Музыка
Мику Джаггеру проведут операцию на сердцеLenta.ru 13:18
Фронтмену британской рок-группы The Rolling Stones Мику Джаггеру предстоит операция по замене сердечного клапана. Об этом передает Reuters в понедельник, 1 апреля. Медицинскую процедуру проведут в Нью-Йорке на этой неделе.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 20:06, Ашберн
Общество
ГИБДД ужесточит контроль за автошколами
В России ГИБДД ужесточает контроль за обучением водителей в автошколах.
Обновлено в 01:28
Политика
Верховный суд Венесуэлы потребовал лишить Гуайдо неприкосновенности
Верховный суд Венесуэлы выдвинул просьбу Национальному учредительному собранию страны отозвать депутатскую неприкосновенность лидера оппозиции Хуана Гуайдо, который провозгласил себя лидером страны.
Обновлено в 17:47
Шоу-бизнес
Мама Анастасии не одобрила брак дочери с Юлианом
Свадебное торжество прошло на высшем уровне. Одно лишь омрачало счастье молодых — мама певицы не благословила брак дочери.
Обновлено в 10:30
Политика
Президент Алжира подаст в отставку
Президент Алжира Абдельазиз Бутефлика подаст в отставку до 28 апреля – срока истечения его полномочий, об этом в понедельник заявила администрация алжирского лидера.
Обновлено в 12:12
Шоу-бизнес
Хелен Миррен признана самой красивой постаревшей знаменитостью
В рейтинге самых красивых постаревших знаменитостей среди женщин лидером стала 73-летняя британская актриса и лауреат премии «Оскар» Хелен Миррен.
Обновлено в 17:33
Культура
Премьера сериала «На краю» состоится на «России-1»
Обновлено вчера в 21:51
Экономика
Минфин предложил ввести новые налоги
Министерство финансов России опубликовало законопроект, согласно которому в Налоговый кодекс (НК) будут включены пять новых глав, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на документ.
Обновлено в 19:42
Экономика
Путин подписал закон о повышении пенсий сверх прожиточного минимума
Президент России Владимир Путин подписал закон об индексации пенсий, начисленных с 1 января 2019 года, сверх прожиточного минимума.
Обновлено в 06:52
Общество
Долги не пускают за границу 62 тысячи петербуржцев
Как напоминают в службе судебных приставов, в соответствии с поправками к Федеральному закону № 229 «Об исполнительном производстве», порог задолженности для вынесения постановления о временном ограничении должников в праве выезда за границу составляет 30 тысяч рублей.
Обновлено в 10:08
Политика
Порошенко заподозрили в нарушении ключевого правила ОБСЕ по выборам
В Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ сообщили, что кандидат в президенты Украины и действующий лидер страны Пётр Порошенко нарушил один из основных документов организации по вопросам избирательной кампании.
Обновлено в 11:34
Происшествия
Полиция нашла подозреваемого в погроме «Коммерсанта» на Урале
Полиции Екатеринбурга удалось задержать человека, которого подозревают в погроме и краже жестких дисков из редакции "Коммерсанта".
Обновлено в 15:46
Хоккей
Бобровский стал третьей звездой дня в НХЛ
Третьей звездой дня стал голкипер "Коламбуса" Сергей Бобровский.
Обновлено в 02:44
Армия и оружие
Почему в НАТО верят, что Россия «исказила сигнал спутников GPS»
В министерстве обороны Норвегии утверждают, что Россия «глушила сигналы системы GPS во время учений НАТО».
Обновлено в 11:00
Финансы
Минфин спрогнозировал курс рубля к доллару до 2036 года
На период 2025-2030 годов, согласно базовому сценарию, средний курс доллара может подняться до 70,7 рубля, согласно консервативному прогнозу - до 71,5 рубля, а на период 2031-2036 годов по базовому и консервативному сценарию доллар в среднем может вырасти до 74,1 рубля, указывается в документе.
