Милан — Лацио 0:1Евро-футбол.ру 12:40

Фанаты скандировали фашистские приветствия и лозунги, а также кричалки, оскорбляющие "Милан".

Спорт день за днем

Все про Спорт ру

Происшествия Пропавший в Липецке 7-летний школьник нашелся В Липецке благополучно закончились поиски 7-летнего мальчика, который пропал днем.

Общество Журнал People назвал Дженнифер Гарнер самой красивой женщиной планеты Актриса и продюсер Дженнифер Гарнер стала самой красивой женщиной планеты по версии журнала People.

Политика В США прокомментировали решение России по гражданству для ДНР и ЛНР Решение России упростить процесс получения гражданства для жителей самопровозглашённых ДНР и ЛНР носит провокационный характер.

Армия и оружие Носитель «Посейдона» спущен на воду Атомная подводная лодка специального назначения проекта 09852 «Белгород» спущена на воду в «Севмаше» (Северодвинск), сообщает ТАСС.

Политика МИД РФ: угрозы России американскими авианосцами вызывают сожаления Высказывания посла США в РФ Джона Хантсмана об угрозе России американскими авианосцами вызывают сожаления.

Шоу-бизнес Бритни Спирс записала видеообращение, чтобы успокоить поклонников Отчитываюсь перед теми, кто за меня волновался, – начала Бритни Спирс свое первое обращение к поклонникам после того, как вышла из реабилитационного центра.

Происшествия В «Матросской тишине» трое заключенных отравились наркотиками Трое заключённых в столичном следственном изоляторе "Матросская тишина" отравились психотропным веществом, один из них скончался, сообщил "Интерфаксу" осведомлённый источник.

Космос Эксперты призвали к подробному изучению грибков в космосе Группа исследователей обратилась к ученым с просьбой подробнее заняться вопросом влияния грибков и грибковых соединений на здоровье людей в космосе.

Политика Выдачу паспортов РФ жителям Донбасса оценили в Госдуме Решение российских властей упростить выдачу паспортов РФ жителям Донбасса соответствует общепринятой международной практике, заявил председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов.

Кино «Мстители» установили рекорд по предпродажам билетов в России В Disney заявили, что новые «Мстители» установили рекорд по сумме предпродаж среди всех фильмов, выходивших в прокат в России, передает ТАСС.

Политика СМИ рассказали о плане Порошенко сорвать инаугурацию Зеленского Команда Петра Порошенко готовит план по срыву инаугурации Владимира Зеленского, сообщает издание "Страна" со ссылкой на источники.

Энергетика Цены на нефть снижаются на данных о росте запасов в США Сегодня цены на нефть снижаются на данных о повышении запасов в США.

Общество Впервые вынесено наказание за оскорбление власти в России Чудовский районный суд Новгородской области наказал оскорбившего власть жителя города Малая Вишера. Об этом сообщает на сайте суда.

Авто «Русский Прадо» от УАЗ показали на первых изображениях Первого апреля глава Sollers Вадим Швецов подтвердил выпуск нового внедорожника УАЗ, который постепенно придет на смену «Патриоту».

Технологии ВТБ разрешил пополнение карт сторонних банков в своих банкоматах ВТБ запустил сервис по пополнению карт других банков через свои банкоматы, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на заявление банка.

Происшествия В Новокузнецке застрелили подростка Неизвестный выстрелил в голову 17-летнему подростку на улице в Новокузнецке, следователи завели уголовное дело по факту убийства, сообщается на сайте СК РФ по Кемеровской области.

Армия и оружие Генштаб России: США разрабатывают «достартовый перехват» ракет США разработали концепцию "достартового перехвата" межконтинентальных баллистических ракет, заявил первый замначальника Главного оперативного управления Генштаба генерал-лейтенант Виктор Познихир на VIII Московской конференции по международной безопасности.

Футбол Роналду назвал имена футболистов, которых хочет видеть в «Ювентусе» Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду обсудил с руководством команды и главным тренером туринцев Массимилиано Аллегри трансферы, способные помочь итальянцам победить в Лиге чемпионов.

Здоровье В Волгоградской области увеличат количество вертолётов санавиации В 2024 году планируется увеличить вдвое количество вылетов воздушной скорой. Для этого необходимо нарастить парк медицинских вертолетов.