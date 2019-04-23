Футбол

Милан — Лацио 0:1Евро-футбол.ру 12:40

Милан — Лацио
0 – 1
Матч завершён
Кубок Италии, Полуфинал, сегодня
Стадион «Джузеппе Меацца»
15′
Сергей Милинкович-Савич
Марко Пароло
37′
Луис Фелипе
Давиде Калабрия
Андреа Конти
40′
58′
Хоакин Корреа
Самуэль Кастильехо
Хакан Чалханоглу
58′
Маттиа Кальдара
Патрик Кутроне
65′
Матео Мусаккьо
70′
74′
Хоакин Корреа
Фелипе Кайседо
78′
Фелипе Кайседо
Тьемуэ Бакайоко
80′
85′
Луис Альберто
Милан Бадель
Фанаты скандировали фашистские приветствия и лозунги, а также кричалки, оскорбляющие "Милан".
Читать в источнике

Подробнее о событии

СМИ: Гаттузо рискует потерять работу в случае вылета «Милана» из Кубка Италии

Матч ТВ13:01

«Милан» — «Лацио»: прогноз Юрия Розанова на матч Кубка Италии

Чемпионат14:00

«Милан» - «Лацио»: кто выйдет в финал?

Все про Спорт рувчера в 10:10

«Аталанта» — «Фиорентина». Прогноз (к. 3.25) и ставки на матч Кубка Италии 25 апреля 2019 года

LiveSport.ru02:45

Гаттузо - о матче с «Лацио»: «Хотим выйти в финал Кубка Италии»

Soccer.ruвчера в 13:51

Милинкович-Савич получил травму в матче 1/2 Кубка Италии с «Миланом»

Sports.ru15:12

Милан - Лацио. Прогноз на матч Кубка Италии: много голов мы не увидим

Sport-placeвчера в 06:49
Показать все источники
Автоматически обработано 7316 источников, обновлено в 16:34, Ашберн
Происшествия

Пропавший в Липецке 7-летний школьник нашелся

В Липецке благополучно закончились поиски 7-летнего мальчика, который пропал днем.
Обновлено в 12:54
Общество

Журнал People назвал Дженнифер Гарнер самой красивой женщиной планеты

Актриса и продюсер Дженнифер Гарнер стала самой красивой женщиной планеты по версии журнала People.
Обновлено в 11:38
Политика

В США прокомментировали решение России по гражданству для ДНР и ЛНР

Решение России упростить процесс получения гражданства для жителей самопровозглашённых ДНР и ЛНР носит провокационный характер.
Обновлено в 14:01
Армия и оружие

Носитель «Посейдона» спущен на воду

Атомная подводная лодка специального назначения проекта 09852 «Белгород» спущена на воду в «Севмаше» (Северодвинск), сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 07:54
Футбол

Зенит — Динамо 2:0

Обновлено в 15:54
Политика

Пранкеры Вован и Лексус поговорили с Макроном от имени Зеленского

Обновлено в 12:04
Политика

МИД РФ: угрозы России американскими авианосцами вызывают сожаления

Высказывания посла США в РФ Джона Хантсмана об угрозе России американскими авианосцами вызывают сожаления.
Обновлено в 10:59
Шоу-бизнес

Бритни Спирс записала видеообращение, чтобы успокоить поклонников

Отчитываюсь перед теми, кто за меня волновался, – начала Бритни Спирс свое первое обращение к поклонникам после того, как вышла из реабилитационного центра.
Обновлено в 10:25
Гаджеты

Названа причина поломок складного Samsung Galaxy Fold

Обновлено в 13:18
Происшествия

В «Матросской тишине» трое заключенных отравились наркотиками

Трое заключённых в столичном следственном изоляторе "Матросская тишина" отравились психотропным веществом, один из них скончался, сообщил "Интерфаксу" осведомлённый источник.
Обновлено в 12:38
Энергетика

В Белоруссии могут приостановить транзит из России «ядовитой» нефти

В Белоруссии могут приостановить транзит "ядовитой" нефти на экспорт.
Обновлено в 16:15
Космос

