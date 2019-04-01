Футбол

Милан — Удинезе 1:1Матч ТВ вчера в 13:36

Милан — Удинезе
1 – 1
Матч завершён
Чемпионат Италии, вчера
Стадион «Джузеппе Меацца»
Джанлуиджи Доннарумма
Хосе Мануэль Рейна
11′
Лукас Пакета
Самуэль Кастильехо
41′
Кшиштоф Пионтек
44′
46′
Самир
Бен Уилмот
55′
Хидде Тер Авест
Стефано Окака-Чука
65′
Кевин Лазанья
Иньяцио Абате
Давиде Калабрия
67′
76′
Валон Бехрами
Роландо Мандрагора
Вратарь «Милана» Джанлуиджи Доннарумма получил травму в матче 30-го тура чемпионата Италии против «Удинезе».
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