«Милан» арендует Эрнандеса у «Реала» с обязательным выкупомSport24.ru 03:53

Итальянский «Милан» договорился об аренде защитника мадридского «Реала» Тео Эрнандеса. Россонери возьмут 21-летнего игрока в аренду с обязательным выкупом за 20 млн евро.

«Милан» арендует Эрнандеса у «Реала» с обязательным выкупом

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