Футбол

Милан — Болонья 2:1Sports.ru вчера в 16:07

Милан — Болонья
2 – 1
Матч завершён
Чемпионат Италии, вчера
Стадион «Джузеппе Меацца»
Лукас Биглия
Хосе Маури
27′
Сусо
37′
44′
Андреа Поли
57′
Никола Сансоне
Хакан Чалханоглу
Фабио Борини
61′
63′
Маттиас Сванберг
Маттиа Дестро
65′
Артуро Калабрези
Фабио Борини
67′
72′
Маттиа Дестро
74′
Эрик Пульгар
Лукас Пакета
74′
Лукас Пакета
75′
Сусо
Самуэль Кастильехо
79′
80′
Риккардо Орсолини
Симоне Эдера
86′
Андреа Поли
Федерико Сантандер
Франк Кессиэ
90′+6′
90′+6′
Никола Сансоне
Митчелл Дейкс
Полузащитник «Милана» Тьемуэ Бакайоко отказался выйти на замену по ходу матча 35-го тура серии А с «Болоньей» (2:1, второй тайм). В середине первого тайма травму получил хавбек Лукас Биглия, и главный тренер миланцев Дженнаро Гаттузо сказал Бакайоко готовиться к выходу на поле.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Бакайоко выступил с заявлением по конфликту с Гаттузо

Евро-футбол.ру04:44

Бакайоко выступил с заявлением о конфликте с Гаттузо

Чемпионат03:28

Бакайоко отрицает, что отказался выходить на замену

Sport24.ru02:41

Бакайоко: «Я не отказывался выходить на замену. После разминки мне сказали сесть обратно на скамейку»

Бомбардир.ру07:08

Бакайоко о конфликте с Гаттузо: я не отказывался выходить на замену

РИА Новости01:58

Тимуе Бакайоко: «Готов отдать всего себя на 200 процентов»

Матч ТВ02:43

Бакайоко о конфликте с Гаттузо: «Я не отказывался выходить на поле»

Sports.ru06:10
Показать все источники
Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 08:53, Ашберн
Происшествия

ФСБ задержала изготовителей поддельных документов для мигрантов

Как сообщили корреспонденту "РГ" в Центре общественных связей ФСБ, в результате оперативных действий было ликвидировано 11 так называемых лабораторий по производству фиктивных документов для мигрантов и задержаны 56 членов преступного сообщества.
Обновлено в 06:24
Происшествия

В Татарстане тотальный контроль введут еще на четырех дорогах

Обновлено в 06:50
Политика

Зеленский назвал приоритеты своей политики

Избранный президент Украины Владимир Зеленский на встрече с еврокомиссаром по европейской политике соседства и вопросам расширения Йоханнесом Ханом назвал главные приоритеты своей политики.
Обновлено в 08:50
Общество

В Чечне появилось такси только для женщин

В Чечне появилось первое в республике такси для перевозки женщин женщинами.
Обновлено в 07:51
Транспорт

Собянин рассказал о реконструкции развязок на МКАД

Мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел ход реконструкции транспортной развязки на пересечении МКАД с улицей Генерала Дорохова.
Обновлено в 07:22
Здоровье

Россельхознадзор сообщил о вспышке сибирской язвы в Венгрии

Четыре случая заболевания людей сибирской язвой и один подтвержденный случай у коровы зафиксированы в Венгрии, говорится в сообщении Россельхознадзора со ссылкой на венгерские органы здравоохранения и ветеринарную службу.
Обновлено в 08:06
Политика

Двух украинских рыбаков освободили в Крыму

Украинских рыбаков, которых задержали в Крыму в сентябре 2018 года, отпустили домой.
Обновлено в 08:28
Происшествия

Появилось новое видео авиакатастрофы в Шереметьеве

В Сети появилось новое видео авиакатастрофы SSJ 100 в аэропорту Шереметьево. На кадрах запечатлены первые минуты после эвакуации.
Обновлено в 05:39
Политика

Климкин назвал бандитизмом выдачу российских паспортов в Донбассе

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что упрощённое предоставление российского гражданства жителям Донбасса является «бандитизмом».
Обновлено в 07:19
Происшествия

На вокзале Волгограда лифт раздавил директора лифтовой компании

Обновлено в 07:12
Кино

Создатели «Игры престолов» объяснились за стакан из Starbucks в кадре

Американский телеканал HBO, выпускающий сериал «Игра престолов», объяснил причину появления в кадре стакана из кофейни Starbucks.
Обновлено в 02:03
Политика

