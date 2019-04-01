Мику Джаггеру проведут операцию на сердцеLenta.ru 13:18

Фронтмену британской рок-группы The Rolling Stones Мику Джаггеру предстоит операция по замене сердечного клапана. Об этом передает Reuters в понедельник, 1 апреля. Медицинскую процедуру проведут в Нью-Йорке на этой неделе.

Общество ГИБДД ужесточит контроль за автошколами В России ГИБДД ужесточает контроль за обучением водителей в автошколах.

Политика Верховный суд Венесуэлы потребовал лишить Гуайдо неприкосновенности Верховный суд Венесуэлы выдвинул просьбу Национальному учредительному собранию страны отозвать депутатскую неприкосновенность лидера оппозиции Хуана Гуайдо, который провозгласил себя лидером страны.

Шоу-бизнес Мама Анастасии не одобрила брак дочери с Юлианом Свадебное торжество прошло на высшем уровне. Одно лишь омрачало счастье молодых — мама певицы не благословила брак дочери.

Политика Президент Алжира подаст в отставку Президент Алжира Абдельазиз Бутефлика подаст в отставку до 28 апреля – срока истечения его полномочий, об этом в понедельник заявила администрация алжирского лидера.

Шоу-бизнес Хелен Миррен признана самой красивой постаревшей знаменитостью В рейтинге самых красивых постаревших знаменитостей среди женщин лидером стала 73-летняя британская актриса и лауреат премии «Оскар» Хелен Миррен.

Экономика Минфин предложил ввести новые налоги Министерство финансов России опубликовало законопроект, согласно которому в Налоговый кодекс (НК) будут включены пять новых глав, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на документ.

Экономика Путин подписал закон о повышении пенсий сверх прожиточного минимума Президент России Владимир Путин подписал закон об индексации пенсий, начисленных с 1 января 2019 года, сверх прожиточного минимума.

Общество Долги не пускают за границу 62 тысячи петербуржцев Как напоминают в службе судебных приставов, в соответствии с поправками к Федеральному закону № 229 «Об исполнительном производстве», порог задолженности для вынесения постановления о временном ограничении должников в праве выезда за границу составляет 30 тысяч рублей.

Политика Порошенко заподозрили в нарушении ключевого правила ОБСЕ по выборам В Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ сообщили, что кандидат в президенты Украины и действующий лидер страны Пётр Порошенко нарушил один из основных документов организации по вопросам избирательной кампании.

Происшествия Полиция нашла подозреваемого в погроме «Коммерсанта» на Урале Полиции Екатеринбурга удалось задержать человека, которого подозревают в погроме и краже жестких дисков из редакции "Коммерсанта".

Финансы Минфин спрогнозировал курс рубля к доллару до 2036 года На период 2025-2030 годов, согласно базовому сценарию, средний курс доллара может подняться до 70,7 рубля, согласно консервативному прогнозу - до 71,5 рубля, а на период 2031-2036 годов по базовому и консервативному сценарию доллар в среднем может вырасти до 74,1 рубля, указывается в документе.

Экономика Испания построит наземную солнечную электростанцию в Чернобыле Отмечается, что Испания выделит из своего бюджета более одного миллиона евро, которые будут направлены на строительство наземной солнечной электростанции в зоне отчуждения Чернобыльской атомной электростанции.

Футбол Егоров: арбитр Еськов верно назначил пенальти в ворота «Динамо» в матче с «Локомотивом» Арбитр Алексей Еськов принял верное решение, назначив пенальти в ворота московского "Динамо" в матче 21-го тура чемпионата России по футболу против столичного "Локомотива".

Политика Британский парламент отверг четыре альтернативы по Brexit Парламент Великобритании проголосовал против четырех вариантов развития событий по Brexit в случае, если парламентариям не удастся согласовать сделку, предложенную премьер-министром Терезой Мэй.

Армия и оружие В порт Одессы вошли военные корабли НАТО Руководство Одесского морского порта заявило, что два военных корабля НАТО из состава 2-й военно-морской группы НАТО (SNMG2) - фрегат королевских военно-морских сил Канады «Торонто» и испанских военно-морских сил «Санта-Мария» - в понедельник утром зашли в порт Одессы.

Экономика Орешкин сообщил о готовности дорожной карты развития туризма Минэкономразвития разработало дорожную карту развития туризма, включающую льготы для инвесторов в отрасль, введение электронных виз и другие меры, сообщил журналистам в понедельник глава ведомства Максим Орешкин.

Финансы Минфин предложил использовать ФНБ по норвежской модели Правительство думает над тем, чтобы направить деньги на льготное финансирование покупателей российского несырьевого экспорта, сообщил Колычев.

Политика СМИ узнали о визите главы МВД Колокольцева в КНДР Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев прибыл в Северную Корею, сообщают информагентства со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи.

Политика Климкин поздравил украинцев с прекращением договора о дружбе с Россией Министр иностранных дел Украины Павел Климкин поздравил украинцев 1 апреля с прекращением договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией.

Политика Помпео обсудил с главой МИД Румынии «агрессию России» в Чёрном море Госсекретарь США Майк Помпео обсудил с румынским министром иностранных дел Теодором Мелескану «российскую агрессию в Чёрном море», а также роль Румынии в безопасности черноморского региона.

Политика Путин поздравил Эрдогана с успехом на выборах Уточняется, что Путин поздравил Эрдогана с успехом на муниципальных выборах в Турции. Кроме того, стороны обсудили сирийскую проблематику.

Экономика Мордашов договорился о покупке гипермаркетов «Лента» В сообщении, которое опубликовала пресс-служба «Ленты», говорится, что «Севергрупп» (основной актив — компания «Северсталь») согласилась приобрести 34,44% ценных бумаг «Ленты» у компании Luna Inc. (ее бенефициар — TPG Group).