Футбол

«Милан» и «Наполи» не смогли забить в матче серии АМатч ТВ вчера в 16:29

Милан — Наполи
0 – 0
Матч завершён
Чемпионат Италии, вчера
Стадион «Джузеппе Меацца»
Патрик Кутроне
17′
18′
Фабиан Руис
Лукас Пакета
Фабио Борини
69′
Патрик Кутроне
Кшиштоф Пентек
72′
72′
Мариу Руй
Фаузи Гулям
80′
Дрис Мертенс
Симоне Верди
86′
Рауль Альбиоль
88′
Лоренцо Инсинье
Адам Уна
Хакан Чалханоглу
Диего Лаксальт
90′
90′+2′
Фабиан Руис
26 января в матче чемпионата Италии «Милан» принимал «Наполи». Встреча завершилась вничью, команды голов не забили.
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