Шатунова экстренно госпитализировали в Новороссийске

Обновлено в 13:08
Политика

Грузинская диаспора попросила Путина восстановить авиасообщение

Представители грузинской диаспоры в России обратились к президенту Владимиру Путину с просьбой восстановить авиасообщение между двумя странами.
Обновлено в 14:29
Экономика

Оператор «Северного потока — 2» отменил заявку на один маршрут в Дании

Компания — оператор «Северного потока — 2» Nord Stream 2 AG решила отменить заявку на основной маршрут газопровода, проходящий в территориальных водах Дании к югу от острова Борнхольм.
Обновлено в 13:34
Общество

Радий Хабиров рассказал, каким должен быть башкир

Сегодня, 28 июня, на V Всемирном курултае башкир врио главы РБ Радий Хабиров перечислил лучшие качества башкирского народа.
Обновлено в 04:49
Энергетика

В «Нафтогазе» прокомментировали предложение «Газпрома» по транзиту

Глава "Нафтогаза" Юрий Витренко прокомментировал слова руководителя "Газпрома" Алексея Миллера о транзите российского газа.
Обновлено в 12:00
Происшествия

В городе Тулун Иркутской области объявлена эвакуация из-за паводка

Власти города Тулун в Иркутской области призывают срочно эвакуироваться жителей ряда улиц, попавших в зону затопления из-за паводка, сообщает горадминистрация.
Обновлено в 08:03
Политика

Трамп указал премьеру Испании на его место на саммите G20

Обновлено в 13:13
Политика

Минюст признал нежелательной работу фонда «Свободная Россия»

Фонд "Свободная Россия" включен в перечень иностранных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ, сообщил журналистам директор департамента Минюста России Андрей Чумаков.
Обновлено в 12:33
Экономика

Правительство России может поднять зарплаты учителям

Как сообщает газета «Коммерсантъ», со ссылкой на главу Минобразования Ольгу Васильеву, сотрудники общеобразовательных учреждений должны иметь ставку, которая составляет 70% от среднего размера оплаты труда по региону.
Обновлено в 04:45
Шоу-бизнес

Ольга Серябкина рассказала о многолетнем романе с Еленой Темниковой

Экс-участница «Серебра» Ольга Серябкина рассказала о том, что у нее был роман с бывшей коллегой по группе Еленой Темниковой.
Обновлено в 09:39
Политика

Депутату Сергею Гаврилову запретили въезд в Грузию

«Если российский депутат Сергей Гаврилов вновь решит приехать в Грузию, мы его не впустим в страну», — передает его слова местная телекомпания Imedi.
Обновлено в 13:46
Экономика

ЦБ восстановил деловую репутацию миллиардера Бойко

Центробанк снял все ограничения с российского миллиардера Олега Бойко, наложенные на него ранее в связи с неудовлетворительной деловой репутацией, следует из материалов регулятора.
Обновлено в 13:00
Общество

Сын Алибасова заявил о заработанных на отравлении 26 млн

Обновлено в 07:34
Политика

«Украинские патриоты» сообщили о «победе»: В центре Донецка вывешен флаг Украины

Стоит отметить, что здание, из окна которого был вывешен украинский флаг, уже более пяти лет находится в процессе ремонта и все годы войны стояло и стоит обтянутое строительной сеткой.
Обновлено в 09:08
Происшествия

Суд отправил топ-менеджера «Рольфа» под домашний арест

Басманный суд Москвы санкционировал домашний арест директора департамента развития бизнеса "Рольфа" Анатолия Кайро по делу о выводе средств за рубеж, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 11:32
Происшествия

Российским полицейским пригрозили делом из-за серийного отравителя

Прокуратура потребовала возбудить уголовное дело о халатности в отношении полицейских, отпустивших задержанного в Москве предполагаемого серийного отравителя.
Обновлено в 12:15
Происшествия

«Краснодарский каннибал» получил 12 лет колонии строгого режима

Обновлено в 11:02
Наука

Кофе помогает бороться с диабетом и ожирением

Обновлено 26 июня в 10:45
Происшествия

В Тюмени начальник колонии за взятку поселил осужденного в «квартире»

Начальник, сообщает пресс-служба регионального СК, с марта прошлого года по май этого каждый месяц получал от заключенного по сто тысяч рублей за удобства: "подопечный" сотрудника системы исполнения наказаний поселился в отдельном помещении на территории цеха при колонии.
Обновлено в 08:03
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