"Милан" и "Интер" являются главными претендентами на защитника мадридского "Атлетико" Диего Година, сообщает "Советский спорт". По информации Calciomercato, миланские клубы заинтересованы в приобретении уругвайского футболиста, у которого в июне 2019 года закончится контракт с испанской командой.

«Милан» и «Интер» претендуют на игрока «Атлетико»

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Общество Общество Путин поздравил россиян с Новым годом и пожелал душевной щедрости Рахмон поздравил Путина с наступающим Новым годом Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Александра (@ aleksandra.apatkina) 31 Дек 2018 в 8:32 PST По словам президента, душевная щедрость человека создает вокруг всех - соседей, родственников, друзей - новогоднее волшебство.

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Политика Политика Путин впервые присвоил почетные звания «Заслуженный журналист РФ» Президент России Владимир Путин впервые присвоил почетное звание «Заслуженный журналист России», его получили 15 сотрудников средств массовой информации.

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Происшествия Происшествия Семь детей могут находиться под завалами дома в Магнитогорске Губернатор Челябинской области Борис Дубровский на оперативном совещании на месте трагедии сообщил, что семь детей могут находиться под завалами многоквартирного жилого дома, нет информации о местонахождении 35 человек, передает ТАСС.

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