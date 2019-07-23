Экономика

Микрозаймы под залог жилья запретятПраво.ру 10:23

Банки не хотят выдавать кредиты бывшим клиентам МФО "Недопустимо, когда гражданин лишается единственной квартиры из ‑ за незначительного по сравнению с её стоимостью микрокредита", – считает Володин (цитата – сайт нижней палаты парламента).
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с чего всё началось
Государственная Дума на пленарном заседании приняла во втором чтении поправки
 в Федеральные законы «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях».
Государственная Дума РФ07:14

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Квартира под защитой

Российская газета09:02

Законопроект о запрете МФО выдавать кредиты под залог жилья прошел в Госдуме второе чтение

Агентство Москва07:15

Госдума приняла во II чтении законопроект о запрете выдачи микрокредитов под залог жилья

ТАСС07:38

Государственным МФО не запретили выдавать кредиты под залог квартиры

REGNUM07:32

Законопроект о запрете микрозаймов под залог жилья принят во втором чтении

Интерфакс07:27

Госдума во II чтении запрещает частным МФО выдавать займы под залог жилья

РИА Новости08:09

Минэкономразвития предупредило Госдуму о недостатках поправок в закон об МФО

Ведомости01:52
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Автоматически обработано 7338 источников, обновлено в 11:16, Вашингтон
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