Футбол

Милан — Лацио 1:0Soccer.ru вчера в 16:25

Милан — Лацио
1 – 0
Матч завершён
Чемпионат Италии, вчера
Стадион «Джузеппе Меацца»
9′
Ромуло Соуза
48′
Хоакин Корреа
Фелипе Кайседо
Давиде Калабрия
Диего Лаксальт
67′
Алессио Романьоли
Кристиан Сапата
68′
74′
Сенад Лулич
Риза Дурмуси
Франк Кессиэ
79′
81′
Баштуш
Марко Пароло
Кшиштоф Пионтек
Патрик Кутроне
84′
85′
Луис Альберто
Кристиан Сапата
90′+5′
«Милан» одержал победу над «Лацио» в матче 32-го тура чемпионата Италии. «Милан» (55 очков) располагается на четвертом месте, «Лацио» (49 очков) - восьмой.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Футболисты «Милана» и «Лацио» устроили массовую потасовку после матча. Видео

Спорт-Экспрессвчера в 23:37

Гаттузо извинился перед Ачерби за действия Бакайоко после массовой потасовки

Sport24.ruвчера в 22:11

В матче «Милан» – «Лацио» так полыхало (пенальти, VAR, драка), что даже Гаттузо был примером спокойствия

Sports.ruвчера в 19:51

«Милан» вырвал победу у «Лацио» и вернулся на четвёртое место в таблице Серии А

Чемпионатвчера в 16:26

«Милан» обыграл «Лацио» благодаря голу с пенальти

Soccer.ruвчера в 16:25

Милан - Лацио 1:0. Гол и лучшие моменты

Матч ТВвчера в 17:01

«Милан» - «Лацио»: смогут ли «россонери» взять три очка?

Все про Спорт ру12 апреля в 11:53
Показать все источники
Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 02:53, Ашберн
Политика

Клинцевич оценил передачу Германией грамоты Петра I Украине

Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич считает, что передача Германией Украине грамоты Петра I - это прямое вмешательство во внутреннюю политику Киева.
Обновлено в 02:23
Единоборства

Порье вызвал Нурмагомедова на бой

Американец Дастин Порье, завоевавший титул временного чемпиона UFC в лёгком весе, бросил вызов действующему чемпиону организации, россиянину Хабибу Нурмагомедову.
Обновлено в 01:44
Важное за сутки

Определилась победительница конкурса «Мисс Россия-2019»

Победительницей конкурса "Мисс Россия-2019" стала 20-летняя Алина Санько из города Азов Ростовской области, говорится на сайте мероприятия.
Обновлено в 02:29
Политика

МИД Японии: Китаю следует ужесточить контроль за санкциями против КНДР

Ужесточить контроль за соблюдением санкций против КНДР и предотвратить перегрузку товаров с одних кораблей на другие в Восточно-Китайском море призвал власти Китая японский министр иностранных дел Таро Коно 14 апреля в интервью газете Financial Times.
Обновлено в 02:08
Происшествия

Учительницу судят за экстремизм после ссоры с матерью ученика

Обновлено вчера в 06:03
Политика

Порошенко призвал Зеленского «не прятаться» и прийти на дебаты

Президент Украины Пётр Порошенко призвал кандидата на пост главы государства Владимира Зеленского «не прятаться» и прийти на предвыборные дебаты.
Обновлено 12 апреля в 15:50
Хоккей

Защитник «Вашингтона» установил рекорд Кубка Стэнли

Хоккеист «Вашингтон Кэпиталз» Брукс Орпик стал самым возрастным защитником, забросившим шайбу в овертайме матча Кубка Стэнли.
Обновлено в 02:07
Происшествия

МЧС посоветовало тушить пожар на кухне стиральным порошком

Как отметили в МЧС, пожар на кухне часто возникает из-за воспламенившегося жира.
Обновлено вчера в 20:03
Здоровье

В Башкирии у 33 детей выявили гепатит

В 2018 году в Башкирии у 33 детей до 14 лет выявили гепатит. Об этом сообщили UfacityNews.ru в Росздравнадзоре.
Обновлено вчера в 22:10
Политика

Зеленский заявил о готовящейся против него провокации на дебатах

Владимир Зеленский в интервью агентство «Новини Украины» заявил, что его противники готовят против него провокацию на стадионе «Олимпийский».
Обновлено вчера в 21:59
Общество

В Москве пошел апрельский снегопад

В Москве 14 апреля начался снегопад. Снег идет во многих районах столицы, также снегопады ожидаются в Подмосковье.
Обновлено в 01:23
Технологии

