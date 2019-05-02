«Милан» и «Интер» направили запросы по МюллеруSports.ru вчера в 05:35

Нападающий «Баварии» Томас Мюллер может сменить клуб. По информации Kicker, к нему проявляют интерес три команды: «Милан», «Интер» и неназванный клуб из Англии. Они направляли запросы по его потенциальному трансферу.

«Милан» и «Интер» направили запросы по Мюллеру

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