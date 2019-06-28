Футбол
«Милан» исключен из еврокубков на следующий сезонГазета.Ru 07:01
Итальянский "Милан" исключен из еврокубков на сезон 2019/2020, сообщает РИА "Новости". Миланцы нарушили правило финансового Fair play. Спортивный арбитражный суд отметил, что нарушения происходили с 2015 по 2018 год.
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Политика
В Осаке завершилась встреча Путина и Трампа
Обновлено в 02:34
Музыка
Неизвестный мужчина обещает убить экс-вокалистку «Тату» Лену Катину
Неизвестный мужчина обещает убить бывшую вокалистку группы «Тату» Лену Катину, если она приедет выступать на большой фестиваль в Польше.
Обновлено в 01:23
Политика
Путин дал Мэй ответы по «делу Скрипалей»
Обновлено в 08:11
Политика
Освобожденные из плена в Донбассе украинцы прибыли в Киев
Четверо освобожденных самопровозглашенными ЛНР и ДНР украинцев прибыли в Киев, сообщили их родственники.
Обновлено в 10:13
Политика
Путин объяснил кризис либеральных идей
Президент РФ Владимир Путин заявил, что современная либеральная идея изжила себя, вступив в противоречие с интересами большинства людей.
Обновлено вчера в 17:05
Политика
СМИ усомнились, что Меркель достаточно здорова для G20
Обновлено в 09:41
Здоровье
Как снизить риск появления рака груди, рассказали онкологи
Обновлено в 07:34
Происшествия
В Пензе бывший вице-мэр Ирина Ширшина освобождена от наказания
В Пензе сегодня завершено рассмотрение громкого дела по обвинению бывшего вице-губернатора Валерия Савина, экс-заместителя главы администрации Пензы Ирины Ширшиной и заместителя директора МУП «ОГСАГиТИ» Татьяны Титковой.
Обновлено в 09:41
Общество
Россиянина оштрафовали за критику Путина, который не был пристегнут за рулем КамАЗа
В Архангельской области суд оштрафовал на 15 тысяч рублей жителя поселка Авнюга Георгия Миняева по закону о неуважении к власти.
Обновлено в 07:06
Политика
Сенат США опубликует свой отчёт по «российскому вмешательству»
Глава сенатского комитета по разведке республиканец Ричард Берр сообщил, что отчёт сената из пяти частей о «вмешательстве России» в выборы 2016 года будет выпущен поэтапно начиная с июля.
Обновлено вчера в 21:25
Энергетика
Минск хочет повысить тариф на транзит российской нефти
Генеральный директор ОАО «Гомельтранснефть Дружба» Олег Борисенко заявил, что Белоруссия предлагает повысить тариф на транзит российской нефти на 21,7% в качестве компенсации потерь, вызванных загрязнением трубопровода «Дружба» некондиционной нефтью.
Обновлено в 09:56
Происшествия
Сотрудника ФБК Руслана Шаведдинова арестовали на 9 суток
Сотрудника Фонда борьбы с коррупцией Руслана Шаведдинова арестовали на 9 суток.
Обновлено в 09:30
Происшествия
Завершено расследование дела об изнасиловании дознавательницы в Уфе
В Башкирии завершено расследование о групповом изнасиловании дознавательницы в Уфе. Об этом говорится в сообщении регионального СКР.
Обновлено в 09:36
Транспорт
Опубликовано видео подтопления в районе аэропорта Шереметьево
Очевидцы сняли на видео последствия подтопления в районе аэропорта Шереметьево.
Обновлено в 08:13
Происшествия
В Иркутской области эвакуируют город Тулун из-за паводка
МЧС и муниципальные власти начали эвакуировать город Тулун в Иркутской области в связи с резким повышением уровня воды.
Обновлено в 07:55
Шоу-бизнес
Ольга Серябкина рассказала о многолетнем романе с Еленой Темниковой
Экс-участница «Серебра» Ольга Серябкина рассказала о том, что у нее был роман с бывшей коллегой по группе Еленой Темниковой.
Обновлено в 09:39
Авто
УАЗ Патриот с автоматом появится в сентябре
В продаже УАЗы Патриот и Пикап с автоматом появятся в конце августа – начале сентября этого года.
Обновлено в 06:13
Общество
Россияне рассказали о своих доходах на пенсии
Треть россиян считает, что для комфортной жизни на пенсии им хватит 30 тысяч рублей в месяц, такие результаты показал опрос НПФ «Сбербанка», имеющийся в распоряжении «Ленты.ру».
Обновлено в 08:40
Происшествия
В Тюмени начальник колонии за взятку поселил осужденного в «квартире»
Начальник, сообщает пресс-служба регионального СК, с марта прошлого года по май этого каждый месяц получал от заключенного по сто тысяч рублей за удобства: "подопечный" сотрудника системы исполнения наказаний поселился в отдельном помещении на территории цеха при колонии.
Обновлено в 08:03
Политика
Daily Mail (Великобритания): Мэй холодно встречает Путина (Daily Mail)
Встреча уже обещала быть напряженной после того, как Мэй обещала проявить жесткий подход к Путину по поводу химической атаки на шпиона в Солсбери.
Обновлено в 08:42
Авто
Bentley Continental GT Convertible получает версию Number One
Новый Bentley Continental GT Convertible получил стильный облик от подразделения по индивидуальной настройке автомобилей бренда Mulliner.
Обновлено в 00:21
Происшествия
Главе департамента автодилера «Рольфа» предъявили обвинение
Главе департамента развития бизнеса автодилера «Рольф» Анатолию Кайро предъявили обвинение в незаконном выводе за рубеж 4 млрд рублей.
Обновлено в 10:17
Кино
Генри Кавилл сыграет Шерлока Холмса в новом фильме
Генри Кавилл, известный зрителям по роли Супермена, сыграет Шерлока Холмса в фильме "Энола Холмс".
Обновлено вчера в 23:59
Футбол
«Барселона» и «Атлетико» договорились о трансфере Гризманна
Обновлено в 08:08
Игры
Новый конкурс Steam ударил по инди-разработчикам
Разработчики предположили, что дело в новом конкурсе Steam «Гран-при», в рамках которого пользователи сервиса могут получить игру бесплатно.
Обновлено в 01:13
Происшествия
Остатки моста в Генуе, из-за которого погибли десятки людей, взорвали
Напомним, мост Моранди частично обрушился в августе 2018 года, что привело к гибели 43 человек.
Обновлено в 07:23
Происшествия
В Ингушетии горит коттедж брата Юнус-Бека Евкурова
Напомним, что младший брат Алисхана Юнус-Бек Евкуров 24 июня объявил о решении досрочно покинуть пост главы республики.
Обновлено в 08:11
Общество
В Саратове 20 августа откроется аэропорт «Гагарин»
Аэропорт "Гагарин" в Саратове откроется 20 августа, первый технический рейс состоится 18 августа - в День воздушного флота России, сообщает пресс-служба сторонников спикера Госдумы Вячеслава Володина.
Обновлено в 05:19
Происшествия
В Новороссийске чиновница напала на журналистку
Журналистка местного издания «Наша газета» Ольга Макаренко выехала в особо охраняемую природную территорию «Прилагунье», где, по данным газеты, произошел прорыв канализации.
Обновлено вчера в 13:46