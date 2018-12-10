Футбол

Милан — Торино 0:0
Soccer.ru
16:27

Милан — Торино
0 – 0
Матч завершён
Чемпионат Италии, сегодня
Стадион «Джузеппе Меацца»
Иньяцио Абате
8′
16′
Николя Нкулу
35′
Армандо Иццо
Кристиан Сапата
39′
69′
Яго Фальке
Симоне Дзадза
70′
Даниэле Базелли
Хакан Чалханоглу
Самуэль Кастильехо
71′
81′
Даниэле Базелли
Саша Лукич
90′+1′
Кристиан Ансальди
Алекс Беренгер
«Милан» поделил очки с «Торино» в матче 15-го тура чемпионата Италии.
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