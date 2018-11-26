Футбол

«Милан» интересуется тремя игроками «Челси»
Sport24.ru
02:14

Сразу три игрока «Челси» попали в сферу интересов «Милана». Итальянский клуб ведет переговоры по Сеску Фабрегасу, Гари Кэхиллу и Андреасу Кристенсену, сообщает Sport Mediaset.
Sport24.ru02:14

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Три игрока «Челси» могут перейти в «Милан»

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«Милан» интересуется тремя игроками «Челси»

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