Порошенко опять не пришел на допрос в Генпрокуратуру

Петр Порошенко снова не явился на допрос в Генеральную прокуратуру Украины в рамках расследования по делу об убийствах на Майдане.
Обновлено в 04:39
Происшествия

У Дома профсоюзов в Одессе сожгли памятные таблички и цветы

Обновлено в 08:16
Шоу-бизнес

Эмин Агаларов рассказал, как воспитывает своих детей

Эмин Агаларов с 4-месячной дочерью Рассказал Эмин Агаларов и о том, как воспитывает старших детей.
Обновлено в 05:21
Армия и оружие

В Москве прошла генеральная репетиция парада Победы

На Красной площади в Москве состоялась генеральная репетиция парада, приуроченного к 74-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Обновлено в 04:20
Общество

Зюганов ответил писательнице, обвинившей Сталина в блокаде Ленинграда

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов прокомментировал высказывание писательницы Елены Чижовой о том, что Иосиф Сталин был одним из виновников блокады Ленинграда.
Обновлено в 06:12
Экономика

Производитель SSJ-100 просит выделить дополнительные 39 млрд на МС-21

Президент «Объединенной авиастроительной корпорации» (ОАК) Юрий Слюсарь в марте 2019 года обратился в правительство России с просьбой выделить дополнительные 39 миллиардов рублей на разработку среднемагистрального самолета МС-21, сообщает Baza.
Обновлено в 08:30
Происшествия

Выживший пассажир сгоревшего SSJ-100 рассказал, как проходила эвакуация

Олег Молчанов - пассажир загоревшегося лайнера SSJ-100, совершившего экстренную посадку в Шереметьево 5 мая, рассказал, как проходила эвакуация из самолета.
Обновлено в 07:10
Наука

Сибирские ученые определили оптимальные условия синтеза материала для квантовой электроники

Обновлено вчера в 05:42
Происшествия

По делу о загрязнении нефти в «Дружбе» задержаны четыре человека

Министр энергетики России Александр Новак объявил о задержании четырех человек по делу о загрязнении нефти в трубопроводе «Дружба».
Обновлено в 05:52
Наука

В Боливии найдены древние наркотики для общения с духами

Останки шаманов, вместе с которыми индейцы похоронили и древние наркотики, были найдены в пещере Куэва дель Чилено, что на юго-западе Боливии.
Обновлено в 07:50
Политика

В достоверность деклараций чиновников о доходах верят 3% россиян

Только 3% опрошенных россиян считают, что высокопоставленные чиновники, члены Совета Федерации и депутаты Госдумы указывают в своих декларациях полные сведения о доходах и имуществе, следует из опроса «Левада-центра».
Обновлено в 04:35
Общество

В Британии нашли самую сексуальную женщину-сантехника

Самой красивой в Великобритании женщиной-сантехником оказалась 30-летняя Карли Гэйл из графства Чешир.
Обновлено в 07:14
Политика

Экс-министр экономики Украины оценил влияние санкций на российский ВПК

Бывший министр экономики Украины Виктор Суслов заявил, что из-за прекращения военно-технического сотрудничества с Киевом России удалось провести импортозамещение в сфере ВПК.
Обновлено в 03:31
Происшествия

Названы ошибки пилотов сгоревшего в Шереметьево самолета

Обновлено в 06:01
Музыка

Опубликовано видео первой репетиции Сергея Лазарева на «Евровидении»

Обновлено в 07:37
Политика

Арабская молодежь все чаще считает Россию союзником, показал опрос

В странах арабского мира растет влияние России, свидетельствуют данные ежегодного исследования настроений молодежи Arab Youth Survey.
Обновлено в 05:26
Армия и оружие

Солдат НАТО залез с гранатомётом на памятник павшим воинам в Эстонии

Обновлено вчера в 23:00
Общество

В Wikileaks рассказали о состоянии Ассанжа в тюрьме

Находящийся в тюрьме Джулиан Ассанж подавлен, но не сломлен, заявил главный редактор сайта Wikileaks Кристин Храфнссон.
Обновлено в 07:43
Происшествия

Командир сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 рассказал о катастрофе

Обновлено вчера в 02:29
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Дженнаро Гаттузо
Итальянский футболист
Итальянский футболист-полузащитник и тренер. Чемпион мира 2006 года в составе сборной Италии. На клубном уровне известен по выступлениям за «Милан», с которым дважды побеждал в Лиге чемпионов УЕФА.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Тьемуэ Бакайоко
Французский футболист
Французский футболист, полузащитник итальянского клуба «Милан» и национальной сборной Франции.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное