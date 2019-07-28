Футбол
«Милан» — «Бенфика». Международный кубок чемпионов. Прямая трансляция, смотреть онлайнSport24.ru 13:29
Онлайн видеотрансляция матча Международного Кубка чемпионов «Милан» (Италия) — «Бенфика» (Португалия), который состоится сегодня, 28 июля, в американском городе Фоксборо, будет доступна на этой странице Sport24.ru. Начало матча — в 22:05 по московскому времени.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 21:18, Вашингтон
Футбол
Дзюба считает, что Аршавин не разбирается в футболе
Нападающий "Зенита" Артем Дзюба заявил, что бывший полузащитник сборной России и питерского клуба Андрей Аршавин не разбирается в футболе.
Обновлено в 16:13
Политика
Путин рассказал о погружении в Финском заливе
Президент России Владимир Путин поделился впечатлениями от глубоководного погружения в Финском заливе к месту затопления советской подводной лодки Щ-308.
Обновлено вчера в 10:05
Происшествия
Во Франции около заправки расстреляли троих человек
Три человека погибли, один получил ранения в результате стрельбы в коммуне Ольюль на юго-востоке Франции, сообщает местная газета Var Matin.
Обновлено в 16:58
Футбол
Ломовицкий — о дебюте за «Арсенал»: неплохо, но могу лучше
Новичок тульского "Арсенала" полузащитник Александр Ломовицкий прокомментировал поражение своей команды в матче 3-го тура чемпионата России с "Ростовом" (2:3).
Обновлено в 17:08
Общество
Проглатывающий обезьяну целиком варан попал на видео
В Сети опубликовано видео, на котором запечатлен варан, проглатывающий обезьяну целиком.
Обновлено вчера в 02:11
Кино
«Король лев» возглавил российский прокат в выходные
Американский анимационный фильм «Король лев» возглавил российский прокат в выходные, собрав более 513,5 миллиона рублей.
Обновлено в 20:25
Армия и оружие
В Ливии уничтожили два украинских Ил-76
В Ливии в ходе ракетного обстрела уничтожены два украинских военно-транспортных самолета Ил-76. Об этом сообщает портал avia.pro.
Обновлено вчера в 20:08
Происшествия
Навального доставили из спецприёмника в больницу
Блогера Алексея Навального доставили из спецприёмника в московскую клиническую больницу №64. Об этом РИА Новости рассказали в медучреждении.
Обновлено в 07:14
Общество
Бахчевые развалы откроются в Москве 3 августа
Обновлено в 11:58
Политика
Готовиться к военной интервенции в Россию призвали на Украине
Ранее сообщалось, что Украина готовится к "вторжению" России.
Обновлено в 13:43
Культура
Морской концерт прошел в Музее Победы
В честь Дня ВМФ на открытой площадке Музея Победы 28 июля состоялся праздничный концерт.
Обновлено в 14:47
Политика
В Чечне объяснили назначение Кадырова мэром города
Обновлено в 13:34
Экономика
В России запретят анонимно пополнять «Яндекс.Деньги» и кошелек QIWI
Клиенты «Яндекс.Деньги», QIWI, WebMoney, PayPal и VK Pay не смогут пополнить кошельки без идентификации личности, следует из поправок в закон о национальной платежной системе, которые 26 июля одобрил Совет федерации.
Обновлено в 18:47
Политика
Южная Осетия попросила Италию о признании
Мурджа пишет, что признание Южной Осетии будет означать возобновление традиции мирного сосуществования и объединение ради самоопределения и прав народов выбирать собственное будущее.
Обновлено в 12:47
Происшествия
В Подмосковье подростки задержаны за двойное убийство
В Московской области двое подростков 16 и 17 лет задержаны по подозрению в двойном убийстве.
Обновлено в 14:53
Космос
Curiosity прислал снимки места, идеального для поиска жизни на Марсе
Curiosity отправил снимки места, которое было признано идеальным для поиска доказательств жизни на Марсе.
Обновлено в 05:48
Политика
В Киеве начался крестный ход «новой церкви»
Предстоятель Православной церкви Украины (ПЦУ), митрополит Киевский и всея Украины Епифаний возглавил крестный ход от Софийской площади к памятнику князю Владимиру в праздник Крещения Руси.
Обновлено в 06:17
Политика
Трамп назвал имя кандидата на пост директора нацразведки США
На пост директора национальной разведки президент США Дональд Трамп выдвинет кандидатуру конгрессмена-республиканца Джона Рэтклиффа.
Обновлено в 20:08
Наука
Нынешние темпы потепления назвали самыми высокими за две тысячи лет
Обновлено 26 июля в 03:35
Армия и оружие
В ДНР заявили о бунте украинских военных
"В первом батальоне 36-й бригады морской пехоты на Мариупольском направлении работает совместная следственная группа СБУ, военной службы правопорядка и военной прокуратуры по факту открытого неповиновения приказам командования, а также призывам к невыполнению приказов организованной группой боевиков в количестве 16 человек", — заявил представитель Народной милиции ДНР.
Обновлено в 14:19
Политика
В России осудили протест Украины из-за поездки Медведева в Крым
Ранее сообщалось, что МИД Украины выразил протест из-за визита Медведева в Крым.
Обновлено в 09:46
Политика
Nord Stream 2 AG пожаловалась в Евросуд на дискриминацию
Компания Nord Stream 2 AG (оператор строительства газопровода "Северный поток — 2") подала в Европейский суд иск, в котором требует аннулировать дискриминационные меры в отношении проекта, сообщает "Интерфакс".
Обновлено 26 июля в 05:14
Финансы
Рубль ослабят долги бизнеса, а доллару предсказали худший сценарий
Август является одним из худших для рубля месяцев, уступая по средним потерям к доллару только ноябрю, декабрю и январю.
Обновлено вчера в 23:00
Общество
В работе стивидоров в Находке выявили ряд нарушений
Ряд нарушений со стороны стивидоров Находки, где местные жители жалуются на угольную пыль, выявлены в ходе визита туда заместителя генерального прокурора России Игоря Ткачева и главы Приморья Олега Кожемяко, сообщает администрация региона.
Обновлено в 20:24
Здоровье
Сократится смертность среди женщин: в Кузбассе создадут новый медицинский центр
В Кузбассе создадут центр маммографического обследования женщин. Этот центр будет работать на базе регионального онкодиспансера.
Обновлено в 21:00
Происшествия
В Кузбассе нашли пропавшего в лесу мальчика
Трехлетний ребенок, пропавший в лесном массиве Якшинского района, найден живым в ходе поисковых мероприятий.
Обновлено в 13:50
Политика
ОБСЕ: языковая политика на Украине вносит дискриминацию
Верховный комиссар ОБСЕ по делам нацменьшинств Ламберто Заньер считает, что языковая политика, сложившаяся на Украине, нарушает права национальных меньшинств и вносит элементы дискриминации.
Обновлено в 21:09
Политика
У США не было всей информации о работе Boeing 737 MAX 8
Только после крушения Boeing 737 MAX в Индонезии специалисты ФАУ приступили к изучению информации об имеющейся в лайнерах данного типа системы MCAS (Maneuvering Characteristics Augmentation System — «Система улучшения характеристик манёвренности»).
Обновлено в 04:21
Общество
Публикуем гороскоп на рабочую неделю с 29 июля по 2 августа
«Алтайская правда» представляет гороскоп на рабочую неделю с 29 июля по 2 августа 2019 года для всех знаков зодиака.ОВЕН Отношения пока еще сложные, но уже можно найти выход из ситуации.
Обновлено в 20:51