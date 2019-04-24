Футбол
Милан — Лацио 0:0 (1-й тайм)Soccer.ru вчера в 08:04
|15′
Сергей Милинкович-Савич
Марко Пароло
Милан
Расстановка 3‑4‑3
25
Мануэль Рейна
22
Мусаккьо
33
Кальдара
13
Романьоли
2
Калабрия
79
Кессиэ
14
Бакайоко
93
Лаксальт
8
Сусо
19
Пионтек
7
Кастильехо
1
Стракоша
3
Фелипе
33
Ачерби
15
Баштуш
27
Ромуло
10
Альберто
6
Лейва
16
Пароло
19
Лулич
11
Корреа
17
Иммобиле
Лацио
Расстановка 3‑5‑2
Было много разговоров о нашей плохой форме, которую мы показали в предыдущем матче чемпионата Италии. Теперь у нас есть желание отыграться, мы хотим пройти в финал турнира.
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«Милан» — «Лацио». Прогноз (к. 5.50) и ставки на матч Кубка Италии 24 апреля 2019 года
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