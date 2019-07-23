Изначально законопроект был направлен на запрет микрофинансовым организациям (МФО) выдавать микрозаймы гражданам под залог жилья. Между тем, как уточнили члены профильного комитета ко второму чтению законопроекта, такие нормы коснутся не всех МФО, а только негосударственных (частных).

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