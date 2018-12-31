Футбол

«Милан» и «Интер» претендуют на игрока «Атлетико»
Газета.Ru
08:03

"Милан" и "Интер" являются главными претендентами на защитника мадридского "Атлетико" Диего Година, сообщает "Советский спорт". По информации Calciomercato, миланские клубы заинтересованы в приобретении уругвайского футболиста, у которого в июне 2019 года закончится контракт с испанской командой.
Газета.Ru08:03

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«Милан» и «Интер» претендуют на игрока «Атлетико»

Газета.Ru08:03

СМИ: «Милан» и «Интер» — основные претенденты на Година

REGNUM08:00

Миланские клубы — основные претенденты на Година

Матч ТВ07:56

СМИ: «Интер» и «Милан» ведут борьбу за Година

Советский спорт06:06

«Милан» и «Интер» — основные претенденты на Година

Sport24.ru06:03

«Милан» и «Интер» поборются за Година, игрок заинтересован в переезде в Италию

Чемпионат05:47

Дайджест футбольных новостей за 31 декабря

Sport.ru08:14
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Футбол

Мане не накажут за стычку с Лихтштайнером

Нападающий «Ливерпуля» Садио Мане не будет дисквалифицирован за стычку с защитником «Арсенала» Штефаном Лихтштайнером.
Обновлено в 08:42
Футбол

Игроки сборной России поздравили болельщиков с наступающим Новым годом

Футболисты сборной России Гильерме, Георгий Джикия и братья Миранчуки поздравили болельщиков с наступающим Новым годом.
Обновлено в 03:11
Футбол

Левандовски планирует завершить карьеру в «Баварии»

Обновлено в 09:22
Футбол

Азмун принес сборной Ирана победу над Катаром

Победу иранцам принес гол нападающего «Рубина» Сердара Азмуна. Катарцы с 54-й минуты играли в меньшинстве после удаления Мигеля Педро.
Обновлено в 14:13
Футбол

Клод Макелеле: «Погба неуважительно празднует голы»

Обновлено в 11:37
Футбол

«Интер» хочет купить Крооса летом

Обновлено в 09:53
Футбол

«Зенит» интересуется полузащитником «Лиона» Тусаром

Петербургский «Зенит» заинтересован в услугах полузащитника «Лиона» Луки Тусара.
Обновлено в 07:15
Футбол

Лунин не хочет возвращаться в «Реал» зимой

Голкипер «Реала» Андрей Лунин, выступающий на правах аренды за «Леганес», не хочет возвращаться в мадридский клуб в январе.
Обновлено в 06:39
Футбол

Президент «Атлетико»: Верю, что Лукас Эрнандес останется в нашем клубе

Обновлено в 11:57
Футбол

ЦСКА поздравил болельщиков с Новым годом

Футболисты московского ЦСКА поздравили болельщиков с Новым годом.
Обновлено в 13:00
Футбол

Роналду открестился от одержимости индивидуальными наградами

Нападающий туринского «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду рассказал о своем отношении к индивидуальным наградам.
Обновлено в 14:43
Футбол

В чемпионате Австралии игрок забил гол и сломал штангу

Курьезный эпизод произошел в матче чемпионата Австралии между "Централ Кост" и "Перт Глори" (1:4). На десятой минуте защитник "Перта" Томислав Мрчела забил гол, после чего по инерции влетел в ворота.
Обновлено в 07:44
Футбол

Буффон: «Позорно, что Неймар до сих пор не выиграл „Золотой мяч“»

Голкипер "ПСЖ" Джанлуиджи Буффон считает, что его партнёр по команде Неймар уже заслужил получить "Золотой мяч".
Обновлено в 07:01
Футбол

Владимир Газзаев станет главным тренером «Тобола»

Бывший главный тренер «Алании» Владимир Газзаев возглавит казахстанский «Тобол».
Обновлено в 07:19
Футбол

«Милан» намеревается подписать контракт с Габбьядини

Итальянский футбольный клуб «Милан» рассматривает вариант с приобретением итальянского нападающего команды АПЛ «Саутгемптон» Маноло Габбьядини, сообщает 31 декабря La Gazzetta dello Sport.
Обновлено в 04:52
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Диего Годин
Уругвайский футболист
Уругвайский футболист, центральный защитник и капитан футбольного клуба «Атлетико Мадрид» и сборной Уругвая. Карьера Година началась в одном из самых популярных клубов Уругвая «Серро», где Диего провёл 3 года, выступив в 63 матчах национального чемпионата, в которых ему удалось забить 6 голов.
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Испанский футбольный клуб
Испанский футбольный клуб из Мадрида, в одноимённом автономном сообществе. Клуб основан 26 апреля 1903 года, гостей принимает на стадионе «Ванда Метрополитано». «Атлетико» является десятикратным чемпионом Испании, десятикратным обладателем Кубка Испании, а также трёхратным победителем Лиги Европы УЕФА сезонов 2009/10, 2011/12 и 2017/18.
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