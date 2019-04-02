Футбол
«Милан» не сумел на своем поле обыграть «Удинезе»Sport24.ru вчера в 14:57
Джанлуиджи Доннарумма
Хосе Мануэль Рейна
|11′
Лукас Пакета
Самуэль Кастильехо
|41′
Кшиштоф Пионтек
|44′
|46′
Самир
Бен Уилмот
|55′
Хидде Тер Авест
Стефано Окака-Чука
|65′
Кевин Лазанья
Иньяцио Абате
Давиде Калабрия
|67′
|76′
Валон Бехрами
Роландо Мандрагора
|57%
|Владение мячом
|43%
|83%
|Процент точных передач
|75%
|4
|Удары в сторону ворот
|4
|7
|Удары в створ ворот
|1
|1
|Сейвы вратарём
|6
|–
|Офсайды
|–
|7
|Угловые
|5
|10
|Отборы
|7
|14
|Фолы
|12
|–
|Желтые карточки
|–
|–
|Красные карточки
|–
Милан
Расстановка 4‑3‑1‑2
25
Мануэль Рейна
2
Калабрия
22
Мусаккьо
13
Романьоли
93
Лаксальт
14
Бакайоко
21
Биглия
10
Чалханоглу
7
Кастильехо
19
Пионтек
63
Кутроне
1
Муссо
87
Де Майо
4
Опоку
24
Уилмот
7
Окака-Чука
38
Мандрагора
10
Де Пауль
6
Фофана
90
Зегелар
15
Лазанья
23
Пуссетто
Удинезе
Расстановка 3‑5‑2
В матче 30-го тура итальянской Серии A «Милан» дома сыграл вничью с «Удинезе». Встреча завершилась со счетом 1:1. Россонери вышли вперед в конце первого тайма: на 44-й минуте отличился Кшиштоф Пентек, забивший свой 20-й гол в текущем первенстве.
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«Милан» сыграл вничью с «Удинезе» – 1:1. Команда не побеждает три матча подряд
Sports.ruвчера в 14:57
Автоматически обработан 7301 источник, обновлено в 01:59, Ашберн
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