Экономика
Микрозаймы под залог жилья запретятПраво.ру 10:23
Банки не хотят выдавать кредиты бывшим клиентам МФО "Недопустимо, когда гражданин лишается единственной квартиры из ‑ за незначительного по сравнению с её стоимостью микрокредита", – считает Володин (цитата – сайт нижней палаты парламента).
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В Петербурге жестоко убили ЛГБТ-активистку Елену Григорьеву
В Петербурге убили гражданскую активистку демократического, антивоенного и ЛГБТ-движений Елену Григорьеву.
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Медведев оценил темпы расходов на нацпроекты
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Обновлено в 08:04
Общество
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Прокурор Татарстана Илдус Нафиков дал поручение проверить информацию о нарушениях трудового законодательства в отношении казанских крановщиков.
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Политика
Лавров рассказал о попытках США «оторвать» Грузию от России
Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил о попытке западных стран, во главе которых стоит США, отделить Грузию от России.
Обновлено в 14:37
Футбол
«Спартак» оштрафован на 50 тысяч рублей по итогам матча с «Ростовом»
Московский «Спартак» по итогам матча 2-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Ростовом» оштрафован на 50 тысяч рублей.
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Политика
Reuters узнал о планах Европы собрать коалицию для защиты от Ирана
По словам собеседников агентства, Великобритания на дипломатической встрече в Брюсселе предложила создать объединение для защиты судов, идущих через Ормузский пролив, которое не будет задействовать напрямую военные силы структур ЕС, НАТО или США.
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Политика
Трамп рассказал об обдирании США Евросоюзом
Президент США Дональд Трамп заявил о том, что ЕС "обдирает" США в торговле. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 16:09
Происшествия
Северная Корея захватила российское судно
Северная Корея захватила российское рыболовецкое судно с 17 моряками на борту.
Обновлено в 14:42
Армия и оружие
Токио выразил протест России и Сеулу из-за инцидента с самолетами
Власти Японии выразили протест России и Южной Корее в связи с инцидентом в воздушном пространстве спорных островов Токто (Такэсима) в Японском море.
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Бывший соратник Ельцина опроверг планы продажи Карелии Финляндии
Бывший госсекретарь РСФСР Геннадий Бурбулис опроверг сообщения о том, что российские власти на фоне развала СССР якобы рассматривали вопрос о продаже Карелии.
Обновлено вчера в 13:21
Шоу-бизнес
Бритни Спирс подозревают в помолвке с молодым бойфрендом
Накануне 37-летняя Спирс сходила на премьеру фильма «Однажды в Голливуде» в компании своего возлюбленного — 25-летнего Сэма Асгари.
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Музыка
Лоза раскритиковал исполнение Metallica песни «Группа крови»
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Шоу-бизнес
Адвокат экс-короля Малайзии усомнился в верности «Мисс Москва»
Сингапурский адвокат бывшего правителя Малайзии Мухаммада V Ко Тен Хуа подтвердил его расставание с «Мисс Москва» Оксаной Воеводиной.
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Здоровье
Астрологи назвали, что поможет похудеть каждому знаку зодиака
Специалисты по небесным светилам уверены, что по расположению звезд можно определить лучший способ сбросить лишний вес для каждого знака Зодиака.
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Политика
Савченко прокомментировала своё поражение на выборах в Раду
Депутат Верховной рады Надежда Савченко, баллотировавшаяся в одномандатном округе в Донецкой области и получившая по итогам выборов только восемь голосов избирателей, прокомментировала своё непопадание в новый состав украинского парламента.
Обновлено в 08:56
Происшествия
Число отравившихся едой из автоматов в Москве возросло до 86 человек
Число людей, отравившихся едой из вендинговых автоматов Healthy Food в Москве, выросло до 86, сообщается на сайте столичного управления Роспотребнадзора.
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Наука
Предложен метод создания высокоэффективных нейронных сетей
Российский ученый предложил использовать этот эффект для создания высокоэффективных нейронных сетей с увеличенным набором возможностей.
Обновлено в 11:26
Шоу-бизнес
Выпившие Пугачева и Вайкуле попали на видео
Российские певицы Алла Пугачева и Лайма Вайкуле удивили поклонников странным видео. Об этом сообщает портал 7days.ru.
Обновлено в 13:33
Шоу-бизнес
Волочкова представила в Москве балетно-цирковое шоу
Балерина Анастасия Волочкова представила в столице свой новый балетно-цирковой проект «Балерина в зазеркалье цирка».
Обновлено в 13:18
Технологии
«ВкусВилл» запустил предзаказ и самовывоз продуктов питания
Крупный российский ритейлер «ВкусВилл» запустил предзаказ и самовывоз продуктов питания, сообщают «Ведомости».
Обновлено в 14:11
Политика
Трамп оценил назначение Джонсона на пост премьера Великобритании
Ранее 23 июля Джонсон одержал победу на выборах нового лидера правящей Консервативной партии и уже на следующий день официально станет премьер-министром Великобритании.
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Здоровье
На базе Минздрава будут созданы мультидисциплинарные бригады для ревизии регионов
"На базе Минздрава России будут созданы мультидисциплинарные бригады, которые проедут с ревизией по всем субъектам Российской Федерации", - говорится в сообщении по итогам первого дня заседания коллегии Росздравнадзора, посвященного борьбе с онкологическими заболеваниями.
Обновлено в 16:36
Транспорт
Более миллиона машин проехали по Крымскому мосту с начала лета
С начала июля на полуостров по мосту проехали более 292 тыс. машин, а в сторону материковой части России — свыше 245 тыс. Максимальный суточный трафик был зафиксирован неделю назад, в понедельник, 15 июля, когда Крымский мост за 24 часа пересёк 31331 автомобиль.
Обновлено в 16:28
Армия и оружие
В США заявили, что сбили два иранских беспилотника
Американские военные сбили два иранских беспилотных летательных аппарата, а не один, как сообщалось неделю назад, заявил 23 июля начальник Центрального командования ВС США Джозеф Вотел в интервью телеканалу CBS.
Обновлено в 12:48
Шоу-бизнес
Бузова удивила поклонников видео новой песни в стиле 90-х
Поклонники удивлены и заинтригованы - песня явно получилась в стиле начала "90-х" годов.
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Музыка
Клип группы Queen набрал более миллиарда просмотров на YouTube
Более миллиарда зрителей посмотрели клип группы Queen к композиции Bohemian Rhapsody на официальном канале коллектива на YouTube, сообщает Интерфакс.
Обновлено в 17:02
Политика
Пушков ответил на заявление Турчинова о желании украинцев стать рабами
По мнению главы комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексея Пушкова, экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов пришел в ужас от того, что большинство украинцев выступают за хорошие отношения с Москвой, передает РИА Новости.
Обновлено в 03:13