Футбол

«Милан» арендует Эрнандеса у «Реала» с обязательным выкупомSport24.ru 03:53

Итальянский «Милан» договорился об аренде защитника мадридского «Реала» Тео Эрнандеса. Россонери возьмут 21-летнего игрока в аренду с обязательным выкупом за 20 млн евро.
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«Милан» арендует Эрнандеса у «Реала» с обязательным выкупом

Sport24.ru03:53

СМИ: Защитник «Реала» продолжит карьеру в «Милане»

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«Милан» арендует Тео у «Реала» с обязательством выкупа за 20 млн евро

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«Милан» договорился об аренде Тео Эрнандеса с обязательством выкупа

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«Милан» договорился об аренде защитника «Реала»

Евро-футбол.ру05:13

«Милан» заплатит 20 миллионов евро за защитника «Реала»

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