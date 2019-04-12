Милан — Лацио 1:0Soccer.ru вчера в 16:25

«Милан» одержал победу над «Лацио» в матче 32-го тура чемпионата Италии. «Милан» (55 очков) располагается на четвертом месте, «Лацио» (49 очков) - восьмой.

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Политика Клинцевич оценил передачу Германией грамоты Петра I Украине Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич считает, что передача Германией Украине грамоты Петра I - это прямое вмешательство во внутреннюю политику Киева.

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Важное за сутки Определилась победительница конкурса «Мисс Россия-2019» Победительницей конкурса "Мисс Россия-2019" стала 20-летняя Алина Санько из города Азов Ростовской области, говорится на сайте мероприятия.

Политика МИД Японии: Китаю следует ужесточить контроль за санкциями против КНДР Ужесточить контроль за соблюдением санкций против КНДР и предотвратить перегрузку товаров с одних кораблей на другие в Восточно-Китайском море призвал власти Китая японский министр иностранных дел Таро Коно 14 апреля в интервью газете Financial Times.

Политика Порошенко призвал Зеленского «не прятаться» и прийти на дебаты Президент Украины Пётр Порошенко призвал кандидата на пост главы государства Владимира Зеленского «не прятаться» и прийти на предвыборные дебаты.

Хоккей Защитник «Вашингтона» установил рекорд Кубка Стэнли Хоккеист «Вашингтон Кэпиталз» Брукс Орпик стал самым возрастным защитником, забросившим шайбу в овертайме матча Кубка Стэнли.

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Политика Зеленский заявил о готовящейся против него провокации на дебатах Владимир Зеленский в интервью агентство «Новини Украины» заявил, что его противники готовят против него провокацию на стадионе «Олимпийский».

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Происшествия В Непале при столкновении вертолёта и самолёта погибли три человека На востоке Непала в аэропорту возле города Лукла самолёт на взлётно-посадочной полосе столкнулся с вертолётом, в результате произошедшего погибли три человека.

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Технологии Опубликовано видео первого полета самого большого самолета в мире В Сети появилось видео первого полета двухфюзеляжного шестимоторного самолета компании Stratolaunch Systems.