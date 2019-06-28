Итальянский "Милан" исключен из еврокубков на сезон 2019/2020, сообщает РИА "Новости". Миланцы нарушили правило финансового Fair play. Спортивный арбитражный суд отметил, что нарушения происходили с 2015 по 2018 год.

«Милан» исключен из еврокубков на следующий сезон

Происшествия Основатель «Рольфа» сообщил о задержании одного топ-менеджера компании По уголовному делу, возбужденному в отношении руководителей группы компаний «Рольф», задержан директор департамента развития бизнеса и член совета директоров Анатолий Кайро, сообщил председатель совета директоров компании Сергей Петров.

Шоу-бизнес Светлана Лобода сообщила поклонникам о свадьбе Кто будет выходить замуж, Лобода не рассказала, но сообщила поклонникам о грядущей свадьбе.

Политика Путин пригласил Трампа на празднование 75-летия Победы Президент Владимир Путин пригласил американского лидера Дональда Трампа посетить Москву на празднование 75-летия победы в Великой Отечественной войне в мае 2020 года.

Политика В МИДе пообещали своевременно внести взнос в бюджет Совета Европы Россия своевременно внесет свой взнос в бюджет Совета Европы. Об этом заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко 28 июня.

Происшествия Завершено расследование дела об изнасиловании дознавательницы в Уфе Сотрудники следственного комитета Башкирии рассказали о завершении расследования уголовного дела о групповом изнасиловании дознавательницы в уфимском отделе полиции.

Транспорт Очевидцы сняли на видео потоп около Шереметьево Очевидцы публикуют видео с места подтопления участка дороги в районе столичного аэропорта Шереметьево.

Общество Россияне назвали желаемый размер дохода для комфортной жизни на пенсии Почти 36% россиян считают, что для комфортной жизни на пенсии им необходим доход в 30 тыс. руб. в месяц, показали результаты опроса НПФ «Сбербанка», поступившие в распоряжение РБК.

Футбол Буффон договорился с «Ювентусом» о годичном контракте 41-летний футболист достиг договоренности с действующим чемпионом Италии сроком на один год.

Шоу-бизнес Темникова проболталась о романе Серябкиной и Фадеева Ранее Максима Фадеева и Ольгу Серябкину приняли за мужа и жену.

Общество Атмосферное давление в Москве побило рекорд 63-летней давности Атмосферное давление в столице побило рекорд 1956 года, сообщает портал "Метеоновости".

Здоровье Скончался известный омский врач и деятель здравоохранения Наиль Юняев Заслуженный врач РФ, один из руководителей омского здравоохранения ушел на 76 году жизни.

Интернет Создатели «раздевающего» девушек приложения решили закрыть проект Создатели приложения DeepNude, способного «раздевать» девушек на фотографиях, решили закрыть его из-за невероятной популярности.

Происшествия Россиянин арестован в Токио за граффити у дворца императора Полиция подозревает его в нанесении граффити на стены в районе Дворца Акасака в центре Токио, где проживает император Японии Нарухито и его супруга, императрица Масако.

Авто УАЗ Патриот с автоматом появится в сентябре В продаже УАЗы Патриот и Пикап с автоматом появятся в конце августа – начале сентября этого года.

Происшествия МАК назвал причину катастрофы Ан-148 в Подмосковье Напомним, катастрофа с участием самолета Ан-148 «Саратовских авиалиний», выполнявшим рейс 703 «Москва — Орск», произошла 11 февраля 2018 года в Подмосковье вскоре после взлета.

Политика Туск ответил на слова Путина о либеральной идее Глава Европейского совета Дональд Туск прокомментировал заявление президента России Владимира Путина о том, что современная либеральная идея окончательно себя изжила.

Происшествия Сбой в движении поездов в Подмосковье произошел из-за кражи кабеля В конце мая произошел сбой в движении поездов на Ярославском направлении МЖД.

Политика Путин подписал закон о защите прав дольщиков Напомним, в июне Госдума и Совфед одобрили пакет законов о долевом строительстве.

Политика Пока на время. Абхазия закрыла границу с Грузией Временные ограничения на пересечение государственной границы с Грузией ввела Республика Абхазия, 27 июня сообщает сайт Службы государственной безопасности Абхазии.

Шоу-бизнес Азиза накануне свадьбы бросила жениха Олега Бескровного 55-летняя певица Азиза еще ни разу не была замужем, хотя много раз собиралась. Последним ее избранником стал композитор Олег Бескровный.