Футбол

Милан — Удинезе 1:1ProstoProSport 14:52

Милан — Удинезе
1 – 1
Матч завершён
Чемпионат Италии, сегодня
Стадион «Джузеппе Меацца»
Джанлуиджи Доннарумма
Хосе Мануэль Рейна
11′
Лукас Пакета
Самуэль Кастильехо
41′
Кшиштоф Пионтек
44′
46′
Самир
Бен Уилмот
55′
Хидде Тер Авест
Стефано Окака-Чука
65′
Кевин Лазанья
Иньяцио Абате
Давиде Калабрия
67′
76′
Валон Бехрами
Роландо Мандрагора
Футболисты «Милана» в домашнем матче 30-го тура чемпионата Италии сыграли вничью с «Удинезе». Встреча, прошедшая во вторник в Милане на стадионе «Сан-Сиро», завершилась со счетом 1:1. У хозяев на 44-й минуте мяч забил Кшиштоф Пентек. У гостей на 64-й минуте отличился Кевин Ласанья.
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