Футбол

«Милан» арендует Эрнандеса у «Реала» с обязательным выкупомSport24.ru 03:53

Итальянский «Милан» договорился об аренде защитника мадридского «Реала» Тео Эрнандеса. Россонери возьмут 21-летнего игрока в аренду с обязательным выкупом за 20 млн евро.
Читать в источнике

Подробнее о событии

«Милан» арендует Эрнандеса у «Реала» с обязательным выкупом

Sport24.ru03:53

«Милан» арендует Тео у «Реала» с обязательством выкупа за 20 млн евро

Sports.ru04:10

«Милан» договорился об аренде защитника «Реала»

Евро-футбол.ру05:13

«Милан» согласовал с «Реалом» трансфер Эрнандеса

Чемпионат05:08

«Милан» договорился об аренде Тео Эрнандеса с обязательством выкупа

Soccer.ru04:51

СМИ: Защитник «Реала» продолжит карьеру в «Милане»

Матч ТВ06:47

«Милан» заплатит 20 миллионов евро за защитника «Реала»

Спорт-Экспресс03:46
Показать все источники
Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 08:50, Вашингтон
Авто

Компания Chrysler решила возродить минивэн Chrysler Voyager

Обновлено в 00:48
Общество

МЧС предупредило о сильном дожде и ветре в Москве

В Москве 28 июня местами ожидается сильный дождь с усилением порывов ветра до 12 – 17 м / с. Об этом сообщает управление МЧС по городу.
Обновлено в 03:07
Шоу-бизнес

Самбурская: «Когда тебе 32, а замуж до сих пор не позвали»

Настасья Самбурская наконец отправилась в отпуск. Для отдыха певица и актриса выбрала остров Самуи в Таиланде.
Обновлено в 06:00
Происшествия

Задержан топ-менеджер «Рольфа» Анатолий Кайро

По делу крупнейшего автодилера в России прошли первые аресты. Задержан член совета директоров "Рольфа" Анатолий Кайро.
Обновлено в 05:52
Политика

В МИД Грузии ответили на вопрос о гарантиях безопасности для россиян

Замглавы ведомства Александр Хвтисиашвили заявил, что юридические гарантии безопасности российских граждан в Грузии уже есть.
Обновлено в 07:30
Игры

Популярную мобильную игру Flappy Bird превратили в «королевскую битву»

Независимые разработчики сделали «королевскую битву» из популярной игры Flappy Bird, сейчас в ней одновременно могут участвовать 100 человек.
Обновлено в 07:53
Политика

Зеленский сделал Героями Украины показанных в «Чернобыле» ликвидаторов

Президент Украины Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС Алексею Ананенко, Валерию Беспалову и Борису Баранову.
Обновлено в 07:28
Происшествия

В Тольятти убили директора бойцовского клуба «Ахмат»

Обновлено в 02:52
Шоу-бизнес

Темникова рассказала о романе Фадеева и Серябкиной

Бывшая участница группы SEREBRO Елена Темникова рассказала, что её бывшая коллега по музыкальной группе Ольга Серябкина и продюсер Макс Фадеев состоят в любовных отношениях.
Обновлено вчера в 14:28
Происшествия

Пропавший в Башкирии 7-летний мальчик найден мертвым

В Башкирии 26-06-2019 7-летний житель дер. Новые Ябалаклы Чишминского района ушел пасти гусей и пропал.
Обновлено в 06:30
Политика

Песков рассказал о встречах Владимира Путина на саммите G20

Обновлено в 08:12
Футбол

В расположение «Крыльев Советов» прибыли два нападающих

Обновлено в 07:02
Общество

Правительство утвердило список запрещенных к содержанию животных

Правительство России утвердило список животных, запрещенных к содержанию.
Обновлено в 02:10
Происшествия

В Новороссийске прокомментировали нападение чиновницы на журналистку

Обновлено вчера в 11:06
Происшествия

Очевидцы сняли на видео потоп возле Шереметьево

Россияне сняли на видео потоп возле Международного аэропорта Шереметьево имени А.С. Пушкина.
Обновлено в 08:15
Общество

Более 2 тыс. жилых домов подтоплено в Иркутской области из-за паводка

Количество подтопленных в результате паводка жилых домов в Иркутской области достигло 2392, говорится в сообщении пресс-службы регионального правительства.
Обновлено вчера в 21:59
Происшествия