Обновлено в 10:55
Экономика
Испания построит наземную солнечную электростанцию в Чернобыле
Отмечается, что Испания выделит из своего бюджета более одного миллиона евро, которые будут направлены на строительство наземной солнечной электростанции в зоне отчуждения Чернобыльской атомной электростанции.
Обновлено в 19:54
Футбол
Егоров: арбитр Еськов верно назначил пенальти в ворота «Динамо» в матче с «Локомотивом»
Арбитр Алексей Еськов принял верное решение, назначив пенальти в ворота московского "Динамо" в матче 21-го тура чемпионата России по футболу против столичного "Локомотива".
Обновлено в 08:40
Политика
Британский парламент отверг четыре альтернативы по Brexit
Парламент Великобритании проголосовал против четырех вариантов развития событий по Brexit в случае, если парламентариям не удастся согласовать сделку, предложенную премьер-министром Терезой Мэй.
Обновлено в 18:34
Армия и оружие
В порт Одессы вошли военные корабли НАТО
Руководство Одесского морского порта заявило, что два военных корабля НАТО из состава 2-й военно-морской группы НАТО (SNMG2) - фрегат королевских военно-морских сил Канады «Торонто» и испанских военно-морских сил «Санта-Мария» - в понедельник утром зашли в порт Одессы.
Обновлено в 04:49
Экономика
Орешкин сообщил о готовности дорожной карты развития туризма
Минэкономразвития разработало дорожную карту развития туризма, включающую льготы для инвесторов в отрасль, введение электронных виз и другие меры, сообщил журналистам в понедельник глава ведомства Максим Орешкин.
Обновлено в 14:14
Финансы
Минфин предложил использовать ФНБ по норвежской модели
Правительство думает над тем, чтобы направить деньги на льготное финансирование покупателей российского несырьевого экспорта, сообщил Колычев.
Обновлено в 10:47
Политика
СМИ узнали о визите главы МВД Колокольцева в КНДР
Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев прибыл в Северную Корею, сообщают информагентства со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи.
Обновлено в 19:59
Общество
Книги о Гарри Поттере сожгли священники в Польше
Обновлено в 14:20
Политика
Климкин поздравил украинцев с прекращением договора о дружбе с Россией
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин поздравил украинцев 1 апреля с прекращением договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией.
Обновлено в 07:00
Политика
Помпео обсудил с главой МИД Румынии «агрессию России» в Чёрном море
Госсекретарь США Майк Помпео обсудил с румынским министром иностранных дел Теодором Мелескану «российскую агрессию в Чёрном море», а также роль Румынии в безопасности черноморского региона.
Обновлено в 17:14
Политика
Путин поздравил Эрдогана с успехом на выборах
Уточняется, что Путин поздравил Эрдогана с успехом на муниципальных выборах в Турции. Кроме того, стороны обсудили сирийскую проблематику.
Обновлено в 10:45
Экономика
Мордашов договорился о покупке гипермаркетов «Лента»
В сообщении, которое опубликовала пресс-служба «Ленты», говорится, что «Севергрупп» (основной актив — компания «Северсталь») согласилась приобрести 34,44% ценных бумаг «Ленты» у компании Luna Inc. (ее бенефициар — TPG Group).
Обновлено в 18:20
Наука
Разработана спасающая от бессонницы пижама
Американские специалисты из Массачусетсетского университета создали «умную» пижаму, получившую рабочее название «Фижаму».
Обновлено в 13:11
Футбол
Василий Кикнадзе – об усилении «Локомотива»: Какие-то позиции, согласованные с главным тренером, мы уже сейчас рассматриваем
Смотрим все, но есть несколько позиций, которые для нас являются приоритетными.
Обновлено в 18:12
Происшествия
В Норвегии решили повторить аварию с затонувшим фрегатом
Обновлено в 13:58
Армия и оружие
The Drive оценило агрессивный взлет Ми-24
«Ми-24 совершает суперагрессивный взлет», – прокомментировал видеоролик обозреватель американского издания.
Обновлено вчера в 10:00