Эксперты призвали к подробному изучению грибков в космосе

Группа исследователей обратилась к ученым с просьбой подробнее заняться вопросом влияния грибков и грибковых соединений на здоровье людей в космосе.
Обновлено в 09:29
Политика

Выдачу паспортов РФ жителям Донбасса оценили в Госдуме

Решение российских властей упростить выдачу паспортов РФ жителям Донбасса соответствует общепринятой международной практике, заявил председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов.
Обновлено в 15:40
Технологии

Испытания первого в мире плавучего атомного энергоблока прошли в РФ

На головном плавучем энергоблоке "Академик Ломоносов" завершились комплексные испытания ядерной энергетической установки.
Обновлено в 12:25
Футбол

Бойко на последних секундах сохранил для «Динамо» ничью в матче с «Шахтёром»

На НСК "Олимпийском" в Киеве завершился центральный матч 25-го тура чемпионата Украины между "Динамо" и "Шахтёром".
Обновлено в 13:31
Общество

Ольга Глацких получила награду за ДИВС, проработав там меньше месяца

Обновлено в 02:57
Кино

«Мстители» установили рекорд по предпродажам билетов в России

В Disney заявили, что новые «Мстители» установили рекорд по сумме предпродаж среди всех фильмов, выходивших в прокат в России, передает ТАСС.
Обновлено в 15:29
Политика

СМИ рассказали о плане Порошенко сорвать инаугурацию Зеленского

Команда Петра Порошенко готовит план по срыву инаугурации Владимира Зеленского, сообщает издание "Страна" со ссылкой на источники.
Обновлено в 11:55
Энергетика

Цены на нефть снижаются на данных о росте запасов в США

Сегодня цены на нефть снижаются на данных о повышении запасов в США.
Обновлено в 01:07
Шоу-бизнес

Юлия Михалкова рассказала, почему распались «Уральские пельмени»

Юлия Михалкова объяснила, что на самом деле произошло с проектом.
Обновлено в 08:00
Общество

Впервые вынесено наказание за оскорбление власти в России

Чудовский районный суд Новгородской области наказал оскорбившего власть жителя города Малая Вишера. Об этом сообщает на сайте суда.
Обновлено вчера в 15:12
Футбол

«Краснодар» не смог победить «Ахмат»

Обновлено в 14:09
Авто

«Русский Прадо» от УАЗ показали на первых изображениях

Первого апреля глава Sollers Вадим Швецов подтвердил выпуск нового внедорожника УАЗ, который постепенно придет на смену «Патриоту».
Обновлено в 06:32
Технологии

ВТБ разрешил пополнение карт сторонних банков в своих банкоматах

ВТБ запустил сервис по пополнению карт других банков через свои банкоматы, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на заявление банка.
Обновлено в 10:05
Происшествия

В Новокузнецке застрелили подростка

Неизвестный выстрелил в голову 17-летнему подростку на улице в Новокузнецке, следователи завели уголовное дело по факту убийства, сообщается на сайте СК РФ по Кемеровской области.
Обновлено в 07:46
Происшествия

В Москве задержали репетитора музыки за избиение ученицы

Обновлено в 07:19
Армия и оружие

Генштаб России: США разрабатывают «достартовый перехват» ракет

США разработали концепцию "достартового перехвата" межконтинентальных баллистических ракет, заявил первый замначальника Главного оперативного управления Генштаба генерал-лейтенант Виктор Познихир на VIII Московской конференции по международной безопасности.
Обновлено в 13:05
Футбол

Роналду назвал имена футболистов, которых хочет видеть в «Ювентусе»

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду обсудил с руководством команды и главным тренером туринцев Массимилиано Аллегри трансферы, способные помочь итальянцам победить в Лиге чемпионов.
Обновлено в 07:58
Здоровье

В Волгоградской области увеличат количество вертолётов санавиации

В 2024 году планируется увеличить вдвое количество вылетов воздушной скорой. Для этого необходимо нарастить парк медицинских вертолетов.
Обновлено в 11:04
Футбол

ЦСКА обыграл «Анжи» в матче РПЛ

«Анжи» на своем поле проиграл московскому ЦСКА со счетом 0:2 в матче 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 14:28
Как работают Яндекс.Новости?
Главное