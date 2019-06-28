Футбол

«Милан» исключен из еврокубков на следующий сезонГазета.Ru 07:01

Итальянский "Милан" исключен из еврокубков на сезон 2019/2020, сообщает РИА "Новости". Миланцы нарушили правило финансового Fair play. Спортивный арбитражный суд отметил, что нарушения происходили с 2015 по 2018 год.
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Официально: «Милан» исключён из еврокубков, команда не сыграет в новом сезоне в Лиге Европы

Sport.ru06:44

«Милан» согласился с решением CAS отстранить клуб от еврокубков

РИА Новости10:15

«Милан» отреагировал на отстранение от еврокубков

Спорт-Экспресс09:20

УЕФА исключил «Милан» из еврокубков за нарушения финансового фэйр-плей

Чемпионат08:20

CAS исключил «Милан» из Лиги Европы. Но клуб сам об этом просил

Sport24.ru08:35

«Милан» исключен из Лиги Европы-2019/20

Матч ТВ06:36

CAS отстранил «Милан» от Лиги Европы из-за ФФП. Клуб договаривался об этом с УЕФА

Sports.ru06:28
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Политика

В Осаке завершилась встреча Путина и Трампа

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Музыка

Неизвестный мужчина обещает убить экс-вокалистку «Тату» Лену Катину

Неизвестный мужчина обещает убить бывшую вокалистку группы «Тату» Лену Катину, если она приедет выступать на большой фестиваль в Польше.
Обновлено в 01:23
Политика

Путин дал Мэй ответы по «делу Скрипалей»

Обновлено в 08:11
Политика

Освобожденные из плена в Донбассе украинцы прибыли в Киев

Четверо освобожденных самопровозглашенными ЛНР и ДНР украинцев прибыли в Киев, сообщили их родственники.
Обновлено в 10:13
Политика

Путин объяснил кризис либеральных идей

Президент РФ Владимир Путин заявил, что современная либеральная идея изжила себя, вступив в противоречие с интересами большинства людей.
Обновлено вчера в 17:05
Политика

СМИ усомнились, что Меркель достаточно здорова для G20

Обновлено в 09:41
Происшествия

Фигуранту дела «краснодарских каннибалов» вынесли приговор

Обновлено в 09:19
Здоровье

Как снизить риск появления рака груди, рассказали онкологи

Обновлено в 07:34
Происшествия

В Пензе бывший вице-мэр Ирина Ширшина освобождена от наказания

В Пензе сегодня завершено рассмотрение громкого дела по обвинению бывшего вице-губернатора Валерия Савина, экс-заместителя главы администрации Пензы Ирины Ширшиной и заместителя директора МУП «ОГСАГиТИ» Татьяны Титковой.
Обновлено в 09:41
Общество

Россиянина оштрафовали за критику Путина, который не был пристегнут за рулем КамАЗа

В Архангельской области суд оштрафовал на 15 тысяч рублей жителя поселка Авнюга Георгия Миняева по закону о неуважении к власти.
Обновлено в 07:06
Политика

Сенат США опубликует свой отчёт по «российскому вмешательству»

Глава сенатского комитета по разведке республиканец Ричард Берр сообщил, что отчёт сената из пяти частей о «вмешательстве России» в выборы 2016 года будет выпущен поэтапно начиная с июля.
Обновлено вчера в 21:25
Энергетика

Минск хочет повысить тариф на транзит российской нефти

Генеральный директор ОАО «Гомельтранснефть Дружба» Олег Борисенко заявил, что Белоруссия предлагает повысить тариф на транзит российской нефти на 21,7% в качестве компенсации потерь, вызванных загрязнением трубопровода «Дружба» некондиционной нефтью.
Обновлено в 09:56
Происшествия

Сотрудника ФБК Руслана Шаведдинова арестовали на 9 суток

Сотрудника Фонда борьбы с коррупцией Руслана Шаведдинова арестовали на 9 суток.
Обновлено в 09:30
Происшествия

Завершено расследование дела об изнасиловании дознавательницы в Уфе

В Башкирии завершено расследование о групповом изнасиловании дознавательницы в Уфе. Об этом говорится в сообщении регионального СКР.
Обновлено в 09:36
Транспорт