Ростовчан сегодня приглашают на экскурсии в исторический парк

В воскресенье,14 апреля, жителей и гостей донской столицы ждут в историческом парке «Россия – моя история», где пройдут сразу три тематические экскурсии.
Обновлено в 01:45
Происшествия

Украинцы на телегах пытались незаконно ввезти в Белоруссию сало

Трое граждан Украины пытались вывезти из Волынской области в Белоруссию 800 килограмм сала. Об этом сообщила украинская госпогранслужба.
Обновлено вчера в 23:57
Авто

В России за неделю цены на свои автомобили изменили 9 брендов

Самыми лояльными за последнюю неделю оказались: немецкий Mercedes-Benz, поднявший цену пикапа X-Class (на 1-3%) и корейская KIA, увеличившая стоимость хэтчбека Picanto и седана K900 (на 2,3-4%).
Обновлено вчера в 04:06
Здоровье

В Сургуте людей от ожирения спасают хирурги

Заведующий хирургическим отделением Сургутской городской клинической больницы Владимир Тутолмин является членом Общества бариатрических хирургов России.
Обновлено в 01:20
Происшествия

Американский фермер стал жертвой нападения казуара

Обновлено в 02:31
Общество

Bloomberg составил рейтинг богатейших семей в «Игре престолов»

Агентство Bloomberg составило рейтинг богатейших домов популярного сериала «Игра престолов».
Обновлено вчера в 22:40
Происшествия

В Непале при столкновении вертолёта и самолёта погибли три человека

На востоке Непала в аэропорту возле города Лукла самолёт на взлётно-посадочной полосе столкнулся с вертолётом, в результате произошедшего погибли три человека.
Обновлено в 02:21
Происшествия

В шведском Норрчёпинге произошёл взрыв в ювелирном магазине

Обновлено в 01:12
Экономика

Минфин: профицит бюджета в первом квартале составил 2,2% ВВП

Профицит бюджета за 2018 год составил 2,745 трлн руб (2,7% ВВП).
Обновлено 12 апреля в 14:47
Происшествия

Пожарные ликвидировали открытое горение в парке «Лосиный остров»

Пожарные и лесники отстояли национальный парк "Лосиный остров" в Подмосковье, где накануне вечером произошел крупный пожар.
Обновлено в 01:50
Политика

Парусник «Седов» не пустили в территориальные воды Польши

Польша отказалась впустить в территориальные воды страны российский парусник "Седов", на котором находятся курсанты Керченского государственного морского технологического университета.
Обновлено 12 апреля в 13:55
Происшествия

В Лондоне атаковали машину посла Украины

Полицейские Лондона открыли огонь на поражение возле посольства Украины, чтобы остановить мужчину, намерено въехавшего на автомобиле в машину украинского посла в Великобритании.
Обновлено вчера в 11:23
Футбол

Йоветич травмировал колено и рискует пропустить остаток сезона

Как информирует L'Equipe, 29-летний черногорец повредил колено во время одного из столкновений и покинул поле на 84-й минуте.
Обновлено в 02:08
Шоу-бизнес

Покойная вдова Золотухина смогла принять внебрачного сына актера от Ирины Линдт

Еще при жизни вдова известного актера примирилась с тем, что у ее мужа родился сын на стороне.
Обновлено в 02:45
Общество

Роспотребнадзор дал советы по выбору рыбных консервов

Роспотребнадзор объяснил, как выбирать качественные консервы из рыбы или рыбной продукции.
Обновлено в 02:40
Хоккей

«Колорадо» обыграл «Калгари» в овертайме и сравнял счет в серии

За две с половиной минуты до окончания основного времени матча «Колорадо» сравнял счет после броска Джей Ти Комфера, а в овертайме победный гол забил Натан МакКиннон.
Обновлено в 02:02
Технологии

Опубликовано видео первого полета самого большого самолета в мире

В Сети появилось видео первого полета двухфюзеляжного шестимоторного самолета компании Stratolaunch Systems.
Обновлено вчера в 12:59
Культура

Скончался автор системы рукопашного боя Алексей Кадочников

Обновлено вчера в 20:20
Политика

В Крыму пригласили сирийских солдат и детей на лечение

«Глава Крыма Сергей Валерьевич Аксёнов пригласил 30—40 сирийских солдат и 50 сирийских детей, пострадавших во время антитеррористической войны, на лечение в крымских здравницах», — заявил Мурадов.
Обновлено в 01:44
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное