Итальянский "Милан" исключен из еврокубков на сезон 2019/2020, сообщает РИА "Новости". Миланцы нарушили правило финансового Fair play. Спортивный арбитражный суд отметил, что нарушения происходили с 2015 по 2018 год.

«Милан» исключен из еврокубков на следующий сезон

Происшествия В Тольятти застрелили директора бойцовского клуба «Ахмат» Как передает телеканал РЕН ТВ, речь идет о директоре самарского филиала бойцовского клуба из Чечни «Ахмат» Илье Тягуне.

Здоровье Стимуляция бедности. Почему увеличение детского пособия никому не принесет пользы Правительство РФ обещает увеличить пособие по уходу за ребенком для малообеспеченных семей до 10 000 рублей с 50 рублей.

Политика Макрон приветствовал Путина по-русски Во время встречи президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона на полях саммита "большой двадцатки" российский лидер обращался к французскому коллеге на "ты", сообщает РИА "Новости".

Армия и оружие Боевики ВСУ обстреляли дом престарелых в Ясиноватой Сегодня, 28 июня, каратели ВСУ в очередной раз нарушили режим тишины, обстреляв дом престарелых в Ясиноватой.

Политика Путин считает, что либеральная идея изжила себя Либеральная идея устарела, поскольку вступила в конфликт с интересами подавляющего большинства населения, заявил президент Владимир Путин в интервью газете Financial Times.

Происшествия Полиция Москвы проверяет сообщения о фальсификации подписей за кандидатов в Мосгордуму Соколов сказал "Эху", что его волонтеры не занимаются фальсификацией подписей и собирают их честно.

Политика Механизм ЕС INSTEX начал обработку первых транзакций с Ираном Генеральный секретарь дипломатической службы ЕС Хельга Шмид заявила после встречи в Вене по СВПД, что механизм платежей c Ираном INSTEX начал первые транзакции.

Происшествия В Москве нашли потерянный курьером пакет с сотнями карт Сбербанка В московском парке найден пакет с утерянными курьерской службой картами Сбербанка, передает «РИА Новости» со ссылкой на источник в банке.

Происшествия В Узбекистане аттракцион развалился во время движения Аттракцион "Летающая тарелка" в парке Джизака (областной центр Узбекистана) развалился во время работы, погибла девушка, сообщила в пятницу пресс-служба администрации региона.

Политика Грузинская диаспора попросила Путина восстановить авиасообщение Представители грузинской диаспоры в России обратились к президенту Владимиру Путину с просьбой восстановить авиасообщение между двумя странами.

Экономика Оператор «Северного потока — 2» отменил заявку на один маршрут в Дании Компания — оператор «Северного потока — 2» Nord Stream 2 AG решила отменить заявку на основной маршрут газопровода, проходящий в территориальных водах Дании к югу от острова Борнхольм.

Общество Радий Хабиров рассказал, каким должен быть башкир Сегодня, 28 июня, на V Всемирном курултае башкир врио главы РБ Радий Хабиров перечислил лучшие качества башкирского народа.

Энергетика В «Нафтогазе» прокомментировали предложение «Газпрома» по транзиту Глава "Нафтогаза" Юрий Витренко прокомментировал слова руководителя "Газпрома" Алексея Миллера о транзите российского газа.

Происшествия В городе Тулун Иркутской области объявлена эвакуация из-за паводка Власти города Тулун в Иркутской области призывают срочно эвакуироваться жителей ряда улиц, попавших в зону затопления из-за паводка, сообщает горадминистрация.

Политика Минюст признал нежелательной работу фонда «Свободная Россия» Фонд "Свободная Россия" включен в перечень иностранных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ, сообщил журналистам директор департамента Минюста России Андрей Чумаков.

Экономика Правительство России может поднять зарплаты учителям Как сообщает газета «Коммерсантъ», со ссылкой на главу Минобразования Ольгу Васильеву, сотрудники общеобразовательных учреждений должны иметь ставку, которая составляет 70% от среднего размера оплаты труда по региону.

Шоу-бизнес Ольга Серябкина рассказала о многолетнем романе с Еленой Темниковой Экс-участница «Серебра» Ольга Серябкина рассказала о том, что у нее был роман с бывшей коллегой по группе Еленой Темниковой.

Политика Депутату Сергею Гаврилову запретили въезд в Грузию «Если российский депутат Сергей Гаврилов вновь решит приехать в Грузию, мы его не впустим в страну», — передает его слова местная телекомпания Imedi.

Экономика ЦБ восстановил деловую репутацию миллиардера Бойко Центробанк снял все ограничения с российского миллиардера Олега Бойко, наложенные на него ранее в связи с неудовлетворительной деловой репутацией, следует из материалов регулятора.

Политика «Украинские патриоты» сообщили о «победе»: В центре Донецка вывешен флаг Украины Стоит отметить, что здание, из окна которого был вывешен украинский флаг, уже более пяти лет находится в процессе ремонта и все годы войны стояло и стоит обтянутое строительной сеткой.

Происшествия Суд отправил топ-менеджера «Рольфа» под домашний арест Басманный суд Москвы санкционировал домашний арест директора департамента развития бизнеса "Рольфа" Анатолия Кайро по делу о выводе средств за рубеж, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Происшествия Российским полицейским пригрозили делом из-за серийного отравителя Прокуратура потребовала возбудить уголовное дело о халатности в отношении полицейских, отпустивших задержанного в Москве предполагаемого серийного отравителя.