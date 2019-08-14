Футбол

Миладиновича отстранили на четыре матча за сломанный нос ЧаловаНева Спорт 10:02

Столкновение Миладиновича и Чалова произошло в матче ЦСКА — «Сочи» на «ВЭБ-Арене» в добавленное ко второму тайму время. Игрок «Сочи» попал локтем в нос нападающему ЦСКА, в результате чего сломал ему нос. Позднее эту информацию официально подтвердил московский клуб.
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Миладинович дисквалифицирован на четыре матча

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