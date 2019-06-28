Футбол
«Милан» исключен из еврокубков на следующий сезонГазета.Ru 07:01
Итальянский "Милан" исключен из еврокубков на сезон 2019/2020, сообщает РИА "Новости". Миланцы нарушили правило финансового Fair play. Спортивный арбитражный суд отметил, что нарушения происходили с 2015 по 2018 год.
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Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 07:18, Вашингтон
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Основатель «Рольфа» сообщил о задержании одного топ-менеджера компании
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Скончался известный омский врач и деятель здравоохранения Наиль Юняев
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Напомним, катастрофа с участием самолета Ан-148 «Саратовских авиалиний», выполнявшим рейс 703 «Москва — Орск», произошла 11 февраля 2018 года в Подмосковье вскоре после взлета.
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Глава Европейского совета Дональд Туск прокомментировал заявление президента России Владимира Путина о том, что современная либеральная идея окончательно себя изжила.
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Путин подписал закон о защите прав дольщиков
Напомним, в июне Госдума и Совфед одобрили пакет законов о долевом строительстве.
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Пока на время. Абхазия закрыла границу с Грузией
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Армия и оружие
ОБСЕ подтвердила разведение сил в Донбассе
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