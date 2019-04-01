Мику Джаггеру проведут операцию на сердцеLenta.ru 13:18

Фронтмену британской рок-группы The Rolling Stones Мику Джаггеру предстоит операция по замене сердечного клапана. Об этом передает Reuters в понедельник, 1 апреля. Медицинскую процедуру проведут в Нью-Йорке на этой неделе.

Экономика Глава «Газпрома» провел масштабные перестановки в руководстве компании Новые кураторы В понедельник, 1 апреля, пресс-служба "Газпрома" сообщила о перестановках в руководс тве компании, которые назвала кадровыми и функциональным изменениями.

Финансы ВТБ вышел из состава акционеров санкционного «Еврофинанс Моснарбанка» ВТБ, второй по активам банк в России, вышел из состава акционеров санкционного "Еврофинанс Моснарбанка", следует из сообщения банка.

Авто Mitsubishi приобрела лицензию у «АвтоВАЗа» на LADA Vesta Инсайдеры предоставили вниманию информацию, что компания Mitsubishi Motors занялась разработкой нового бюджетного автомобиля на основе российского седана Lada Vesta.

Политика Белоруссия прекратила реэкспорт санкционной продукции в Россию Пресс-секретарь Россельхознадзора Юлия Мелано сообщила, что белорусская сторона прекратила сертификацию плодоовощной санкционной продукции, которая поступала в Белоруссию из других стран для дальнейшего реэкспорта в Россию.

Происшествия В Лос-Анджелесе застрелили рэпера Nipsey Hussle Американского рэпера Nipsey Hussle (Эрмиас Асгхедом) застрелили у его магазина одежды в Лос-Анджелесе, сообщает Los Angeles Times.

Футбол Пикфорд стал участником драки около бара В свой выходной футболист отметился в драке около бара в Ньюкасле.

Здоровье В Петербурге заболеваемость коклюшем выше среднероссийского показателя по России В понедельник, 1 апреля, стало известно о том, что в Петербурге заболеваемость коклюшем выше среднероссийского показателя по России.

Шоу-бизнес Внучка Людмилы Гурченко судится с родным отцом Елена Королева обратилась в программу «Пусть говорят» и заявила, что вынуждена жить, словно в коммуналке, с отцом и дочерью Таисией.

Футбол Роша: Кононов обещал больше игрового времени, но этого не произошло Футболист московского "Спартака" Педро Роша заявил, что главный тренер команды Олег Кононов обещал ему дать больше игрового времени, но это не произошло.

Политика Порошенко пообещал вдове Маккейна назвать улицу именем сенатора Действующий президент Украины Петр Порошенко во время встречи со вдовой американского сенатора Джона Маккейна Синди Маккейн пообещал назвать одну из улиц Киева именем ее мужа.

Баскетбол Баскетболисты ЦСКА Хантер и Питерс пропустят матч против УНИКСа Баскетболисты ЦСКА Отелло Хантер и Алек Питерс не примут участие в матче Единой лиги ВТБ против казанского УНИКСа.

Гаджеты Восемь способов научат волгоградцев реже заряжать батарею телефона 1. Обновите программное обеспечение, которое устранит неполадки и подключит режим энергосбережения. 2. Не допускайте перегрева телефона.

Политика Охлобыстин простил назвавшего его идиотом Зеленского Актер Иван Охлобыстин, которого кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский назвал идиотом, заявил, что продолжит поддерживать политика.

Политика Результат Зеленского снизился после подсчета 80% голосов Глава партии «Слуга народа» Владимир Зеленский набирает 30,40% (после подсчета 70% протоколов у него было 30,45%) голосов.

Спорт Тренерский совет СБР признал неудовлетворительными результаты юниоров Тренерский совет Союза биатлонистов России (СБР) признал неудовлетворительными результаты юниорской России по итогам сезона-2018/19.

Общество Врач Татьяна Бандурина: употреблять гематоген не следует Гематоген, который продается сегодня, лишь эксплуатирует образ старого, - никакой пользы в нем нет, и употреблять его не следует.

Культура Видео Зеленского и Началовой из общего фильма опубликовали в сети В сети появился отрывок из телевизионного мюзикла "Три мушкетера" 2005 года с участием кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского и скончавшейся 16 марта певицы Юлии Началовой.

Экономика Минфин предложил вписать в НК новые главы Минфин предложил вписать в НК новые главы Минфин обнародовал для обсуждения законопроект о включении в Налоговый кодекс пяти новых глав — об экологическом налоге, утилизационном сборе, сборе с пользователей автодорог, налоге с операторов связи и о гостиничном сборе.

Энергетика Суд рассмотрит спор между «Газпромом» и «Нафтогазом» в 2021 году По действующему решению Стокгольмского арбитража, которое оспаривает "Газпром", его долг перед "Нафтогазом" составляет 2,56 миллиарда долларов плюс пени.

Политика МИД РФ опубликовал первоапрельскую шутку о выборах на Украине В министерстве иностранных дел РФ шутливо прокомментировали ситуацию на Украине после первого тура президентских выборов, прошедших 31 марта.

Общество ГИБДД хочет ужесточить контроль за автошколами ГИБДД намерена усилить контроль за автошколами, запретив им обучение в режиме онлайн и на необорудованных площадках.

Происшествия Задержан устроивший погром в редакции «Коммерсанта» в Екатеринбурге В Екатеринбурге задержали подозреваемого в погроме и краже жёстких дисков из редакции газеты "Коммерсант".

Общество Минтруд рекомендовал чиновникам дарить подчиненным подарки Минтруд советует чиновникам больше поощрять своих подчиненных почетными грамотами, нагрудными знаками отличия, ценными подарками и сувенирами, словами «спасибо» и «молодец», составлять график отпусков с учетом пожеланий сотрудников.