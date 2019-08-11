Футбол

Миладинович: не думаю, что это пенальтиRT на русском 15:54

Футболист «Сочи» Иван Миладинович прокомментировал эпизод в концовке матча пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ), когда он ударил по лицу нападающего ЦСКА Фёдора Чалова.
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ЦСКА — «Сочи» — 0:0. Разбитый нос Чалова в видеообзоре матча 5-го тура РПЛ

Sport24.ru15:02

Чалову разбили лицо в штрафной. Показываем самые кровавые кадры тура

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Созин – о Мешкове: Чалов лежит в штрафной в крови, а он рядом и ничего не видит

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Футболист «Сочи» Миладинович назвал случайностью удар в лицо игроку ЦСКА Чалову

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Защитник «Сочи»: «С Чаловым все вышло случайно, не думаю, что это пенальти»

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ЦСКА играл плохо. Но потерянные очки, кровь Чалова, травма Сигурдссона – на совести судьи

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В «Росатоме» рассказали о погибших под Архангельском сотрудниках

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В Германии заявили о невозможности вступления Украины в ЕС и НАТО

"Пока Украина находится в нереформированном состоянии, в котором она сегодня находится, европейцы её тоже принимать не будут", — сообщил Рар.
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Армия и оружие

Впервые показано применение гиперзвуковой ракеты «Кинжал»

На конкурсе «Авиадартс» Армейских международных игр широкой публике впервые показали в действии гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал».
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Речь идет о полузащитнике французской "Ниццы" Адриене Тамезе. Красно-белые готовы заплатить за 25-летнего футболиста девять миллионов евро.
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Российские волейболисты завоевали путёвку на ОИ-2020

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Армия и оружие

ПВО авиабазы Хмеймим в Сирии сбила шесть беспилотников боевиков

Обновлено в 15:02
Происшествия

Ид аль-Адха в Иерусалиме: на Храмовой горе произошли столкновения

Израильская полиция сегодня, 11 августа, применила спецсредства для разгона стихийной акции протеста палестинцев в районе Храмовой горы в Иерусалиме.
Обновлено в 05:46
Происшествия

Священника отстранили от служения за грубое крещение ребенка

В Ленинградской области игумен Мариенбургской церкви провел таинство крещения годовалого ребенка, которое закончилось скандалом.
Обновлено в 15:37
Здоровье

В корвалоле есть опасное для здоровья вещество

Среди прочих веществ в составе корвалола, есть спирт и фенобарбитал.
Обновлено в 16:43
Происшествия

США усомнились в самоубийстве миллиардера-педофила Эпштейна

Самоубийство миллиардера Джеффри Эпштейн, обвиняемого в сексуальной эксплуатации детей, вызывает серьезные вопросы.
Обновлено вчера в 23:06
Политика

Украинские нацисты порезали мужчине одежду из-за российской символики

В Хмельницком украинские нацисты заметили в кафе мужчину, у которого на одежде была российская и советская символика, после того, как «герои» окружили посетителя кафе, один из нацистов срезал все шевроны с помощью ножа.
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Футбол

Бакаев: «Понимаю новичков с полуслова, как и вся команда»

Лучший футболист матча "Ахмат" - "Спартак" (1:3) Зелимхан Бакаев в эфире канала "Матч Премьер" оценил высокий уровень новичков команды.
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Экономика

В Южной Осетии проверяют целевое использование льготных кредитов

Представители Минэкономразвития Южной Осетии проверяют целевое использование льготных кредитов.
Обновлено в 06:28
Политика

МИД Украины выразил протест в связи с поездкой Путина в Крым

Министерство иностранных дел Украины выразило «решительный протест» в связи с «несогласованным с украинской стороной» посещением Крыма российским президентом Владимиром Путиным.
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Здоровье

В Минздраве назвали причину каждого третьего случая ишемии сердца

По словам Салагая, физическая активность позволяет сократить риск гипертонии, сердечно-сосудистых заболеваний, а также некоторых раковых заболеваний и депрессии.
Обновлено вчера в 14:49
Здоровье

Врачи дали москвичам рекомендации по поддержанию здоровья

По словам врача — методиста городской поликлиники № 107 Дмитрия Гондря, для поддержания здоровья в плотном городском графике следует регулярно заниматься физической активностью.
Обновлено в 12:26
Футбол

Гончаренко остался недоволен судейством в матче с «Сочи»

Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко после матча чемпионата России против «Сочи» раскритиковал работу арбитра.
Обновлено в 15:15
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Писательница-русофоб предрекла скорое исчезновение Украины

Обновлено в 15:46
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Оксана Воеводина отменила отдых в Испании из-за болезни сына

Сын 27-летней «Мисс Москва-2015» Оксаны Воеводиной и 49-летнего экс-короля Малайзии Мухаммада V Леон заболел неделю назад.
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Стало известно, как рассчитывали новый тариф на проезд в автобусах

Директор департамента транспорта Ростова-на-Дону Христофор Ермашов рассказал о том, как рассчитывали новый тариф на проезд в общественном транспорте, сообщает «Ростовский городской транспорт».
Обновлено в 14:30
Политика

Захарова отреагировала на план Киева по возвращению Донбасса

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова иронично прокомментировала сообщения о том, что 800 сотрудников украинской полиции подготовили для операции по возвращению самопровозглашенных республик Донбасса.
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Происшествия

Пятеро детей погибли в результате пожара в США

Уточняется, что погибшим детям было от 8 месяцев до 7 лет. Ранее около 40 человек пострадали в результате пожара на заводе в Техасе.
Обновлено в 17:11
Происшествия

Водитель взорвавшейся на МКАД Tesla сообщил детали аварии

Обновлено в 09:58
Общество

Почти 50 тысяч человек пришли на митинг в Москве

Со сцены на проспекте Сахарова прозвучали требования свободных и честных выборов.
Обновлено вчера в 11:30
Экономика

Названы регионы с наибольшей и наименьшей долей среднего класса

Под средним классом подразумевались семьи, которые могут позволить себе покупку автомобиля и квартиры, соответствующей размеру семьи, при этом после ежемесячных выплат по кредитам на автомобиль и жилье для повседневных расходов у них должно оставаться не менее двух региональных прожиточным минимумов на человека.
Обновлено в 17:17
Гаджеты

BQ выпустила в России недорогой смартфон 5518G Jeans стоимостью 3990р

Ассортимент отечественной компании BQ пополнился новым смартфоном начального уровня. Модель получила имя BQ 5518G Jeans.
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Жертву полицейского насилия 10 августа разыскивают в Москве

Напомним, после предыдущей акции протеста 3 августа сообщалось, что самой серьёзной травмой среди представителей протестующих и сил правопорядка был вывих руки у сотрудника Росгвардии, однако вскоре стало известно, что полиция разыскивает росгвардейца, который избил несовершеннолетнего задержанного.
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Происшествия

В Волгоградской области из психбольницы сбежали убийца и грабитель

Сегодня утром из психиатрической больницы, расположенной в селе Ложки Калачевского района Волгоградской области, сбежали двое пациентов, находившиеся там на принудительном лечении.
Обновлено в 10:07
Происшествия

Протестующие столкнулись с полицией во время акции в Гонконге

Во время столкновений девять человек получили ранения, сотрудник полиции был экстренно доставлен в больницу с ожогами лица.
Обновлено в 11:49
Футбол

Лучшие бомбардиры РПЛ: как сложились судьбы голеадоров

Ниже представлены лучшие бомбардиры РПЛ, начиная с сезона 2012/13 и по настоящее время.
Обновлено вчера в 07:54
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