Экономика
Микрозаймы под залог жилья запретятПраво.ру 10:23
Банки не хотят выдавать кредиты бывшим клиентам МФО "Недопустимо, когда гражданин лишается единственной квартиры из ‑ за незначительного по сравнению с её стоимостью микрокредита", – считает Володин (цитата – сайт нижней палаты парламента).
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с чего всё началось
Государственная Дума на пленарном заседании приняла во втором чтении поправки в Федеральные законы «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях».Государственная Дума РФ07:14
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