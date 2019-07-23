Экономика
Микрозаймы под залог жилья запретятПраво.ру 10:23
Банки не хотят выдавать кредиты бывшим клиентам МФО "Недопустимо, когда гражданин лишается единственной квартиры из ‑ за незначительного по сравнению с её стоимостью микрокредита", – считает Володин (цитата – сайт нижней палаты парламента).
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Автоматически обработано 7338 источников, обновлено в 19:57, Вашингтон
Происшествия
КНДР задержала российское судно с 17 моряками
В 2016 году пограничники КНДР задержали спортивное судно «Элфин», возвращавшееся с соревнований в южнокорейском Пусане.
Обновлено в 18:39
Политика
У президента Грузии потребовали публичных извинений в адрес России
Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал президента Грузии Саломе Зурабишвили и руководство страны принести публичные извинения в адрес России за высказывания об агрессии и оккупации грузинских территорий.
Обновлено в 17:03
Музыка
Клип Queen получил рекордное число просмотров на YouTube
Обновлено в 15:05
Политика
Главу МВД Латвии раскритиковали за посещение концерта Лепса
Министр юстиции Латвии Янис Борданс заявил журналистам, что крайне недоволен тем, что глава МВД Сандис Гиргенс посетил концерт российского певца Григория Лепса в Юрмале, сообщает Kas jauns.
Обновлено в 18:33
Армия и оружие
Южная Корея обвинила Россию в нарушении воздушного пространства
По информации южнокорейских военных, которую приводит агентство Ренхап, российский самолет дважды нарушал воздушное пространство страны над Японским морем.
Обновлено вчера в 23:02
Происшествия
Число отравившихся едой из автоматов в Москве выросло до 86
Количество отравившихся едой из автоматов в Москве достигло 86 человек. Об этом сообщило московское управление Роспотребнадзора.
Обновлено в 13:51
Происшествия
В Вологодской области пьяный мужчина избил шестилетнего мальчика
В поселке Вожега в Вологодской области правоохранители ищут мужчину, который завел шестилетнего мальчика в гаражи и избил его.
Обновлено в 17:50
Футбол
«Ньюкасл» приобрёл футболиста «Хоффенхайма» за рекордную сумму
Сумма перехода не разглашается. При этом в «Ньюкасле» утверждают о рекордном трансфере в истории клуба.
Обновлено в 15:28
Политика
Марк Эспер официально стал новым министром обороны США
Обновлено в 18:37
Единоборства
Боксер Максим Дадашев умер в американской больнице
Обновлено в 12:01
Транспорт
Собянин рассказал, какой будет площадь у Киевского вокзала
Мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел во вторник ход работ по комплексному благоустройству территорий, прилегающих к Киевскому вокзалу, по завершении работ здесь будет создан один из самых комфортных и современных транспортно-пересадочных узлов и появятся уличные переходы, защищенные навесами.
Обновлено в 09:08
Экономика
ExxonMobil попросила власти упростить ей работу на российском шельфе
Уоллер объясняет это тем, что буровых под российским флагом недостаточно.
Обновлено в 19:49
Музыка
Shazam назвал самые популярные песни у россиян
Обновлено в 06:19
Игры
В Origin распродают шутеры со скидками до 85%
Многопользовательский шутер с открытым миром Anthem распродают со скидкой 60% за 1199 рублей (вместо тех же 2999).
Обновлено в 10:13
Политика
Опубликован перечень поручений Путина
Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам заседания VI медиафорума независимых региональных и местных СМИ "Правда и справедливость", которое прошло в мае этого года.
Обновлено в 11:11
Энергетика
Европейские трейдеры сообщили о подрыве партнерства с Украиной по газу
Долги "Укртрансгаза" за газ для технических нужд вызывают беспокойство, угрожают стабильности компании и ставят под вопрос надежность поставок, заявила Европейская федерация энерготрейдеров (EFET) в письме на имя главы "Нафтогаза" Андрея Коболева.
Обновлено в 13:00
Здоровье
Доктор Беленков развеял самые популярные мифы о дешевых лекарствах
Доктор Юрий Беленков развеял распространенные у россиян мифы, которые касаются недорогих лекарственных средств.
Обновлено в 09:30
Космос
Где искать метеориты на Алтае и что они могут рассказать
Первым официально задокументированным метеоритом стал тот, что упал на юго-западе Франции 24 июля 1790 года, пишет National Geographic.
Обновлено в 19:30
Футбол
Роналду прыгнул на полицейского, который задерживал фаната
Обновлено в 16:33
Здоровье
Жительница Санкт-Петербурга в 37 лет родила четверню
Обновлено в 13:20
Общество
Самый короткий IQ тест состоит из трех вопросов
Обновлено вчера в 21:26
Экономика
Приток мигрантов в Россию оказался аномальным
В 2018 году приток иностранцев в Россию был самым низким за последние годы (125 тысяч человек) и не смог компенсировать естественную убыль населения.
Обновлено в 07:11
Общество
В Москву придет сильное похолодание
Обновлено в 10:31
Экономика
Патрушев объявил о планах увеличить размер квот по водным биоресурсам
«Чтобы повысить привлекательность инвестквот по отдельным видам водных биоресурсов, которые, хочу особо отметить, до сих пор не были востребованными, мы подготовили к внесению в правительство проект постановления, предусматривающий увеличение размера долей квот добычи донных пищевых видов рыб в дальневосточном рыбохозяйственном бассейне», — заявил Патрушев.
Обновлено в 04:33
Армия и оружие
Его называли лихим кавалеристом
Воевал в составе отряда под командованием Блюхера против белоказацкой армии атамана Дутова, затем на Восточном фронте против войск адмирала Колчака.
Обновлено в 18:30
Происшествия
Женщине оторвало ногу на эскалаторе в Китае
Обновлено вчера в 17:36
Космос
Умер первый руководитель полетов NASA
Обновлено вчера в 20:43