Закон об ужесточении наказания за ДТП в нетрезвом виде вступил в силу

Согласно изменениям, если пьяный водитель спровоцировал аварию и причинил другому человеку тяжкий вред здоровью, ему может грозить от трех до семи лет лишения свободы (ранее максимальный срок наказания составлял четыре года).
Обновлено в 03:44
Происшествия

Завершено расследование дела об изнасиловании дознавательницы в Уфе

Сотрудники следственного комитета Башкирии рассказали о завершении расследования уголовного дела о групповом изнасиловании дознавательницы в уфимском отделе полиции.
Обновлено в 05:26
Игры

В Epic Games Store вышла демоверсия Beyond: Two Souls

Официальный релиз PC-версии Beyond: Two Souls состоится только 22 июля 2019 года, но уже сейчас в новом магазине появилась демоверсия игры, которую можно скачать по ссылке.
Обновлено в 02:52
Экономика

Россия заняла четвертое место по дешевизне мобильного интернета

Россия поднялась с восьмого на четвертое место в рейтинге стран с самым дешевым мобильным интернетом после Ирана, Казахстана и Египта, сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на данные Content Review.
Обновлено в 00:31
Происшествия

Число пострадавших при аварии Ан-24 в Бурятии возросло до 22

В результате аварийной посадки самолёта Ан-24 в Бурятии пострадали 22 человека.
Обновлено вчера в 01:06
Политика

Миллер пошутил о судьбе транзита газа через Украину в новом году

Председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер на пресс-конференции по итогам годового собрания акционеров c юмором ответил на вопросы о том, что будет с транзитом российского газа через Украину с 1 января, когда истечет действующий контракт.
Обновлено в 07:57
Происшествия

МАК назвал причины крушения Ан-148 «Саратовских авиалиний»

Одной из причин крушения самолета Ан-148 «Саратовских авиалиний» в Подмосковье в 2018 году стали ошибочные действия экипажа, следует из окончательного отчета Межгосударственного авиационного комитета (МАК).
Обновлено вчера в 14:05
Происшествия

Сбой в движении поездов в Подмосковье произошел из-за кражи кабеля

В конце мая произошел сбой в движении поездов на Ярославском направлении МЖД.
Обновлено в 07:01
Общество

Более 40% жителей РФ не верят, что проживут на пенсию

«Более 40% опрошенных уверены, что размер выплачиваемой им государственной пенсии будет составлять лишь 15−30 тыс. рублей, и обеспечить комфортную жизнь в старости без собственных накоплений им не удастся», — говорится в сообщении пресс-службы банка.
Обновлено в 07:55
Общество

Мосгорсуд уменьшил штраф Звереву за пикет в защиту Байкала

Мосгорсуд уменьшил до 10 тыс. рублей штраф, наложенный на стилиста Сергея Зверева за одиночный пикет возле Кремля против строительства завода на Байкале.
Обновлено в 08:40
Политика

Зеленский дал украинское гражданство наёмникам-иностранцам

Обновлено в 08:29
Политика

Мэй призвала Путина освободить украинских моряков

В ходе встречи глава британского правительства обратилось к Путину с призывом предпринять действия касательно деэскалации конфликта в Украине, а также выпустить на волю 24 украинских моряков.
Обновлено в 08:13
Происшествия

Фигурант дела «краснодарских каннибалов» получил 13 лет колонии

Обновлено в 08:30
Футбол

«Милан» исключён из еврокубков на один сезон

«Милан» отстранён от участия в еврокубках на один сезон. Об этом 28 июня сообщается на сайте Спортивного арбитражного суда (CAS).
Обновлено в 08:21
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Тео Эрнандес
Французский футболист
Французский футболист, защитник клуба «Реал Мадрид», на правах аренды выступающий за «Реал Сосьедад». Сын профессионального футболиста Жана-Франсуа Эрнандеса. Младший брат футболиста Лукаса Эрнандеса.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Реал Мадрид
Испанский футбольный клуб
Испанский профессиональный футбольный клуб из города Мадрида. Признан ФИФА лучшим футбольным клубом XX века. «Реал Мадрид» - один из трёх клубов, которые ни разу не покидали высший испанский дивизион, двумя другими являются «Барселона» и «Атлетик Бильбао». Является одним из самых титулованных клубов в испанском футболе. На его счету 62 национальных титула: рекордные 33 титула чемпиона Ла Лиги, 19 Кубков Испании и 10 Суперкубков Испании. Является рекордсменом по количеству побед и голов в Лиге чемпионов.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное