"Милан" и "Интер" являются главными претендентами на защитника мадридского "Атлетико" Диего Година, сообщает "Советский спорт". По информации Calciomercato, миланские клубы заинтересованы в приобретении уругвайского футболиста, у которого в июне 2019 года закончится контракт с испанской командой.

«Милан» и «Интер» претендуют на игрока «Атлетико»

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