«Милан» поделил очки с «Торино» в матче 15-го тура чемпионата Италии.

Футбол Футбол Газинский провел 200-й матч за «Краснодар» Матч 17-го тура РПЛ "Краснодар" - "Уфа" (1:1) стал 200-м для полузащитника Юрия Газинского в составе "быков".

Футбол Футбол «Бетис» одержал победу над «Райо Вальекано» "Бетис" обыграл "Райо Вальекано" в 15-м туре чемпионата Испании - 2:0.

Футбол Футбол ФК «Динамо» обыграл «Урал» в матче РПЛ Московский футбольный клуб «Динамо» с большим отрывом обыграл команду из Екатеринбурга «Урал» в матче 17-го тура Российской премьер-лиги, игра завершилась со счетом 4:0, сообщает в воскресенье Газета.ru.

Футбол Футбол Лига 1. «Лилль» вырвал ничью с «Реймсом», забив в добавленное время «Лилль» и «Реймс» сыграли вничью в матче 17-го тура Лиги 1 – 1:1. «Лилль» с 31 очком занимает вторую строчку в таблице, «Реймс» с 22 очками идет 11-м.

Футбол Футбол Мусаев: хотелось бы усилить «Краснодар» двумя игроками Старший тренер «Краснодара» Мурад Мусаев после домашнего матча 17-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уфой» рассказал, что хотел бы усилить команду двумя футболистами.

Футбол Футбол Азар считает «Сити» лучшей командой английской премьер-лиги Полузащитник "Челси" Эден Азар после победы над "Манчестер Сити" (2:0) в матче чемпионата Англии отметил, что команда соперника по-прежнему самая лучшая в лиге.

Футбол Футбол «Ньюкасл» на своем поле уступил «Вулверхэмптону» В матче 16-го тура английской Премьер-лиги «Ньюкасл» потерпел домашнее поражение от «Вулверхэмптона» со счетом 1:2 Счет в матче открыл нападающий «волков» Диого Жота на 17-й минуте.

Футбол Футбол Вечно опаздывающий форвард «Барселоны» снова проспал тренировку

Футбол Футбол Семака попросили поклясться, что Дзюба травмирован. Вот что он ответил Главный тренер "Зенита" Сергей Семак на пресс-конференции после поражения в матче 17-го тура премьер-лиги от "Рубина" (1:2) подчеркнул, что у нападающего Артема Дзюбы повреждение, передает из Санкт-Петербурга корреспондент "СЭ" Гоша Чернов.

Футбол Футбол «Челси» проведет расследование по делу о расизме в отношении Стерлинга

Футбол Футбол Солари — о матче с «Уэской»: ветер помешал красоте футбола Главный тренер "Реала" Сантьяго Солари объяснил сложными погодными условиями невнятную игру своей команды в матче 15-го тура чемпионата Испании с "Уэской" (1:0).

Футбол Футбол Футболист ЦСКА пообещал умереть на поле Полузащитник московского ЦСКА Кристиан Бистрович прокомментировал домашнюю победу в матче 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Енисеем» (2:1), а также поделился ожиданиями от встречи 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов с мадридским «Реалом».