Опубликовано видео подтопления в районе аэропорта Шереметьево

Очевидцы сняли на видео последствия подтопления в районе аэропорта Шереметьево.
Обновлено в 08:13
Происшествия

В Иркутской области эвакуируют город Тулун из-за паводка

МЧС и муниципальные власти начали эвакуировать город Тулун в Иркутской области в связи с резким повышением уровня воды.
Обновлено в 07:55
Шоу-бизнес

Ольга Серябкина рассказала о многолетнем романе с Еленой Темниковой

Экс-участница «Серебра» Ольга Серябкина рассказала о том, что у нее был роман с бывшей коллегой по группе Еленой Темниковой.
Обновлено в 09:39
Авто

УАЗ Патриот с автоматом появится в сентябре

В продаже УАЗы Патриот и Пикап с автоматом появятся в конце августа – начале сентября этого года.
Обновлено в 06:13
Общество

Россияне рассказали о своих доходах на пенсии

Треть россиян считает, что для комфортной жизни на пенсии им хватит 30 тысяч рублей в месяц, такие результаты показал опрос НПФ «Сбербанка», имеющийся в распоряжении «Ленты.ру».
Обновлено в 08:40
Происшествия

В Тюмени начальник колонии за взятку поселил осужденного в «квартире»

Начальник, сообщает пресс-служба регионального СК, с марта прошлого года по май этого каждый месяц получал от заключенного по сто тысяч рублей за удобства: "подопечный" сотрудника системы исполнения наказаний поселился в отдельном помещении на территории цеха при колонии.
Обновлено в 08:03
Политика

Daily Mail (Великобритания): Мэй холодно встречает Путина (Daily Mail)

Встреча уже обещала быть напряженной после того, как Мэй обещала проявить жесткий подход к Путину по поводу химической атаки на шпиона в Солсбери.
Обновлено в 08:42
Авто

Bentley Continental GT Convertible получает версию Number One

Новый Bentley Continental GT Convertible получил стильный облик от подразделения по индивидуальной настройке автомобилей бренда Mulliner.
Обновлено в 00:21
Происшествия

Главе департамента автодилера «Рольфа» предъявили обвинение

Главе департамента развития бизнеса автодилера «Рольф» Анатолию Кайро предъявили обвинение в незаконном выводе за рубеж 4 млрд рублей.
Обновлено в 10:17
Кино

Генри Кавилл сыграет Шерлока Холмса в новом фильме

Генри Кавилл, известный зрителям по роли Супермена, сыграет Шерлока Холмса в фильме "Энола Холмс".
Обновлено вчера в 23:59
Футбол

«Барселона» и «Атлетико» договорились о трансфере Гризманна

Обновлено в 08:08
Игры

Новый конкурс Steam ударил по инди-разработчикам

Разработчики предположили, что дело в новом конкурсе Steam «Гран-при», в рамках которого пользователи сервиса могут получить игру бесплатно.
Обновлено в 01:13
Происшествия

Остатки моста в Генуе, из-за которого погибли десятки людей, взорвали

Напомним, мост Моранди частично обрушился в августе 2018 года, что привело к гибели 43 человек.
Обновлено в 07:23
Происшествия

В Ингушетии горит коттедж брата Юнус-Бека Евкурова

Напомним, что младший брат Алисхана Юнус-Бек Евкуров 24 июня объявил о решении досрочно покинуть пост главы республики.
Обновлено в 08:11
Общество

В Саратове 20 августа откроется аэропорт «Гагарин»

Аэропорт "Гагарин" в Саратове откроется 20 августа, первый технический рейс состоится 18 августа - в День воздушного флота России, сообщает пресс-служба сторонников спикера Госдумы Вячеслава Володина.
Обновлено в 05:19
Происшествия

В Новороссийске чиновница напала на журналистку

Журналистка местного издания «Наша газета» Ольга Макаренко выехала в особо охраняемую природную территорию «Прилагунье», где, по данным газеты, произошел прорыв канализации.
Обновлено вчера в 13:46
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