Футбол

«Милан» — «Парма»: прямая видеотрансляция матча начнётся в 14:30
Чемпионат
вчера в 03:13

Милан — Парма
2 – 1
Матч завершён
Чемпионат Италии, вчера
Стадион «Джузеппе Меацца»
49′
Роберто Инглезе
Хосе Маури
Фабио Борини
53′
Патрик Кутроне
55′
61′
Жонатан Биабиани
62′
Жервиньо
Амато Чичиретти
Фабио Борини
70′
Франк Кессиэ
71′
72′
Симоне Якопони
78′
Маттео Скоццарелла
Лео Штулац
83′
Альберто Грасси
Фабио Чераволо
Сусо
Самуэль Кастильехо
89′
Самуэль Кастильехо
90′+6′
Сегодня, 2 декабря, на стадионе «Джузеппе Меацца» в Милане в матче 14-го тура чемпионата Италии «Милан» сыграет с «Пармой».
Чемпионатвчера в 03:13

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«Милан» – «Парма»: видеотрансляция матча в 14.30

Спорт-Экспрессвчера в 04:30

«Милан» — «Парма»: прямая видеотрансляция матча начнётся в 14:30

Чемпионатвчера в 03:13

2 декабря. 14:30. Видеотрансляция матча «Милан» — «Парма» — 2:1

Еженедельник Футбол01 декабря в 06:42

Чемпионат Италии. «Аталанта» принимает «Наполи»

Sports.ru01 декабря в 00:56
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