Футбол
Миладиновича отстранили на четыре матча за сломанный нос ЧаловаНева Спорт 10:02
Столкновение Миладиновича и Чалова произошло в матче ЦСКА — «Сочи» на «ВЭБ-Арене» в добавленное ко второму тайму время. Игрок «Сочи» попал локтем в нос нападающему ЦСКА, в результате чего сломал ему нос. Позднее эту информацию официально подтвердил московский клуб.
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Автоматически обработано 7289 источников, обновлено в 21:26, Ашберн
Технологии
Эксперт рассказал о задачах квантовых компьютеров
В ближайшем будущем квантовые компьютеры станут незаменимы при решении задач, связанных с искусственным интеллектом и ограниченных по времени.
Обновлено в 21:02
Экономика
В Сбербанке считают, что рост потребкредитования пока не исчерпан
Рост потребительского кредитования в России пока не исчерпан, он носил объективный характер.
Обновлено в 03:58
Футбол
«Ливерпуль» по пенальти обыграл «Челси» в Суперкубке УЕФА
Британский футбольный клуб «Ливерпуль» победил в 44 розыгрыше Суперкубка УЕФА, обыграв «Челси» по пенальти на стадионе «Водафон Парк» в Стамбуле.
Обновлено в 17:50
Армия и оружие
Минобороны сообщило о приближении истребителя НАТО к самолету Шойгу
Истребитель НАТО F-18С пытался приблизиться к самолету министра обороны Сергея Шойгу над нейтральными водами Балтийского моря, говорится в сообщении Минобороны России.
Обновлено вчера в 09:46
Авто
Mercedes-Benz отзовёт в России пикапы X-Class
Немецкая компания Mercedes-Benz объявила о новой отзывной кампании в России в отношении пикапов Mercedes-Benz X-Class.
Обновлено вчера в 22:16
Политика
Украинского замминистра задержали при получении взятки
Заместителя министра по временно оккупированным территориям Украины Юрия Грымчака задержали при получении взятки.
Обновлено в 16:18
Общество
В особняке у Эпштейна нашли портрет Билла Клинтона в платье, пишут СМИ
Американский миллиардер Джеффри Эпштейн покончил с собой в начале августа в тюрьме, где он находился по обвинению в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних.
Обновлено в 19:21
Экономика
В Госдуме поддерживают идею перехода на четырехдневную рабочую неделю
Позже сокращение рабочей недели допускал премьер Дмитрий Медведев.
Обновлено вчера в 09:30
Происшествия
В Филадельфии произошла стрельба
Представитель пресс-службы полиции Филадельфии Эрик Грипп сообщил на своей странице в Twitter, что "инцидент со стрельбой" произошел на севере города на пересечении 3700 N и 15-й улицы.
Обновлено в 18:08
Авто
Suzuki Vitara Brezza получит бюджетную версию
Концерн Suzuki сообщил о появлении на авторынке новой недорогой вариации паркетника под названием Vitara Brezza.
Обновлено в 06:23
Армия и оружие
Болтон обвинил Россию в краже технологий для гиперзвукового оружия
Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что Россия создает новое гиперзвуковое оружие, основываясь на технологиях, похищенных у Штатов.
Обновлено в 18:32
Авто
Kia показал внедорожник Kia Mohave новой генерации
Компания Kia опубликовала официальные изображения серийного внедорожника Kia Mohave новой генерации.
Обновлено в 00:15
Космос
«Дочка» «Инвитро» попытается напечатать мясо в космосе
В сентябре на орбиту доставят клетки, полученные из десны кролика, а также клетки коровы, из которых попытаются напечатать мясо.
Обновлено в 09:28
Шоу-бизнес
Мастер из Перми отправил Леди Гаге серьги-обереги
Мастер из Перми Александр Дьяков отправил почтой певице Леди Гаге серьги с уральскими камнями собственного изготовления, которые должны защитить ее от негатива и доказать, что русскоязычные пользователи Instagram поддерживают ее.
Обновлено в 10:32
Единоборства
Сын Кости Цзю одержал очередную победу
Сын российского боксера Константина Цзю, чемпион Австралии в весовой категории до 69,9 кг Тим Цзю одержал победу над Дуайтом Ричи.
Обновлено в 11:08
Общество
Любовь Соболь прекратила голодовку
Незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Любовь Соболь прекратила голодовку, об этом она сама написала в Facebook.
Обновлено в 15:46
Политика
СМИ узнали о планах Гибралтара освободить задержанный иранский танкер
Обновлено вчера в 08:02
Происшествия
Женщина бросила дочь в кафе с запиской
Полицейские города Белореченск нашли мать девочки, которую та оставила в кафе с запиской, содержащей просьбу найти для ребёнка новых родителей.
Обновлено в 01:30
Интернет
Microsoft призналась в прослушке аудиосообщений пользователей
Компания Microsoft призналась в прослушке аудиосообщений пользователей голосового помощника Cortana и приложения Skype Translator.
Обновлено в 16:20
Происшествия
В Москве проходят обыски по делу о хищении у подрядчика РЖД
Следственные действия начались сегодня утром по нескольким адресам, связанным с совладельцами группы компании "1520", - пишут «Ведомости» со ссылкой на источники.
Обновлено в 10:30
Армия и оружие
Российский сенатор оценил шансы размещения ракет США в Азии
Член оборонного комитета Совета Федерации Франц Клинцевич оценил высказывание посла США в России о размещении ракет малой и средней дальности на территории Азии.
Обновлено в 08:59
Происшествия
Москвич запер дочь в машине и забыл место парковки
Мужчина в Москве запер несовершеннолетнюю дочь в машине и оставил на стоянке, однако позднее забыл, где именно припарковался.
Обновлено в 15:41
Общество
Пять 17-летних россиянок родили в 2018 году пятого ребенка
Пять детей, которые стали пятыми по счету у своих 17-летних матерей, родились в России в 2018 году. Четыре 12-летние девочки стали мамами.
Обновлено в 20:42
Происшествия
Пропавшую в Омске трехлетнюю девочку обнаружили мертвой
Трехлетняя девочка, которая ранее пропала в Кировском округе Омска, была найдена мертвой.
Обновлено в 16:59
Общество
В России предложили создать в школах факультатив по киберспорту
Методические основы факультатива должны быть согласованы не только с органами образования, школами, родителям и учителями, но и с Федерацией киберспорта России, сказано в тексте обращения.
Обновлено вчера в 23:30
Политика
В Раде заявили о праве на использование русского языка на Украине
Русский язык не считается иностранным на Украине, заявил депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Нестор Шуфрич.
Обновлено в 14:46
Политика
Кадыров назвал врагов Чечни после волнений из-за слов об имаме Шамиле
Ранее Кадыров в интервью изданию «Чечня сегодня» сказал, что с тех пор как в 1840 году Шамиль провозгласил себя имамом Чечни и Дагестана, в течение 20 лет каждое чеченское село сжигалось по несколько раз.
Обновлено в 14:04
Шоу-бизнес
Боярский назвал Бузову «пустым местом»
Актёр, певец и музыкант Михаил Боярский в интервью с телеканалом "Царьград" подверг резкой критике телеведущую Ольгу Бузову.
Обновлено в 19:59
Здоровье
Минздрав сообщил о росте числа россиян с синдромом Дауна
Число людей с синдромом Дауна увеличилось в РФ примерно на 30 процентов за последние пять лет, сообщается в статистическом сборнике министерства здравоохранения России за 2018 год.
Обновлено в 20:43