Футбол

«Милан» исключен из еврокубков на следующий сезонГазета.Ru 07:01

Итальянский "Милан" исключен из еврокубков на сезон 2019/2020, сообщает РИА "Новости". Миланцы нарушили правило финансового Fair play. Спортивный арбитражный суд отметил, что нарушения происходили с 2015 по 2018 год.
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«Милан» не сыграет в Лиге Европы сезона-2019/20

Sport24.ru06:20

Официально: «Милан» исключён из еврокубков, команда не сыграет в новом сезоне в Лиге Европы

Sport.ru06:44

«Милан» отстранен от участия в еврокубках на сезон-2019/20

Спорт-Экспресс06:25

«Милан» исключён из еврокубков на сезон-2019/20

Чемпионат06:32

CAS отстранил «Милан» от Лиги Европы из-за ФФП. Клуб договаривался об этом с УЕФА

Sports.ru06:28

«Милан» не выступит в еврокубках из-за нарушений финансового fair play

РИА Новости06:26

«Милан» исключен из Лиги Европы-2019/20

Матч ТВ06:36
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