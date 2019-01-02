Футбол
«Милан» интересуется Мануэлем Фернандешем
«Милан» интересуется Мануэлем ФернандешемБомбардир.ру16:16
Полузащитник «Локомотива» Мануэль Фернандеш попал в сферу интересов «Милана». Об этом сообщает Tuttomercatoweb.
Бомбардир.ру16:16
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Культура
В первый день Нового года скончался Крис Кельми
Обновлено в 13:03
Политика
Дональд Трамп назвал причину распада СССР
Президент США Дональд Трамп связал распад СССР с войной в Афганистане.
Обновлено в 17:32
Космос
Зонд New Horizons передал первые снимки астероида Ultima Thule
Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) опубликовало первые снимки астероида Ultima Thule, сделанные зондом New Horizons.
Обновлено в 16:40
Происшествия
Николай Дроздов попал в больницу с переломом ребра
Обновлено в 16:10
Хоккей
Александр Овечкин отказался играть в Матче всех звезд НХЛ
Обновлено в 11:41
Происшествия
Четыре девушки погибли в ДТП в Подмосковье
Четыре человека погибли в среду в результате столкновения двух легковых автомобилей в Московской области.
Обновлено в 16:54
Происшествия
Сухогруз потерял контейнеры с ядовитыми химикатами в Северном море
В ночь с 1 на 2 января контейнеровоз MSC Zoe потерял около 270 контейнеров, попав в шторм в Ваттовом море (входит в акваторию Северного моря).
Обновлено в 12:05
Политика
Россия предоставила доступ к задержанному американскому шпиону
Москва предоставила консульский доступ к задержанному американцу Полу Уилану, который обвиняется в шпионаже.
Обновлено в 10:34
Общество
ФСБ разработала систему защиты храмов от террористов
ФСБ России разработала проект постановления правительства, утверждающий требования к антитеррористической защищенности религиозных объектов.
Обновлено в 07:51
Гаджеты
WhatsApp прекратит работать на некоторых смартфонах
Мессенджер WhatsApp с 1 января перестал поддерживать операционную систему (ОС) Nokia S40, разработка которой продолжалась до 2014 года.
Обновлено в 03:27
Автоспорт
Семья Шумахера выступила с заявлением накануне его 50-летия
Семья Михаэля Шумахера выступила с заявлением накануне его 50-летия. Его текст публикует Sky Sports.
Обновлено в 08:06
Политика
Посол США в РФ посетил задержанного за шпионаж американца
Посол Соединенных Штатов в России Джон Хантсман посетил задержанного в Москве по подозрению в шпионаже американца Пола Уилана в СИЗО «Лефортово», сообщили в Госдепартаменте США.
Обновлено в 15:25
Происшествия
В порту под Калининградом затонуло рыболовное судно
Обновлено в 15:55
Политика
МИД Канады проверит гражданство Уилана
МИД Канады заявил, что проверит информацию о возможном канадском гражданстве Пола Уилана.
Обновлено в 13:56
Космос
Ультима Туле оказалась похожа на гантель
Объект Пояса Койпера 2014 MU69 или Ультима Туле, оказался похож на гантелеобразное тело, состоящее из двух частей, соединенных перемычкой.
Обновлено вчера в 12:36
Спорт
Комиссия спортсменов WADA потребовала отстранить РУСАДА
Комиссия спортсменов Всемирного антидопингового агентства (WADA) призвала принять решение о лишении статуса Российского антидопингового агентства (РУСАДА).
Обновлено в 15:30
Политика
Посольство Украины ответило на материал CNN с российским Симферополем
Посольство Украины в США прокомментировало вышедший на сайте телеканала CNN новогодний материал, в котором Симферополь обозначен как часть России.
Обновлено в 06:12
Происшествия
Житель Ленинградской области погиб при запуске мощной петарды
Следственные органы проводят проверку обстоятельств гибели жителя Ленинградской области, который, по предварительным данным, получил смертельные травмы при запуске мощной петарды, сообщает в среду СУ СК России по региону.
Обновлено в 14:24
Политика
СБУ выслала белорусского журналиста за «антиукраинскую пропаганду»
Служба безопасности Украины принудительно выслала из страны политического обозревателя, журналиста, гражданина Белоруссии Павла Карназыцкого за "антиукраинскую пропаганду", сообщила в среду пресс-служба СБУ.
Обновлено в 14:57
Происшествия
Спасатели нашли тело ребенка под завалами в Магнитогорске
В Магнитогорске спасатели извлекли тело мальчика из-под завалов многоэтажного дома, подъезд которого рухнул в результате взрыва газа.
Обновлено в 13:17
Футбол
«МЮ» одержал четвертую подряд победу над «Ньюкаслом»
Обновлено в 16:55
Спорт
Устюгов выиграл бронзу в масс-старте на этапе «Тур де Ски»
Российский лыжник Сергей Устюгов занял третье место в масс-старте на 15 километров классическим ходом на этапе многодневной гонки "Тур де Ски" в немецком Оберстдорфе.
Обновлено в 09:12
Происшествия
Тело девятого погибшего извлекли из-под завалов дома в Магнитогорске
Спасатели извлекли из-под завалов в Магнитогорске тело девятого погибшего из-за взрыва и частичного обрушения жилого дома, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области.
Обновлено вчера в 11:45
Происшествия
СК начал проверку после падения рекламного щита в Петербурге
Следственные органы организовали доследственную проверку после того, как три человека были госпитализированы из-за упавшего в среду вечером на Невском проспекте в Петербурга рекламного щита, сообщает главное следственное управление СК РФ по Санкт-Петербургу.
Обновлено в 12:38
Происшествия
Число погибших в Магнитогорске возросло до 33
Количество погибших в результате обрушения подъезда дома в Магнитогорске достигло 33. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.
Обновлено в 14:46
Происшествия
Рошаль: спасенного в Магнитогорске младенца пока не станут оперировать
Извлеченного из-под завалов жилого дома в Магнитогорске младенца пока не станут оперировать.
Обновлено в 04:14
Происшествия
«Пилот сказал, дрались 10 человек»: хоккеист объяснил дебош в самолете
История о дебоше известного хоккеиста Олега Сапрыкина на борту самолета заиграла новыми красками.
Обновлено в 12:21
Кино
Актер Владимир Дыховичный умер в возрасте 30 лет
Актер Владимир Дыховичный ушел из жизни в возрасте 30 лет, об этом на своей странице в Facebook написала вдова режиссера Ивана Дыховичного Ольга.
Обновлено вчера в 16:23
Общество
Двое россиян выиграли по 500 млн рублей в «Русское лото»
Обновлено в 05:32
Общество
Во Флориде рыбаки сняли на видео самую большую рыбу в мире
Китовые акулы считаются самыми большими рыбами в мире.
Обновлено в 16:01