Футбол

Милан — Лацио 0:0 (1-й тайм)Soccer.ru вчера в 08:04

Милан — Лацио
0 – 0
1-й тайм
Кубок Италии, Полуфинал
Стадион «Джузеппе Меацца»
15′
Сергей Милинкович-Савич
Марко Пароло
Было много разговоров о нашей плохой форме, которую мы показали в предыдущем матче чемпионата Италии. Теперь у нас есть желание отыграться, мы хотим пройти в финал турнира.
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