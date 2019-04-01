Милан — Удинезе 1:1Матч ТВ вчера в 13:36

Вратарь «Милана» Джанлуиджи Доннарумма получил травму в матче 30-го тура чемпионата Италии против «Удинезе».

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Экономика Андрей Молчанов продал 9,71% акций группы ЛСР Председатель совета директоров группы ЛСР Андрей Молчанов продал 9,71% акций застройщика за 5,8 млрд руб. Вчера девелопер заявлял о намерении продать 5,53% акций, но планы поменялись в том числе из-за высокого интереса инвесторов, сообщили в ЛСР.

Общество Высказавшаяся о молодёжи чиновница Ольга Глацких нашла новую работу Бывший директор Департамента молодёжной политики Свердловской области Ольга Глацких, заявившая, что государство «ничего не должно» молодёжи, нашла новую работу.

Экономика В ЦБ заявили о позитивном вкладе санкций в развитие экономики Санкции внесли позитивный вклад в развитие российской экономики, заявил первый зампред Центробанка Сергей Швецов.

Происшествия Кокорин и Мамаев прибыли на заседание суда Нападающий "Зенита" Кокорин и полузащитник "Краснодара" Мамаев прибыли на первое заседание суда.

Политика Соловьев ответил на угрозы Ковтуна о «гостях» в Керченском проливе Владимир Соловьев ответил на громкое заявление Ковтуна, напомнив, что после разрыва соглашения о дружбе Украины и России статус Азовского моря потерял определенность.

Политика Закон о запрете хостелов в жилых домах вступит в силу 1 октября Согласительная комиссия депутов Госдумы и членов Совета федерации (СФ) пришла к компромиссу: закон, запрещающий открывать хостелы в многоквартирных домах, вступит в силу с 1 октября этого года, сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Финансы Минфин уменьшит покупки иностранной валюты Минфин направит в апреле на покупку иностранной валюты в резервы по бюджетному правилу 255,4 миллиарда рублей, говорится в сообщении на сайте ведомства.

Политика Саакашвили рассказал о своем отношении к наркотикам Бывший грузинский президент Михаил Саакашвили заявил, что никогда не пробовал наркотики, но знает, что такое "ломка" - это когда "не можешь что-то строить, творить, улучшать", и после потери власти в Грузии он испытывал её достаточно сильно.

Здоровье Во Владивостоке после ремонта открылась детская поликлиника После капитального ремонта работу начал филиал детской поликлиники № 4 Во Владивостоке открылся филиал детской поликлиники № 4 после капитального ремонта.

Баскетбол «Локомотив-Кубань» остался без Хвостова на полгода Разыгрывающий «Локомотива-Кубань» и сборной России Дмитрий Хвостов выбыл из строя с разрывом крестообразной связки колена и повреждением мениска.

Политика Мэр Евпатории Филонов заявил о готовности сотрудничать со следствием Глава администрации Евпатории Андрей Филонов заявил, что готов сотрудничать со следствием в рамках расследования возбужденного в отношении него уголовного дела.

Интернет Facebook запрашивал пароли к электронной почте для верификации Пользователь Twitter под псевдонимом e-Sushi написал, что Facebook просила предоставить пароли к сторонним почтовым сервисам для автоматической верификации электронной почты.

Происшествия В Самаре произошел крупный пожар в ангаре В Самаре загорелось ангарное помещение, по предварительным данным, площадь возгорания составила 1 тыс. кв. м. Об этом сообщили в региональном главном управлении МЧС, передает «РИА Новости».

Энергетика Кабмин Украины отменил фиксированные цены на газ для населения Кабмин Украины на заседании в среду отменил фиксированные цены на газ для населения, что позволит избежать повышения цены по требованию МВФ.

Авто Путин откроет в Подмосковье завод Mercedes-Benz Напомним, строительство завода Mercedes-Benz стартовало в июне 2017 года. Объем инвестиций в проект составил €250 млн.

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Энергетика Цены на бензин перестали сдерживать Правительство не стало продлевать соглашение с крупнейшими нефтяными компаниями о сдерживании оптовых и розничных цен на бензин, впервые достигнутое в ноябре прошлого года, пишет принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости».

Экономика Кремль попросил Росстат объяснить данные о нехватке денег на обувь Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на вопрос журналистов о том, что 35,4% семей в стране, по данным Росстата, не могут позволить себе купить две пары подходящей по сезону обуви каждому из членов семьи, передает корреспондент РБК.

Происшествия Бывшего вице-премьера Башкирии Евгения Гурьева арестовали Суд признал законным ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Бывший вице-премьер Башкирии Евгений Гурьев арестован, сообщает пресс-служба следкома Башкирии.

Общество Голикова сообщила о росте смертности в каждом третьем регионе страны Смертность выросла в каждом третьем регионе России по итогам 2018 года, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова в ходе правительственного часа в Госдуме.

Политика Украина запретила любые прямые авиаперелеты с Россией Правительство Украины запретило нерегулярное авиасообщение с Россией после посещения Москвы кандидатом в президенты Украины Юрия Бойко и главой политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука.

Общество Почти 40 объектов в центре Москвы сдадут до конца года К концу года в центе столицы введут в эксплуатацию 39 объектов.