Милан — Удинезе 1:1ProstoProSport вчера в 14:52

Футболисты «Милана» в домашнем матче 30-го тура чемпионата Италии сыграли вничью с «Удинезе». Встреча, прошедшая во вторник в Милане на стадионе «Сан-Сиро», завершилась со счетом 1:1. У хозяев на 44-й минуте мяч забил Кшиштоф Пентек. У гостей на 64-й минуте отличился Кевин Ласанья.

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