Столкновение Миладиновича и Чалова произошло в матче ЦСКА — «Сочи» на «ВЭБ-Арене» в добавленное ко второму тайму время. Игрок «Сочи» попал локтем в нос нападающему ЦСКА, в результате чего сломал ему нос. Позднее эту информацию официально подтвердил московский клуб.

Миладиновича отстранили на четыре матча за сломанный нос Чалова

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