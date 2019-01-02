Футбол

«Милан» интересуется игроком «Локомотива» Мануэлом Фернандешем
Sport24.ru
14:39

Полузащитник московского «Локомотива» Мануэл Фернандеш оказался в сфере интересов «Милана», сообщает TUTTOmercatoWEB.com. О предложении пока речи не идет, но ситуация может измениться в ближайшие несколько недель.
Sport24.ru14:39

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