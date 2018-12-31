"Милан" и "Интер" являются главными претендентами на защитника мадридского "Атлетико" Диего Година, сообщает "Советский спорт". По информации Calciomercato, миланские клубы заинтересованы в приобретении уругвайского футболиста, у которого в июне 2019 года закончится контракт с испанской командой.

«Милан» и «Интер» претендуют на игрока «Атлетико»

Происшествия Происшествия Найдено тело пропавшей клиентки сервиса BlaBlaCar

Происшествия Происшествия Путин прибыл на место трагедии в Магнитогорске Президент России Владимир прибыл в Магнитогорск, где сегодня ночью произошел взрыв в одном из подъездов жилого дома.

Происшествия Происшествия Владимир Путин прилетел в Магнитогорск Владимир Путин приехал в Магнитогорск, где ночью произошел взрыв в жилом доме.

Происшествия Происшествия Семь детей могут находиться под завалами дома в Магнитогорске Губернатор Челябинской области Борис Дубровский на оперативном совещании на месте трагедии сообщил, что семь детей могут находиться под завалами многоквартирного жилого дома, нет информации о местонахождении 35 человек, передает ТАСС.

Происшествия Происшествия При взрыве газа в жилом доме в Магнитогорске обрушился подъезд Сегодня в четыре часа утра в жилом доме в Магнитогорске произошёл взрыв бытового газа. Два человека погибли, есть пострадавшие.

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Происшествия Происшествия Путин выразил соболезнования родным погибших в Магнитогорске Президент России Владимир Путин выразил соболезнования семьям погибших в Магнитогорске, где в понедельник в результате взрыва бытового газа произошло обрушение подъезда многоквартирного дома.

Политика Политика МИД прокомментировал задержание американца за шпионаж Отвечая на просьбу прокомментировать ситуацию, в департаменте указали, что "вся информация, которую в настоящий момент возможно предоставить по вопросу о задержании гражданина США Пола Николаса Уилана, содержится в комментариях ФСБ России".

Политика Политика Путин не стал менять новогоднее обращение в связи с ЧП в Магнитогорске Для жителей европейской части России новогоднее поздравление президента РФ не будет отдельно меняться в связи с трагедией в Магнитогорске, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Происшествия Происшествия Путин посетил пострадавших при взрыве газа в Магнитогорске Президент не только побывал на месте трагедии в Магнитогорске, осмотрел дом и провел совещание по ликвидации последствий взрыва газа в жилом доме, но и заехал в больницу, куда привезли пострадавших.

Происшествия Происшествия В Магнитогорске обрушился подъезд, под завалами есть люди Около 6 утра сегодня, 31 декабря, в Магнитогорске произошло обрушения одного из подъездов девятиэтажного дома на проспекте Карла Маркса, 164.

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Происшествия Происшествия Суд арестовал обвиняемого в убийстве пропавшей клиентки BlaBlaCar

Политика Политика Путин призвал не экономить на расселении пострадавших в Магнитогорске Президент поручил не экономить на расселении жильцов дома в Магнитогорске, где произошел взрыв газа, и помочь пострадавшим с документами.

Политика Политика Путин впервые присвоил почетные звания «Заслуженный журналист РФ» Президент России Владимир Путин впервые присвоил почетное звание «Заслуженный журналист России», его получили 15 сотрудников средств массовой информации.

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