Футбол
«Милан» арендует Эрнандеса у «Реала» с обязательным выкупомSport24.ru 03:53
Итальянский «Милан» договорился об аренде защитника мадридского «Реала» Тео Эрнандеса. Россонери возьмут 21-летнего игрока в аренду с обязательным выкупом за 20 млн евро.
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Правительство утвердило список запрещенных к содержанию животных
Правительство России утвердило список животных, запрещенных к содержанию.
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В Новороссийске прокомментировали нападение чиновницы на журналистку
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Происшествия
Очевидцы сняли на видео потоп возле Шереметьево
Россияне сняли на видео потоп возле Международного аэропорта Шереметьево имени А.С. Пушкина.
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Общество
Более 2 тыс. жилых домов подтоплено в Иркутской области из-за паводка
Количество подтопленных в результате паводка жилых домов в Иркутской области достигло 2392, говорится в сообщении пресс-службы регионального правительства.
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Закон об ужесточении наказания за ДТП в нетрезвом виде вступил в силу
Согласно изменениям, если пьяный водитель спровоцировал аварию и причинил другому человеку тяжкий вред здоровью, ему может грозить от трех до семи лет лишения свободы (ранее максимальный срок наказания составлял четыре года).
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Сотрудники следственного комитета Башкирии рассказали о завершении расследования уголовного дела о групповом изнасиловании дознавательницы в уфимском отделе полиции.
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Официальный релиз PC-версии Beyond: Two Souls состоится только 22 июля 2019 года, но уже сейчас в новом магазине появилась демоверсия игры, которую можно скачать по ссылке.
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Россия заняла четвертое место по дешевизне мобильного интернета
Россия поднялась с восьмого на четвертое место в рейтинге стран с самым дешевым мобильным интернетом после Ирана, Казахстана и Египта, сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на данные Content Review.
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Число пострадавших при аварии Ан-24 в Бурятии возросло до 22
В результате аварийной посадки самолёта Ан-24 в Бурятии пострадали 22 человека.
Обновлено вчера в 01:06
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Миллер пошутил о судьбе транзита газа через Украину в новом году
Председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер на пресс-конференции по итогам годового собрания акционеров c юмором ответил на вопросы о том, что будет с транзитом российского газа через Украину с 1 января, когда истечет действующий контракт.
Обновлено в 07:57
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МАК назвал причины крушения Ан-148 «Саратовских авиалиний»
Одной из причин крушения самолета Ан-148 «Саратовских авиалиний» в Подмосковье в 2018 году стали ошибочные действия экипажа, следует из окончательного отчета Межгосударственного авиационного комитета (МАК).
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Сбой в движении поездов в Подмосковье произошел из-за кражи кабеля
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Обновлено в 07:01
Общество
Более 40% жителей РФ не верят, что проживут на пенсию
«Более 40% опрошенных уверены, что размер выплачиваемой им государственной пенсии будет составлять лишь 15−30 тыс. рублей, и обеспечить комфортную жизнь в старости без собственных накоплений им не удастся», — говорится в сообщении пресс-службы банка.
Обновлено в 07:55
Общество
Мосгорсуд уменьшил штраф Звереву за пикет в защиту Байкала
Мосгорсуд уменьшил до 10 тыс. рублей штраф, наложенный на стилиста Сергея Зверева за одиночный пикет возле Кремля против строительства завода на Байкале.
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Политика
Зеленский дал украинское гражданство наёмникам-иностранцам
Обновлено в 08:29
Политика
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В ходе встречи глава британского правительства обратилось к Путину с призывом предпринять действия касательно деэскалации конфликта в Украине, а также выпустить на волю 24 украинских моряков.
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«Милан» исключён из еврокубков на один сезон
«Милан» отстранён от участия в еврокубках на один сезон. Об этом 28 июня сообщается на сайте Спортивного арбитражного суда (CAS).
Обновлено в 08:21