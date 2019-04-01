Музыка
Мику Джаггеру проведут операцию на сердцеТелеканал 360° 16:25
Лидера группы Rolling Stones Мика Джаггера прооперируют. Ему поменяют сердечный клапан, сообщило издание Page Six. Операция должна состояться на этой неделе в Нью-Йорке.
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Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 17:04, Ашберн
Футбол
«Арсенал» одолел «Ньюкасл» и вышел на третье место в АПЛ
Футболисты «Арсенала» в домашнем матче 32-го тура чемпионата Англии переиграли «Ньюкасл».
Обновлено в 16:50
Спорт
Этери Тутберидзе – о возвращении в Россию: «В США я как будто не жила»
Российский тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе в эфире программы "Познер" рассказала о том, почему вернулась из США в Россию.
Обновлено в 13:58
Происшествия
Силовики проводят обыски в здании филиала Россельхозбанка в Дагестане
"Сотрудники ФСБ в понедельник проводят обыски в здании дагестанского регионального филиала Россельхозбанка, расположенного в Махачкале", - сообщил собеседник агентства.
Обновлено в 10:28
Армия и оружие
В Иране назвали преимущества российских танков
Обновлено в 06:14
Армия и оружие
Пентагон приостановил поставку F-35 Турции из-за сделки с Россией
По словам президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, сделка с Россией на $2,5 млрд по С-400 не связана с закупкой F-35, безопасностью НАТО или США.
Обновлено в 16:41
Шоу-бизнес
Экс-супруг Марии Порошиной оспаривает отцовство
Мужчина не указал, о котором ребенке идет речь Минувшим летом на третьем месяце беременности звезда российского театра и кино Мария Порошина развелась с актером Ильей Древновым, в браке с которым прожила 17 лет.
Обновлено в 05:00
Кино
Вышел трейлер хоррор-комедии Джима Джармуша «Мертвые не умирают»
Обновлено в 13:25
Армия и оружие
В NASA прокомментировали противоспутниковые испытания Индии
Испытание Индией 27 марта противоспутникового оружия несовместимо с пилотируемыми полётами в космос и создаёт потенциальную угрозу МКС.
Обновлено в 14:25
Общество
Божена Рынска рассказала, что давно сменила фамилию, она не Рынска
Вдова медиамагната Игоря Малашенко написала обращение к журналистам в соцсети и рассказала, что она сменила фамилию и теперь Божена Малашенко.
Обновлено в 16:04
Политика
МИД опубликовал шуточное заявление по выборам на Украине
Министерство иностранных дел России 1 апреля опубликовало в Twitter «экстренное заявление по ситуации на Украине», где накануне прошли выборы президента.
Обновлено в 15:14
Авто
Lamborghini отказалась от претензий к Aurus
Итальянский производитель Lamborghini прекратил инициированное на прошлой неделе разбирательство и отозвал претензии к бренду Aurus в связи с его названием.
Обновлено в 13:43
Экономика
Путин подписал закон о доиндексации пенсии сверх прожиточного минимума
Президент России Владимир Путин подписал закон о доиндексации пенсии выше прожиточного минимума.
Обновлено в 07:45
Авто
Новый Nissan Qashqai поступил в продажу в России
Российские дилеры Nissan начали продажи обновленного кроссовера Nissan Qashqai, производство которого налажено на заводе Nissan в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 08:53
Космос
OSIRIS-REx сфотографировал 52-метровый валун на астероиде Бенну
Исследователи создали стереопару, благодаря которой можно увидеть объемное изображение 52-метрой скалы, «выросшей» в южном полушарии астероида.
Обновлено вчера в 16:51
Армия и оружие
На Западе испугались «летающего кошмара» из России
Обновлено вчера в 10:03
Политика
Кремль прокомментировал первые итоги выборов президента на Украине
На Украине 31 марта 2019 г. состоялись выборы президента.
Обновлено в 05:45
Футбол
Нойер не примет участия в ближайшем кубковом матче «Баварии»
Главный тренер «Баварии» Нико Ковач рассказал о состоянии своей команды в преддверии четвертьфинального матча Кубка Германии против «Хайденхайма».
Обновлено в 10:54
Футбол
Ещенко: «Спартак» будет чемпионом, как только выздоровею
Обновлено в 14:41
Финансы
Минфин спрогнозировал курс рубля к доллару до 2036 года
На период 2025-2030 годов, согласно базовому сценарию, средний курс доллара может подняться до 70,7 рубля, согласно консервативному прогнозу - до 71,5 рубля, а на период 2031-2036 годов по базовому и консервативному сценарию доллар в среднем может вырасти до 74,1 рубля, указывается в документе.
Обновлено в 10:55
Футбол
Адиев объяснил, почему передумал уходить из «Анжи»
Обновлено в 14:11
Происшествия
Боец MMA умер после поражения нокаутом
Обновлено в 16:31
Политика
Порошенко заподозрили в нарушении ключевого документа ОБСЕ по выборам
"Публичные выступления действующего президента стирали грань между его официальной позицией и позицией в качестве кандидата, оспаривая пункт 5.4 Копенгагенского документа ОБСЕ 1990 года", - отмечается в тексте.
Обновлено в 10:01
Спорт
Российский боец UFC пожизненно дисквалифицирован за допинг
Обновлено в 15:56
Футбол
Педро Роша: «Не чувствую себя счастливым»
"Спартак" всегда играет в нападении, прессингует соперника.
Обновлено в 13:20
Политика
Весенний призыв стартовал в России
Обновлено вчера в 18:00
Финансы
Россия предоставит Белоруссии кредит на $600 млн
Россия предоставит Белоруссии государственный кредит на сумму до $600 млн.
Обновлено в 15:45
Армия и оружие
Агрессивный взлёт Ми-24 впечатлил военных экспертов
Военные эксперты издания The Drive отметили, что при таком взлёте Ми-24 начинает выглядеть ещё более устрашающе, как "кобра, готовая к броску". https: / / twitter.com / Rotarywings1 / status / 1111936113483104256 Издание поясняет, что манёвр используется в условиях высокой температуры или в случае сильной загруженности вертолёта.
Обновлено в 04:04
Политика
Президент Алжира подаст в отставку
Президент Алжира Абдельазиз Бутефлика подаст в отставку до 28 апреля – срока истечения его полномочий, об этом в понедельник заявила администрация алжирского лидера.
Обновлено в 12:12